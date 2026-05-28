Žena zarobí 4 300 eur mesačne: Má však prácu, ktorú nik iný nechce

pohreb

Foto: TikTok.com (@themortuarytech)

Michaela Olexová
Žena na svojom profile na sociálnej sieti TikTok pridáva útržky zo života zamestnankyne pohrebného ústavu.

Pohrebné služby sú odvetvím, nad ktorým mnohí ľudia pravdepodobne nikdy ani neuvažovali. Napriek tomu majú zamestnanci pohrebného ústavu pre našu spoločnosť obrovský význam. Ide o prácu, ktorá si vyžaduje človeka s veľkou dávkou zodpovednosti, empatie a schopnosti pristupovať k ľuďom citlivo v situáciách, ktoré patria medzi tie najviac náročné.

V tomto odvetví podľa ženy, ktorá vystupuje na sociálnej sieti TikTok pod menom @themortuarytech, neexistuje jasne stanovená cesta kariérneho rastu. Rozhodujú najmä skúsenosti, empatia a schopnosť pracovať s ľuďmi v náročných životných situáciách, ako píše The Sun.

Zarobí približne 52-tisíc eur ročne

Žena tvrdí, že jedinou podmienkou pri prijatí do zamestnania bolo vlastniť vodičský preukaz. Konkurencia pri hľadaní práce v tomto odvetví, ktoré mnohí vnímajú skôr ako poslanie než bežné povolanie, však podľa nej nebola veľká.

O procese zaúčania povedala: „Neexistovalo žiadne oficiálne školenie. Dostali ste brožúru a prečítali ste si ju. Väčšina učenia však prebiehala priamo v praxi,“ vysvetlila. Dodáva, že zaučiť sa a zvládnuť všetky bežné úlohy jej trvalo približne štyri až päť týždňov.

@themortuarytech #UKAQ #embalmer #embalm #postmortem #autopsy #mortuarytiktok #mortuary #morgue #behindthescenes #deathcare #MakeItCinematic ♬ Lala Lala Song (American Horror Story- Coven) – Cemetery Girls

Po nástupe začínala na nižšej pozícii a postupne sa vypracovala na súčasnú pracovnú pozíciu, ktorá jej prináša ročný príjem 45-tisíc libier, teda približne 52-tisíc eur. To je približne 4 333 eur mesačne.

Platové podmienky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Na Slovensku sa podľa portálu Platy hrubý mesačný plat pracovníka pohrebnej služby pohybuje približne od 959 do 2 333 eur mesačne.

Na profile odpovedá na otázky, ktoré sa bežne nekladú

