Smutná správa z Česka: Zomrel obľúbený herec, diváci ho poznali z filmov Vrchní, prchni! či Vesničko má středisková

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
TASR
Ešte tento týždeň mal stáť na javisku.

Vo veku 86 rokov zomrel český herec Jan Hraběta, dlhoročný člen pražského Divadla Járu Cimrmana. Divadlo to vo štvrtok potvrdilo na Facebooku. Hraběta mal hrať aj vo štvrtkovom predstavení, píše spravodajkyňa TASR.

Hraběta sa k herectvu dostal náhodou. Keď v roku 1948 zatkli jeho otca za prácu vo firme Baťa, odišli s bratom a matkou do Prahy. Vyučil sa za elektromechanika a živil sa ako šofér či opravár motorov. V 60. rokoch sa stal osvetľovačom v Divadle Na zábradlí, kde sa spoznal s neskorším československým a českým prezidentom Václavom Havlom.

Do Divadla Járu Cimrmana prišiel ako osvetľovač

Ako pripomenul server iRozhlas.cz, Hraběta sa aktívne zapojil aj do disidentského divadla a v roku 1975 si zahral v zakázanej premiére Havlovej hry Žebrácká opera. Do Divadla Járu Cimrmana sa dostal v roku 1978 ako osvetľovač. Čoskoro mu však ponúkli aj hereckú rolu. Ako podotkol server iDnes.cz, aktívnu hereckú kariéru začal vo veku 35 rokov v hre Dlhý, Široký a Krátkozraký. Neskôr vynikol aj rolami v hrách České nebe či Nemý Bobeš.

Zahral si aj v známych českých filmoch a seriáloch

Zahral si mnoho drobných rolí vo filmoch, napríklad v komédii Vrchní, prchni!, Vesničko má středisková, Konec básníků v Čechách či v seriáloch Horákovi alebo Vyprávěj. Podľa serveru iRozhlas.cz Hraběta naposledy vystúpil v Divadle Járu Cimrmana v nedeľu. Účinkovať mal tiež vo štvrtkovom predstavení Akt. Zakladateľ divadla a herec Zdeněk Svěrák sa vyjadril, že hru aj tak odohrajú.

Na úmrtie herca reagovala aj Knižnica Václava Havla, ktorá Hrabětu označila za celoživotného súputníka a neokázalého priateľa Václava Havla.

