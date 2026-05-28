Ruší sa viac ako 100 predajní, známa značka prepustí stovky ľudí. Spoločnosť čelí veľkému tlaku

Ešte začiatkom mája sme vás informovali o tom, že z poľského trhu sa definitívne sťahuje francúzsky reťazec s detskou módou Okaidi. U našich susedov zrušil e-shop a postupne zatvoril aj kamenné prevádzky. V súčasnosti sa otvorene hovorí o exite z ďalších krajín.
Ako informoval portál Retail Detail, po Poľsku by malo logo známeho obchodníka zmiznúť aj z Nemecka a Portugalska. Dôvodov je viacero, pričom v problémoch je aj samotná materská skupina IDKIDS.
Veľké škrty vo Francúzsku
Podľa informácií francúzskeho portálu Huffpost prevádzkuje Okaidi v Nemecku 17 predajní a v Portugalsku dve. V Poľsku ich mal reťazec dokonca až 25 a podľa ďalších správ, ktoré z Francúzska prichádzajú, sa chystajú masívne škrty aj v tejto krajine. Zatvoriť by sa tu malo okolo 60 kamenných pobočiek, čo v súčte s ostatnými spomínanými krajinami znamená, že Okaidi príde o viac ako 100 európskych obchodov.
Zároveň, škrty len na domácom trhu pripravia o prácu bezmála 300 ľudí. „Pre dotknutých zamestnancov bude zavedený systém podpory,“ potvrdila spoločnosť.
Vedenie holdingu IDKIDS už viackrát zdôrazňovalo náročnú ekonomickú situáciu, v ktorej jednotlivé značky potrebujú čas na to, aby sa dokázali zotaviť a zároveň prispôsobiť silnejúcej konkurencii. „Okaidi musí prispôsobiť svoj prevádzkový model a zdôrazniť svoju jedinečnosť, aby značka zostala konkurencieschopná,“ uviedli zástupcovia.
Dlhodobejšie problémy
Situácia spoločnosti sa zhoršovala od pandémie covidu a na jej podnikanie mali negatívny vplyv aj ďalšie externé faktory – inflácia, energetická kríza, lacná konkurencia, ale tiež všeobecné podmienky na európskych trhoch. Opomenúť nemožno ani znižujúcu sa pôrodnosť, ktorá má priamy vplyv na potenciálnych zákazníkov.
Prípad Okaidi a skupiny IDKIDS nie je ani zďaleka jediný, ktorý otriasa európskym maloobchodom. Len nedávno sme vám priniesli informácie o tom, že na trhu skončila aj iná francúzska značka – Minelli.
V uplynulých rokoch sa zvučné meno pasovalo s viacerými problémami a v reštrukturalizácii sa prevádzkujúca spoločnosť prvýkrát ocitla ešte v roku 2023. Vtedy ju sprevádzali veľké škrty ako v portfóliu kamenných predajní, tak aj v zamestnaneckej štruktúre. Zachránená bola vďaka investorom, no ani po optimalizácii sa nedokázala dostať z červených čísel, čo napokon viedlo k jej úplnému koncu.
