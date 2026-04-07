Nový film má hodnotenie až 84 %: Má hviezdy v hlavnej úlohe, poriadne nás rozzúril

Ich život pôsobí ako idylka vystrihnutá z amerického filmu. Každý vzťah však skôr či neskôr preveria vypäté obdobia, a jedným z najnáročnejších je práve plánovanie svadby.
Nórsky režisér Kristoffer Borgli spojil Zendayu (Emma) s Robertom Pattinsonom (Charlie) v snímke The Drama (Dráma), kde stvárňujú snúbencov stojacich na prahu spoločného života.
Všetko je dokonalé – prípravy vrcholia, detaily zapadajú do seba a vysnívaný deň D sa nezadržateľne blíži. Stačí však jediný večer a jedna úprimná konverzácia o minulosti, aby sa ich realita začala nebezpečne rozpadať.
Snímka The Drama vyvolala senzáciu, divákov úplne pohltila
Film The Drama patrí medzi najočakávanejšie tituly roka 2026. Diskusie vyvolal už dávnejšie v momente, keď sa Zendaya objavila po boku Pattinsona so zásnubným prsteňom. To spustilo lavínu reakcií a špekulácií na internete mesiace pred samotnou premiérou.
O filme sme vás znovu informovali počas predpremiéry. Odvtedy nabral prekrásne hodnotenie 84 % na ČSFD, kde už pribudlo vyše 600 recenzií. A dnes sa k nemu vraciame znovu, po návšteve kina – tentoraz s oveľa konkrétnejším pohľadom na to, čo sa skrýva pod jeho nablýskaným povrchom.
Sledovať môžete až tri odlišné filmy naraz
Do kina sme vyrazili vo dvojici a zažili nečakanú vec – pri záverečných titulkoch sme zistili, že sme videli dva úplne odlišné filmy.
