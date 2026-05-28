Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti

Koncom septembra 1941 sa obyvatelia Protektorátu Čechy a Morava dozvedeli, že ich správcom sa stane prominentný nacista a tretí najvyšší predstaviteľ SS Reinhard Heydrich. Nahradil Adolfom Hitlerom na „zdravotnú dovolenku“ poslaného prvého ríšskeho protektora Konstantina von Neuratha, s ktorým bol fašistický vodca nespokojný pre jeho údajnú zhovievavosť a miernosť.
„Mäsiar z Prahy“ alebo „Himmlerov génius zla“, ako Heydricha tiež prezývali, rozpútal na území protektorátu nebývalý teror – zatváral, väznil, popravoval. Ako sme vás informovali v článku, jeho život ukončil atentát, ktorý vykonali v máji 1942 československí výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Ako uvádza portál The Past, Heydrich mal hneď niekoľko nelichotivých prezývok. Okrem spomínaných ho volali tiež blonďavá beštia, pražský kat, no samotný Hitler ho nazval muž so železným srdcom.
Heydrich v Čechách
Napadnutím Sovietskeho zväzu a otvorením východného frontu (22. júna 1941) potrebovalo nacistické Nemecko pokoj v zázemí a hlavne spoľahlivé dodávky zbraní a ďalšieho materiálu. Jedným z dôležitých dodávateľov sa stal Protektorát Čechy a Morava, spravovaný od marca 1939 prvým ríšskym protektorom Konstantinom von Neurathom.
Počas jeho pôsobenia sa začala germanizácia, boli zatvorené české vysoké školy a odbojní študenti boli popravení alebo poslaní do koncentračných táborov; došlo k prijatiu protižidovských zákonov a český priemysel bol zapojený do nemeckého hospodárstva. Lenže Hitlerovi ani to nestačilo, podľa neho bol Konstantin von Neurath príliš mäkký a umiernený.
Preto 28. septembra 1941, na Deň sv. Václava, prišiel do Prahy korunný princ Tretej ríše Reinhard Heydrich s cieľom zlomiť odpor spoločnosti a stabilizovať bezpečnostnú situáciu, lebo protektorát sa postupne stal významnou súčasťou nemeckého zbrojného priemyslu. „Vzápätí po príchode do Prahy vyhlásil Heydrich stanné právo, bolo popravených niekoľko osôb a niekoľko tisíc ľudí odviezli do koncentračných táborov,“ povedal Českému rozhlasu Libor Svoboda z Ústavu pre štúdium totalitných režimov.
Pražský kat a jeho činy
Ako sme spomenuli v staršom článku, historik Martin Posch z Historického inštitútu Slovenskej akadémie vied a Dokumentačného strediska holokaustu povedal, že pri Heydrichovi často spomíname len jeho rolu zastupujúceho ríšskeho protektora v Protektoráte Čechy a Morava, hoci to bola len krátka časť jeho života.
„Heydrich bol vysokopostavený predstaviteľ nacistického režimu, šéf RSHA (Reichssicherheitshauptamt), Hlavného ríšskeho bezpečnostného úradu a jeden z hlavných strojcov holokaustu,“ ozrejmil Posch. Hlavnou úlohou RSHA bolo prenasledovanie vnútorných aj vonkajších nepriateľov režimu. Hneď po príchode do Prahy Heydrich uplatňoval taktiku „cukor a bič“. Odsúdil na trest smrti vtedajšieho premiéra protektorátnej vlády Alojza Eliáša, pričom jedným z impulzov pre atentát bola i poprava vysokých predstaviteľov československej predvojnovej generality za ich odbojovú činnosť.
Na špeciálne operácie protinacistického odboja vyberali vojakov ich nadriadení, pričom sami museli prejaviť dobrovoľný záujem. Nefungovalo to však tak, že by sa sami prihlásili na konkrétnu úlohu, keďže operácie boli utajované. Historik priblížil, že Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša si nadriadení všimli počas vzbury vojakov v Cholmondeley, keď upokojovali nespokojné mužstvo. Boli príslušníkmi československej zahraničnej armády, ktorá sa po stiahnutí z Francúzska dislokovala do Veľkej Británie.
V dávnejšom článku sme uviedli, že sa hovorilo aj o tom, že v atentáte zohral svoju úlohu aj prezident v exile, Edvard Beneš, túto informáciu sa však nepodarilo potvrdiť.
Heydrich, ktorý v nacistickom aparáte urobil oslnivú kariéru – mal pod sebou bezpečnostnú službu a gestapo a do roku 1939 bol poverený riešením židovskej otázky –, sa usiloval nastoliť v protektoráte poriadok. Heydrichova kariéra sa však vyvíjala postupne, keď bol mladý, nič nenasvedčovalo tomu, že bude hrdým nacistom. Keď však neskôr pôsobil ako policajný komisár a vypočúval Židov, kolovali o ňom rôzne príbehy. Vypočúvanie a mučiace techniky si užíval, Židov vraj mlátil bičom ako psov. Podrobne o tom napísala v liste jeho manželka Lina, informuje Týždeň. Po čom v tom čase Heydrich túžil, bolo zatknúť a poslať do koncentračného tábora Dachau Thomasa Manna, ktorý bol v tom čase v zahraničí a na svoje šťastie sa už do vlasti nevrátil.
Ako naplánovali atentát?
Rozhlas oznamoval každý deň zoznamy popravených, medzi ktorými neboli iba odbojári, ale aj ľudia zatknutí napríklad za hospodárske delikty, teda za činy, za ktoré sa predtým nepopravovalo. Stanné právo trvalo až do januára 1942.
Pôsobenie zastupujúceho ríšskeho protektora v Čechách a na Morave Reinharda Heydricha ukončil po ôsmich mesiacoch atentát, ktorý vykonali 27. mája 1942 na križovatke v pražskej Libni Slovák Jozef Gabčík a Čech Jan Kubiš. Parašutistov sa rozhodla vyslať československá exilová vláda v Londýne.
V článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo Heydrich neveril, že na neho môže byť spáchaný atentát;
- akú chybu pri útoku urobili;
- na čo Heydrich nakoniec zomrel;
- aké boli následky atentátu.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku