Až 48 % prípadov rakoviny sa dá predísť. Zmeniť treba najmä dva návyky, ktorým holdujú niektorí Slováci

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Ženy najčastejšie postihuje rakovina krčka maternice a mužov rakovina žalúdka.

Rakovina ročne zabije milióny ľudí. Nová prelomová štúdia však odhalila, ktoré faktory stoja za najväčším počtom prípadov rakoviny a mnohým z nich sa dá podľa odborníkov predísť.

Nedávno sme vás informovali, že by ste si mali dávať pozor na vitamín B12, pretože úzko súvisí s rakovinou. Teraz vám ponúkame nové zistenia vedcov, podľa ktorých sa im podarilo identifikovať najväčšie rizikové faktory vzniku rakoviny.

Vedci tvrdia, že ide o prelomovú štúdiu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej analýze na začiatku februára 2026, ktorá bola publikovaná v časopise Nature Medicine, zistila, že viac ako tretine všetkých prípadov rakoviny na celom svete sa dá predísť, pričom až takmer polovicu týchto prípadov tvorí rakovina pľúc, žalúdka a krčka maternice, informuje ScienceAlert.

Z toho vyplýva, že miliónom smrteľných druhov rakoviny by sa dalo každoročne predísť lekárskym zásahom, zmenou správania, znížením pracovných rizík alebo riešením znečisťujúcich látok v životnom prostredí.

Podľa vedcov ide o prelomovú štúdiu, pretože po prvýkrát výskumníci brali do úvahy infekčné príčiny rakoviny spolu s behaviorálnymi, environmentálnymi aj pracovnými výzvami.

Ženy trápi rakovina krčka maternice a mužov rakovina žalúdka

Vedcom sa zároveň podarilo identifikovať najväčšie rizikové faktory, ktorými sú napríklad fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu, vysoký index telesnej hmotnosti, nedostatočná fyzická aktivita, znečistenie ovzdušia, ultrafialové žiarenie a viac ako tucet vystavení škodlivým látkam v práci.

No najrizikovejšie sú podľa odborníkov fajčenie a pitie alkoholu, ktoré predstavujú až 48 % všetkých prípadov rakoviny, ktorej sa dá predísť. Vysoko rizikové je tiež znečistenie ovzdušia.

Práve fajčenie a pitie alkoholu sú neresti, ktorým stále holduje významná časť Slovákov. Nedávno sme vás dokonca informovali, že fajčenie ročne zabíja tisíce Slovákov.

Zároveň zistili, že mužov najčastejšie trápi rakovina žalúdka a ženy rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV, proti ktorému už existuje vakcína, o čom sme sa nedávno rozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec, podľa ktorej má očkovanie obrovský zmysel. „HPV je bežný vírus, ale vďaka očkovaniu a prevencii vieme dnes rakovine krčka maternice účinne predchádzať, len treba informácie, nie mýty,“ dodala.

Vedci na záver zdôraznili, že výskum ukazuje, že k tomu, aby sme predišli vzniku rakoviny, vieme urobiť skutočne veľa.

