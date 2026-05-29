Dobrá správa pre Maďarsko: Po nástupe Magyara im EÚ odblokuje eurofondy za 16 miliárd eur

Nina Malovcová
TASR
Po stretnutí v Bruseli to v piatok oznámili nový maďarský premiér a predsedníčka Európskej komisie.

Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliárd eur z eurofondov, ktoré boli dosiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to v piatok oznámili nový maďarský premiér Péter Magyar a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády.

Informuje o tom TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Európska komisia ocenila reformy v Maďarsku

„V celom Maďarsku už cítime vietor zmien,“ povedala von der Leyenová Magyarovi po rokovaniach. EÚ je podľa nej pripravená uvoľniť desať miliárd eur z fondu obnovy a tiež 4,2 miliardy eur z kohéznych fondov, pričom Budapešť dostane k dispozícii ďalších 2,2 miliardy eur z fondov kohézie pri splnení ďalších dohodnutých krokov.

Šéfka EK tiež podotkla, že Maďarsko veľmi potrebuje štrukturálne reformy a s Bruselom sa dohodlo na „robustnej architektúre“, aby sa zaistilo riešenie korupcie. Súhlasilo aj s ochranou eurofondov v budúcnosti a dohodu dosiahlo tiež na investičných projektoch. Maďarskí študenti sa budú môcť okrem toho znova podieľať na programe Erasmus.

Magyar hovoril o „historickom prelome“ s tým, že jeho vláda je pripravená pokračovať v spolupráci s eurokomisiou, s ktorou dohodla všetky kroky potrebné na odblokovanie financií. Rokovania označil za náročné a jeho kabinet podľa neho bojoval za každý eurocent. Dohoda sa podľa neho týka celkovo 16,4 miliardy eur, z ktorých bude Maďarsko môcť napríklad investovať 1,5 miliardy do rozvoja distribučnej siete a dve miliardy do železníc.

Eurofondy boli zablokované za vlády Viktora Orbána

Zdôraznil tiež, že boj jeho kabinetu proti korupcii sa vypláca. Podľa vlastných slov si uvedomuje, že Budapešť má pred sebou ešte veľa úloh, ktoré musí splniť. Konštatoval okrem toho, že uvoľnenie eurofondov nie je nijako spojené s prístupovým procesom Ukrajiny.

Cieľom intenzívnych rozhovorov, ktoré sa začali ešte pred vznikom novej maďarskej vlády strany Tisza, je zosúladiť vzájomné očakávania a technické možnosti čerpania finančných zdrojov, pripomenul server portfolio.hu.

Európska komisia predtým Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu za vlády expremiéra Viktora Orbána, ktorého vo funkcii po aprílových voľbách vystriedal práve Péter Magyar.

