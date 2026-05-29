Bojnická zoo prijala ďalšie medvieďatá: „Stanica praská vo švíkoch, začína to byť neudržateľné“

Foto: Facebook/ Zoo Bojnice

Petra Sušaninová
Medvede na Slovensku
Ďalšie medvieďatá sa ocitli v bojnickej zoologickej záhrade.

Pred časom si srdcia Slovákov získali tri malé medvieďatá, ktoré prišli o matku. Ujala sa ich zoo v Bojniciach. Teraz hlási ďalšie prírastky. Má však problém.

„Tento týždeň sme prijali ďalšie dve medvieďatá. Sú približne vo veku našich ostatných tohtoročných mláďat, sú to samičky a ich stav je momentálne stabilizovaný,“ informuje bojnická zoo na sociálnej sieti. Dodáva ale, že rehabilitačná stanica praská vo švíkoch a situácia je z dlhodobého hľadiska neudržateľná.

Medvede je náročné umiestniť

„Áno, vieme sa o ne postarať. Vieme ich odchovať, stabilizovať a zabezpečiť im potrebnú starostlivosť. No riešením nemôže byť to, že sa rehabilitačná stanica jednorazovo za pár mesiacov zaplní medveďmi,“ zdôrazňuje. Vysvetľuje, že dnes sú to síce mláďatá, no o rok budú mať 100 kilogramov, pričom medvede sa dožívajú aj 20 či 30 rokov.

„A to už nie je situácia, ktorú možno zvládať iba dobrou vôľou, nasadením a improvizáciou. Najťažšie na tom je, že stále nevieme, čo s nimi bude ďalej. Medvede sú mimoriadne náročné na umiestnenie. Doteraz sa nám nepodarilo nájsť vhodné miesto ani pre dve minuloročné mláďatá, ktoré sú stále u nás — hoci na tom intenzívne pracujeme,“ uzatvára zoo.

