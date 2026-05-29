Až 48 % prípadov rakoviny sa dá predísť. Zmeniť treba najmä dva návyky, ktorým holdujú niektorí Slováci

Rakovina ročne zabije milióny ľudí. Nová prelomová štúdia však odhalila, ktoré faktory stoja za najväčším počtom prípadov rakoviny a mnohým z nich sa dá podľa odborníkov predísť.
Nedávno sme vás informovali, že by ste si mali dávať pozor na vitamín B12, pretože úzko súvisí s rakovinou. Teraz vám ponúkame nové zistenia vedcov, podľa ktorých sa im podarilo identifikovať najväčšie rizikové faktory vzniku rakoviny.
Vedci tvrdia, že ide o prelomovú štúdiu
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej analýze na začiatku februára 2026, ktorá bola publikovaná v časopise Nature Medicine, zistila, že viac ako tretine všetkých prípadov rakoviny na celom svete sa dá predísť, pričom až takmer polovicu týchto prípadov tvorí rakovina pľúc, žalúdka a krčka maternice, informuje ScienceAlert.
Z toho vyplýva, že miliónom smrteľných druhov rakoviny by sa dalo každoročne predísť lekárskym zásahom, zmenou správania, znížením pracovných rizík alebo riešením znečisťujúcich látok v životnom prostredí.
Podľa vedcov ide o prelomovú štúdiu, pretože po prvýkrát výskumníci brali do úvahy infekčné príčiny rakoviny spolu s behaviorálnymi, environmentálnymi aj pracovnými výzvami.
Ženy trápi rakovina krčka maternice a mužov rakovina žalúdka
Vedcom sa zároveň podarilo identifikovať najväčšie rizikové faktory, ktorými sú napríklad fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu, vysoký index telesnej hmotnosti, nedostatočná fyzická aktivita, znečistenie ovzdušia, ultrafialové žiarenie a viac ako tucet vystavení škodlivým látkam v práci.
No najrizikovejšie sú podľa odborníkov fajčenie a pitie alkoholu, ktoré predstavujú až 48 % všetkých prípadov rakoviny, ktorej sa dá predísť. Vysoko rizikové je tiež znečistenie ovzdušia.
Práve fajčenie a pitie alkoholu sú neresti, ktorým stále holduje významná časť Slovákov. Nedávno sme vás dokonca informovali, že fajčenie ročne zabíja tisíce Slovákov.
Zároveň zistili, že mužov najčastejšie trápi rakovina žalúdka a ženy rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV, proti ktorému už existuje vakcína, o čom sme sa nedávno rozprávali s gynekologičkou Michalou Adamec, podľa ktorej má očkovanie obrovský zmysel. „HPV je bežný vírus, ale vďaka očkovaniu a prevencii vieme dnes rakovine krčka maternice účinne predchádzať, len treba informácie, nie mýty,“ dodala.
Vedci na záver zdôraznili, že výskum ukazuje, že k tomu, aby sme predišli vzniku rakoviny, vieme urobiť skutočne veľa.
Nahlásiť chybu v článku