Obľúbený lacný reťazec mnohých Slovákov hlási veľkú zmenu. Ľudia sa však boja o jeho budúcnosť

Dánska sieť Flying Tiger patrí medzi známe koncepty aj na Slovensku. Predajne s lacnými doplnkami do domácnosti sú navrhnuté ako jednosmerné bludisko, ktoré podporuje mieru takzvaných impulzívnych nákupov. Obľúbený reťazec teraz na globálnej úrovni hlási zmenu majiteľa, ktorá u viacerých odborníkov vyvolala aj mierne obavy.
Ako informoval portál The Guardian a ďalšie zahraničné weby, spoločnosť Flying Tiger prechádza do portfólia skupiny Modella Capital. Ide o prvú investíciu tejto firmy mimo Spojeného kráľovstva.
Plán je 700 nových pobočiek
Dánska maloobchodná sieť aktuálne prevádzkuje viac ako tisíc predajní po celom svete, pričom rastúce prevádzkové náklady či silnejšia lacná konkurencia zasiahli aj jej podnikateľský model. Zároveň, spoločnosť si niesla aj výrazný dlh, ktorý brzdil jej rozvoj, a preto musela v uplynulej dobe prejsť reštrukturalizáciou a pripraviť sa na predaj strategickému investorovi.
Predseda Flying Tiger John Dueholm priamo uviedol, že nová kapitálová štruktúra mala odstrániť dlh ako prekážku ďalšieho rozvoja firmy.
Reťazec už taktiež nejaký čas prezentuje víziu, v rámci ktorej chce rozšíriť svoju maloobchodnú sieť o približne 700 nových pobočiek. V mnohých krajinách má rastúce tržby a silný potenciál, ktorý by mala podporiť aj nová majiteľská skupina Modella Capital. Zahraničné médiá však upozornili na fakt, že fond si v posledných rokoch získal reputáciu rýchleho a striktného realizátora reštrukturalizácií.
Napríklad, pod skupinou Modella Capital sa nachádza spoločnosť TG Jones, ktorá môže v rámci reštrukturalizačného procesu prísť až o 150 predajní, pričom dvaja ďalší maloobchodní hráči pod vlastníctvom skupiny (Claire’s a The Original Factory Shop, pozn. red.) začiatkom roka skrachovali. Iný reťazec, Hobbycraft (kúpený fondom v roku 2024), podľa The Guardian zatvoril v rámci konkurzného konania približne 9 predajní.
Majitelia vyvracajú obavy
Zatvárania prevádzok a redukovania kamennej siete sa preto viacerí odborníci obávajú aj pri dánskej značke. Zástupcovia Modella Capital však takýto postup vyvracajú a hovoria o opačnom smerovaní. V rámci neho by chceli podporiť súčasný manažment reťazca a jeho rastovú stratégiu.
„Sme radi, že investujeme do jeho budúcnosti a tešíme sa na úzku spoluprácu s manažérskym tímom, aby sme zabezpečili stabilitu, kapitál a odborné znalosti v oblasti maloobchodu, ktoré podnik potrebuje na splnenie svojho rastového plánu,“ uviedol Joseph Price, generálny riaditeľ spoločnosti Modella.
V pozitívnom duchu sa vyjadril aj predseda predstavenstva Flying Tiger. „Počas celého procesu sme sa sústredili na nájdenie správneho dlhodobého vlastníka pre spoločnosť a veríme, že spoločnosť Modella Capital má ako nový majoritný akcionár veľmi dobrú pozíciu na podporu ďalšieho rozvoja spoločnosti,“ uzatvoril Dueholm.
