Milovaná romantická komédia je po 20 rokoch späť: Meryl Streep a Anne Hathaway v nej úplne žiaria

Do premiéry pokračovania kultovej snímky zostávajú posledné dni. Ikonický film Diabol nosí Pradu (The Devil Wears Prada) sa vracia po takmer 20 rokoch a kým ho konečne uvidíme, tvorcovia nám naservírovali ďalšie nové zábery.
Dvadsať rokov po tom, čo stvárnili ikonické postavy Mirandy, Andy, Emily a Nigela, sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci vracajú vo filme Diabol nosí Pradu 2 do módnych ulíc New Yorku a elegantných kancelárií časopisu Runway v netrpezlivo očakávanom pokračovaní fenoménu z roku 2006, ktorý definoval celú generáciu.
Prinesie aj niekoľko nových postáv
Film opäť spája pôvodné hlavné herecké obsadenie s režisérom Davidom Frankelom a scenáristkou Aline Brosh McKenna a predstavuje úplne nové postavy, medzi ktorými sú Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen a B.J. Novak. Tracie Thoms a Tibor Feldman si opäť zopakujú svoje úlohy Lily a Irva z prvého filmu.
Film bude mať premiéru exkluzívne v kinách 30. apríla.
