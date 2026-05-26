Nastala chyba pri výrobe: Známu balenú vodu radšej nepite, sťahujú ju z predaja

Roland Brožkovič
Dôvodom je nefunkčná spätná klapka na technológii.

Občas sa stane, že na pulty obchodov sa dostane výrobok, pri ktorom sa neskôr zistí, že nie je vhodný na konzumáciu. Práve to sa dnes stalo aj spoločnosti Budiš. Tá zažíva veľmi zlý deň a a z predaja sa z rôznych dôvodov sťahujú až tri jej výrobky. Situácia je o to vážnejšia, že ide o dojčenské vody.

„Spoločnosť BUDIŠ, a.s., 038 23 Dubové (ďalej len „BUDIŠ, a.s.“) oznámila Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, že laboratórnou analýzou vykonanou na základe podnetu spotrebiteľa bol vo výrobku Zlatíčko – pramenitá voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá, šarža L5100327, zistený obsah 0,1 ml/l jablčného octu,“ píše ÚVZ na svojom webe.

Chyba v technológii

Dôvodom je nefunkčná spätná klapka na technológii, čo viedlo k zmene senzorických vlastností výrobku. Spoločnosť preto sťahuje výrobok z trhu.

Tam to však nekončí. Z predaja sa sťahuje aj „Zlatíčko dojčenská voda nesýtená 2l, šarža 5060527, DMT 06.05.2027, EAN 8586000055995 a Saguaro dojčenská voda nesýtená 1,5l, šarža 5280427, DMT 28.04.2027, EAN 4056489528722 z dôvodu prekročenia maximálneho limitu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 22 °C a 37 °C.“

Úrad pripomína, že uvedené výrobky ešte môžu byť v predaji. Preto ak ich máte doma, úrad odporúča, aby ste tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. Vody by určite nemali byť použité na konzumáciu a prípravu stravy pre dojčatá.

