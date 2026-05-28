Žena zarobí 4 300 eur mesačne: Má však prácu, ktorú nik iný nechce

Pohrebné služby sú odvetvím, nad ktorým mnohí ľudia pravdepodobne nikdy ani neuvažovali. Napriek tomu majú zamestnanci pohrebného ústavu pre našu spoločnosť obrovský význam. Ide o prácu, ktorá si vyžaduje človeka s veľkou dávkou zodpovednosti, empatie a schopnosti pristupovať k ľuďom citlivo v situáciách, ktoré patria medzi tie najviac náročné.
V tomto odvetví podľa ženy, ktorá vystupuje na sociálnej sieti TikTok pod menom @themortuarytech, neexistuje jasne stanovená cesta kariérneho rastu. Rozhodujú najmä skúsenosti, empatia a schopnosť pracovať s ľuďmi v náročných životných situáciách, ako píše The Sun.
Zarobí približne 52-tisíc eur ročne
Žena tvrdí, že jedinou podmienkou pri prijatí do zamestnania bolo vlastniť vodičský preukaz. Konkurencia pri hľadaní práce v tomto odvetví, ktoré mnohí vnímajú skôr ako poslanie než bežné povolanie, však podľa nej nebola veľká.
O procese zaúčania povedala: „Neexistovalo žiadne oficiálne školenie. Dostali ste brožúru a prečítali ste si ju. Väčšina učenia však prebiehala priamo v praxi,“ vysvetlila. Dodáva, že zaučiť sa a zvládnuť všetky bežné úlohy jej trvalo približne štyri až päť týždňov.
@themortuarytech #UKAQ #embalmer #embalm #postmortem #autopsy #mortuarytiktok #mortuary #morgue #behindthescenes #deathcare #MakeItCinematic ♬ Lala Lala Song (American Horror Story- Coven) – Cemetery Girls
Po nástupe začínala na nižšej pozícii a postupne sa vypracovala na súčasnú pracovnú pozíciu, ktorá jej prináša ročný príjem 45-tisíc libier, teda približne 52-tisíc eur. To je približne 4 333 eur mesačne.
Platové podmienky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Na Slovensku sa podľa portálu Platy hrubý mesačný plat pracovníka pohrebnej služby pohybuje približne od 959 do 2 333 eur mesačne.
Nahlásiť chybu v článku