Penzistov čakajú nové pravidlá. Už čoskoro im Sociálna poisťovňa zjednoduší život. Pozrite si prehľad zmien

Nedávno sme vás informovali o potenciálnej zmene, ktorú predložili v parlamente ohľadom rodičovských dôchodkov. Tá by nezmenila sumy ani spôsob poberania asignácie dane, ale rozšírila by okruh poberateľov. Po novom by tak mohli darovať časť svojich daní nielen deti, ale aj vnúčatá svojim starým rodičom. Zatiaľ je to však len v štádiu riešenia. Vieme však o ďalších zmenách, ktoré budú fungovať už toto leto.
Ako informuje portál Finančný kompas, od 1. júla 2026 vstúpia do platnosti viaceré novinky týkajúce sa dôchodkového systému a fungovania II. piliera. Nielenže tak budú mať seniori zjednodušenú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, ale zároveň budú mať jednoduchšie vybavovanie pozostalí v prípade úmrtia člena rodiny.
Najhlavnejšie zmeny, ktoré všetko zjednodušia
Koniec pomalej administratívy. To sľubuje leto 2026. Po novom totiž nebudú seniori napríklad viazaní na pobočku v mieste ich bydliska a dokonca nebudú musieť ani opustiť pohodlie svojho domova, ak sa rozhodnú vybrať si peniaze z druhého piliera.
Medzi najhlavnejšie novinky patrí možnosť vybaviť si starobný aj predčasný starobný dôchodok z II. piliera kompletne online. Sporitelia už nemusia osobne chodiť do pobočky ani zložito komunikovať so svojou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS) – elektronická žiadosť má za cieľ odbúrať zbytočnú byrokraciu a výrazne urýchliť celý proces.
Ďalšou prínosnou zmenou je, že pri osobnom vybavovaní už seniori nebudú viazaní na pobočku podľa miesta trvalého či prechodného pobytu. Od júla 2026 môžu žiadosť o dôchodok podať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne na Slovensku, čo ocenia najmä ľudia, ktorí cestujú alebo pracujú v inom meste. Možnosť vybaviť všetko cez svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť pritom naďalej zostáva v platnosti.
Zmeny nastanú aj v situácii, keď sporiteľ v II. pilieri zomrie. V prípade, že človek zomrie po automatickom zaradení do systému starobného dôchodkového sporenia, no nestihol si sám vybrať DSS, Sociálna poisťovňa mu ju po novom pridelí bezodkladne. Vďaka tomu sa rýchlejšie presunú nasporené peniaze, urýchli sa dedičské konanie a dedičia sa skôr dostanú k financiám.
Nové pravidlá vyplývajú zo zákona č. 258/2025 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ďalšie súvisiace právne predpisy. Legislatíva bola schválená 9. septembra 2025.
Nahlásiť chybu v článku