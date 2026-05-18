Nový romantický seriál prirovnávajú k známemu hitu. Má hodnotenie vysokých 80 %

Po úspechu, ktorý zožal seriál Heated Rivalry majú fanúšikovia romantickej drámy s prvkami športu ďalšiu „lahôdku“. Nový seriál s názvom Off Campus ovládol streamovaciu službu Prime a diváci mu udeľujú vysoké hodnotenie.
Kým hlavnými hrdinami Heated Rivalry sú dve hokejové hviezdy, ktoré skrývajú svoj vzťah a popritom sa snažia budovať úspešnú kariéru, v prípade Off Campus sledujeme milostný príbeh medzi študentkou hudby a univerzitným hokejistom. Niektorí diváci si myslia, že príchod seriálu bol načasovaný geniálne, no mnohí sa zhodujú, že je ešte lepší než Heated Rivalry, a vlastne jediné, čo majú spoločné, je hokej.
Pýši sa vysokými hodnoteniami
Seriál Off Campus je aktuálne hitom prakticky vo všetkých krajinách, kde Prime pôsobí, ukazujú dáta FlixPatrolu. Na ČSFD mu svieti vysoké hodnotenie 80 % a na databáze IMDb rating 8,2/10. Ak si to porovnáme s Heated Rivalry, ten obstál na 81 % a 8,8/10, takže čo sa týka čísel, súboj je zatiaľ veľmi tesný. Čo ale hovoria názory divákov?
Na sociálnej sieti X sa opakujú názory od skupiny fanúšikov, ktorým sa Off Campus páči dokonca ešte viac ako Heated Rivalry. Mnohí vyzdvihli, že aj keď obsahuje sexuálne scény, nie sú jeho hlavným motívom a seriál ide viac do hĺbky. Ďalší pripomínajú, že rozumejú tejto rivalite, no na scéne je dostatok miesta pre oba seriály. A našli sa aj takí, ktorí šialenstvu okolo Off Campus neprepadli a majú chuť pozrieť si znova Heated Rivalry.
Okrem motívu hokeja majú tieto dva seriály spoločné aj to, že sú adaptáciou knižnej predlohy, čo je pre niektorých ďalším kameňom úrazu. Off Campus vychádza z diela autorky Elle Kennedy a niektorí diváci seriálu vyčítajú vzniknuté rozdiely. No jednoducho, nie všetko, čo sa zmestí do knihy, sa zmestí aj na obrazovky, a s tým treba aj pri tomto seriáli počítať.
Fanúšikovia Off Campus sa môžu tešiť aj na príchod 2. série, ktorej by sa mali dočkať už budúci rok.
