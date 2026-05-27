The Boroughs je nový seriál, ktorý divákom pripomína Strangers Things. Stal sa okamžite hitom

The Boroughs diváci označili za Stranger Things so seniormi. Aktuálne je číslom jeden na streamovacom gigante. Hodnotenie má však len 64 %.
Pred pár dňami na Netflix dorazila nová americká sci-fi mysteriózna miniséria s názvom The Boroughs, ktorá si okamžite získala fanúšikov z celého sveta a prevalcovala rebríčky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole. Aj na Slovensku je aktuálne číslom jeden.
Skupinka excentrických dôchodcov vyšetruje mysterióznu záhadu
Vitajte v Boroughs, na zdanlivo malebnom mieste – v luxusnom rezorte pre dôchodcov v púšti v Novom Mexiku, ktorý má slúžiť na pokojný dôchodok. Partička dôchodcov však čelí hrozbe z iného sveta, ktorá im kradne to jediné, čoho majú málo – čas.
Hlavnou postavou je Sam Cooper, vdovec, ktorý sa po smrti manželky presťahoval do rezortu pre seniorov s názvom The Boroughs. Raz v noci Sam zažije stretnutie s monštruóznou bytosťou, čo ho donúti spojiť sa s ďalšími obyvateľmi centra pre seniorov, ktorí sú poriadne excentrickí. Spoločne začnú vyšetrovať záhadné zmiznutia a úmrtia.
Seriál okrem mrzutého a zatrpknutého Sama, ktorý je vodcom skupiny, sleduje aj Jacka, veselého seniora, ktorý však skrýva strach zo starnutia, cynického Wallyho, ktorý je bývalým lekárom a bojuje s rakovinou v pokročilom štádiu. Energickú a výstrednú dôchodkyňu menom Renee, bývalú novinárku Judy, ktorá je veľmi odvážna a jej často „zhúleného“ manžela Arta.
Seriál má len osem epizód s minutážou 40 až 50 minút, takže ho priam zhltnete. Navyše je od The Duffer Brothers – výkonných producentov obľúbeného seriálu Stranger Things, čo je pravdepodobne aj najväčším lákadlom seriálu.
Stranger Things so seniormi
Diváci mu však na filmovom portáli ČSFD udelili hodnotenie len 64 %. Tvrdia, že miniséria sa chce nostalgicky podobať na Stranger Things, len s tým rozdielom, že tínedžerov vymenili seniori. Jedna skupina divákov to poriadne skritizovala, ale druhej skupine sa seriál páči práve preto.
