Prvá séria Let’s Dance vyvolala v divákoch nostalgiu. Televíziu prosia, aby vrátila jednu vec z nej

Diváci videli už 11. sérií, a tak presne vedia, čo sa im páči a čo zas nie. V minulosti pritom kritizovali niektorých členov poroty či dávali televízii návrhy, ako túto šou ešte viac zlepšiť a spraviť viac transparentnou. Debata o Let’s Dance pritom neskončila ani po tom, ako bol úspešne odvysielaný posledný ročník, ktorý vyhrala Zuzana Porubjaková.
V prvom ročníku zostavu tvorili herečka Zuzana Fialová, kanoista Juraj Bača, spevák Tomáš Bezdeda, moderátorka Marianna Ďurianová, herec Maroš Kramár, speváčka Helena Vondráčková, herečka Kateřina Brožová, bývalý hokejista Jozef Golonka, Jan Novotný z Nevesty pre milionára a desiatku súťažiacich uzavrel módny návrhár František Mikloško. Korunu kráľovnej tanečného parketu si nakoniec odniesla Zuzana Fialová, čím sa stala úplne prvou víťazkou Let’s Dance. Odvtedy ubehlo 20 rokov.
Stále niečo nové
Počas rokov sa toho v šou veľa zmenilo. Vystriedali sa moderátori, pričom spomínaná Zuzana Fialová si tiež vyskúšala túto funkciu a dokonca sa neskôr objavila tiež v porote. Do poroty tiež neskôr začali zasadať rôzne známe tváre, pričom v roku 2024 medzi nimi bol aj Facundo Arana, ktorého Slováci spoznali vďaka telenovele Divoký anjel. Nebol pritom jediný cudzinec, ktorý sa objavil v slovenskej Let’s Dance. Rok predtým sa totiž k súťažiacim pridal Mario Cimarro, ktorého zas všetci poznajú zo Skrytej vášne.
Roky šou tak ukázali, že nezáleží na tom, či má niekto skúsenosti s tancom alebo či hovorí po slovensky, dôležité je, že má odhodlanie a chce ukázať, čo sa v tak krátkom čase dokáže naučiť.
Zatiaľ čo sa tak každý ročník známe osobnosti prekonávajú na parkete, diváci ich zbožňujú pri tom sledovať. Posledný odvysielaný ročník pritom priniesol zmenu a po novom mohli fandiť svojim favoritom nielen spred obrazoviek, ale tiež priamo z publika. Šlo tak o ďalšiu vítanú novinku. Jedna vec však divákom chýba.
Najnovšie televízia Markíza zaradila Let’s Dance aj do ponuky VOYO, kde po novom nájdu všetky série a môžu si pozrieť aj úplne prvý ročník, ktorý bol pôvodne odvysielaný v roku 2006. Vďaka tomu tak vedia napríklad to, že úplne prvou, kto kedy v histórii slovenskej Let’s Dance vystúpil na parkete, bola Helena Vondráčková.
Teraz si diváci pripomenuli vystúpenie Marianny Ďurianovej, ktorá v prvej sérii tancovala po boku Ňarjaša a spoločne si vybojovali 4. miesto.
Pri tejto príležitosti diváci neprejavili len nostalgiu, no zároveň prezradili, čo sa im počas tohto ročníka páčilo a v súčasnosti im to v šou chýba. „Bolo to super, keď bola živá hudba, mohli by to dať znova,“ odkázala diváčka v komentároch. „Presne to mi napadlo,“ súhlasila druhá. „Vtedy tie tanečné páry, o ktorých to bolo, nepotrebovali „křoví“ ďalších skackajúcich tanečníkov a šlo to aj so živou hudbou,“ zhodnotila tretia.
