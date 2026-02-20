Herec Eric Dane prehral boj s ťažkou chorobou ALS. Zomrel vo veku len 53 rokov

V apríli minulého roka svetu oznámil, že bojuje so zákernou chorobou. Tento boj dnes prehral. Vo veku 53 rokov zomrel herec Eric Dane, informuje magazín People.
Charizmatický Dr. Mark Sloan zo seriálu Grey’s Anatomy a komplikovaný Cal Jacobs z úspešného seriálu Euphoria. Opustil nás herec, ktorého poznal snáď každý.
ALS – amyotrofická laterálna skleróza je závažné neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje nervové bunky zodpovedné za pohyb svalov. Napriek diagnóze sa Dane plánoval vrátiť do práce a pokračovať v natáčaní tretej série Eufórie, mal aj ďalšie plány v kariére a živote.
Od seriálového idola po dramatické priznanie
Eric Dane si počas kariéry zahral množstvo výrazných postáv, no najviac sa zapísal do povedomia divákov ako „McSteamy“ v legendárnych Chirurgoch, kde účinkoval od roku 2006. V posledných rokoch však pútal pozornosť najmä ako otec jedného z hlavných protagonistov v Euphorii, úspešnom tínedžerskom seriáli z dielne HBO.Objavil sa tiež v seriáloch Charmed, The Last Ship a vo filmoch ako Marley a ja, Valentine’s Day či Burlesque. Je ženatý s herečkou a modelkou Rebeccou Gayheart a spolu vychovávajú dve deti.
Diagnóza, ktorá mení život
ALS, známa aj ako Lou Gehrigova choroba, patrí medzi najťažšie ochorenia postihujúce nervový systém. Pacientov spočiatku trápi slabosť v končatinách, problémy s rečou a koordináciou. Choroba postupne vedie k strate schopnosti samostatne chodiť, hovoriť, prijímať potravu či dýchať.
Postihuje motorické neuróny v mozgu a mieche a hoci vedci hľadajú liečbu, v súčasnosti je ALS nevyliečiteľná. Väčšina pacientov žije po diagnostikovaní tri až päť rokov, no výnimky dokážu prežiť aj výrazne dlhšie. Eric Dane sa tak zaradil medzi známe osobnosti, ktoré sa rozhodli otvorene prehovoriť o svojom zdravotnom stave.
