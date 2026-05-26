Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli

V typickom nepálskom variante sa tiahne približne 1 700 kilometrov naprieč Himalájami. Jej kompletné absolvovanie je preto zriedkavé. Odhady hovoria, že ju celú dokončila len približne stovka ľudí. Nepálsky GHT je okrem svojej dĺžky extrémny aj tým, že sa dlhodobo pohybujete vo vysokých nadmorských výškach plných zón bez zásobovania a prístupu k potravinám. Trasa je tiež plná technicky náročných úsekov, ktoré by odradili aj skúseného turistu.
O tom, aká výnimočne náročná je trasa v globálnom meradle, píše Take On Nepal: „Na každých 4-tisíc ľudí, ktorí zdolali Everest, pripadá jedna osoba, ktorá prešla (nepálsku časť) GHT. Čítate správne – jedna.“
Dvaja slovenskí turisti však nedávno úspešne zdolali nielen nepálsku časť GHT, ale dokázali niečo, čo sa pravdepodobne ešte nikomu v histórii nepodarilo.
GHT totiž v širšom zmysle zahŕňa takmer celé Himaláje. To znamená trasu dlhú 4 500 kilometrov, ktorá prepája viacero diaľkových trás naprieč Pakistanom, Nepálom, Bhutánom, Čínou (Tibetom) a Mjanmarskom.
37-ročný Michal Tlelka a 25-ročná Sofia Bočeva súvisle prešli 3 616 kilometrov, čím sa pravdepodobne stali prvými ľuďmi na svete, ktorí niečo podobné v takomto rozsahu dokončili. Dôležité je v tomto prípade práve slovo „súvisle“. Ako spomína Michal, existuje muž, ktorý absolvoval niečo podobné – oproti Slovákom mu to však trvalo tri a pol roka, pričom ho sprevádzal celý expedičný tím.
Kým Michal štartoval v Pakistane, Sofia prišla neskôr. Pripojila sa k nemu v Indii, a stala sa pravdepodobne prvou ženou na svete, ktorá takto prešla západoindické aj nepálske Himaláje. Michal je zase pravdepodobne prvým mužom, ktorému sa podarilo takýmto spôsobom pešo prepojiť najzápadnejšiu osemtisícovku Nanga Parbat s najvýchodnejším masívom Kančendžonga.
Na ceste prekonali 163-tisíc výškových metrov a 61 vysokohorských sediel – až 20 z nich vo výške viac ako 5 000 metrov. Celá ich cesta trvala 215 dní, čo znamená, že dvojica kráčala viac ako sedem mesiacov. A o tom, ako sa im to vôbec podarilo, dnes povedia viac aj vám.
Ako sa zrodila prvá myšlienka, že vyrazíte na takúto cestu?
Zhruba tri roky dozadu som sa ocitol prvýkrát v Pakistane pod vrchom Nanga Parbat.
Už vtedy som sa začal zamýšľať nad tým, aké zaujímavé by bolo prepojiť base camps všetkých osemtisícoviek sveta. Neskôr sme sa dostali k jednej Češke, ktorá prešla nepálsku časť Great Himalaya Trail (GHT). Povedali sme si, že keď to zvládla ona, my by sme to mohli skúsiť zvládnuť tiež a o niečo – o tých 2 000 kilometrov – si to predĺžiť.
A prečo práve Himaláje? Zažili sme viacero pohorí a Himaláje majú úplne najväčšiu silu. A to práve tým, že sú najväčším pohorím sveta.
Ako reagovalo vaše okolie, keď ste oznámili, že sa chystáte na takúto cestu? A najmä – ako to prijali vaše mamy?
Platilo pravidlo, že mamy nemusia vedieť všetko. Ja (Sofia) som naozaj prvýkrát vedome oklamala svoju maminu. Ona o tom už teraz vie – prišla na to v polovici výletu.
Do tohto projektu som však išla s tým, že na seba budem hrdá, aj keď prejdem sto kilometrov.
Nevedela som, aký bude terén, či tam bude civilizácia, či na to mám kondíciu, či mi vôbec bude vyhovovať takýto spôsob fungovania… A, úprimne, sama sebe som vôbec neverila, že by som to mohla dokráčať. Tým som samu seba absolútne prekvapila. Mame som povedala, že tam idem a vrátim sa možno o dva mesiace, možno o štyri. A že spiatočnú letenku ešte kúpenú nemám.
Ja (Michal) si rodičov asi postupne vychovávam. Najprv to boli malé výlety, potom prichádzali väčšie a väčšie, a toto bol taký najväčší. Pri mne si zvykli. (úsmev)
Koľko peňazí vás celá cesta stála? A ktoré položky boli najdrahšie?
