Seriál zo sveta Money Heist, ktorý sa vrátil po 3 rokoch, je lepší ako jeho prvá séria. Nie každý súhlasí

Koncom minulého týždňa sa po troch rokoch vrátil seriál zo sveta Money Heist (La casa de papel) a vyzerá to tak, že diváci sú spokojní. Spin-off sa točí okolo jedného z najobľúbenejších zlodejov s prezývkou Berlín, ktorého stvárňuje herec Pedro Alonso, a nová druhá séria sa môže pochváliť solídnymi hodnoteniami.
Druhá séria seriálu Berlín s podtitulom Dáma s hranostajom priniesla 8 častí a podľa názorov slovenských a českých divákov na ČSFD každá dostala vyššie hodnotenie ako 70 %. Celkovo jej aktuálne svieti 74 %, teda prakticky rovnako, ako obstála aj prvá séria. To je samo osebe dobrým znamením, keďže často bývajú pokračovania seriálov menej kvalitné.
Podľa ratingu na databáze IMDb dokonca druhá séria vedie nad prvou v tesnom pomere 7,2/10 k 7,1/10 v prospech novinky.
Názory divákov sa rozchádzajú – kým niektorí tvrdia, že druhá séria je ešte lepšia, iným prekážalo, že bola viac vzťahová, než zameraná na samotný zločin.
Ako sa dalo očakávať, nový Berlín sa teší aj veľkej diváckej pozornosti a je hitom Netflixu prakticky po celom svete. Jeho dej sa presunul z Francúzska do Španielska a naša skupina zlodejov sa zamerala na krádež obrazu Dáma s hranostajom od legendárneho Leonarda da Vinci.
Dočkáme sa aj pokračovania Money Heist?
Ako sme vás pred pár dňami informovali, streamovací gigant zverejnil prekvapenie. „Svet Money Heist pokračuje,“ uviedol Netflix s tým, že vesmír La casa de papel nikdy neprestal rásť. Podelil sa o približne minútové video, ktoré ukazuje zlodejov v maskách a červených úboroch.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Profil La casa de papel zverejnil v uplynulých dňoch na Instagrame hneď niekoľko príspevkov, v ktorých sa objavuje Profesor, ktorého stvárňuje herec Álvaro Morte, a jeho „červená armáda“. A vyzerá to tak, že fanúšikovia sú nadšení, aj keď nie je presne jasné, čo tieto indície znamenajú. Posledná piata séria fenoménu Money Heist uzrela svetlo sveta v roku 2021 a šepká sa, že by sme sa mohli dočkať šiestej. No zatiaľ túto informáciu Netflix nepotvrdil.
Nahlásiť chybu v článku