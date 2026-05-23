Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní

Pri zmienke o Austrálii nejednému človeku prídu na um koaly, pavúky, kengury, horúčavy a sucho. Ukrýva však toho omnoho viac a o jej pestrosti a kráse sa na vlastnej koži môžete presvedčiť aj vy. Rodáčka z Česka Stephanie pomáha ľuďom, ktorí by to na vzdialenom kontinente chceli skúsiť na vlastnej koži. Poradí, ako sa vyhnúť chybám, ktoré robia mnohí, keď sem prídu prvýkrát. Odvážlivcom však pomáha aj prežiť prvé mesiace, ktoré na novom mieste v neznámom svete môžu byť najnáročnejšie a najchaotickejšie.
Čo vás priviedlo do Austrálie?
V roku 2018 som nebola šťastná v Prahe, a to aj napriek tomu, že som mala dobre platenú prácu, skvelých kamarátov a rodinu. Aj tak som zrazu mala pocit vyhorenia a Austrália sa stala skvelou príležitosťou, ako vyskúšať niečo nové a precestovať novú krajinu.
To ma potom viedlo hlavne k tomu, aby som začala pomáhať Čechom a Slovákom, ktorí sú na rovnakej pomyselnej ceste a chcú zmenu. Tak z toho vznikol projekt s názvom JednaAustralie, kde pomáhame ľuďom a poradíme, akú cestu zvoliť, keď chcú žiť alebo cestovať v Austrálii.
Čo bolo po prisťahovaní najnáročnejšie? Na čo sa najťažšie zvykalo?
Úprimne, na začiatku si ani nespomínam, že by mi niečo prišlo náročné, všetko bolo nové a nepoznané. Austrália sa nedá prirovnať k žiadnej inej krajine a práve jej jedinečnosť ma očarila a vlastne mi tie začiatky urobila jednoduchými.
Postupne si, samozrejme, uvedomíte, že pre časový posun je niekedy náročnejšie spojiť sa s rodinou a s kamarátmi, a nejako tomu musíte prispôsobiť aj kontakt s Českom. Austrália je ďaleko, jednoducho si do Česka len tak na víkend nezaletíte.
Čo sa vám, naopak, páčilo najviac a milo vás prekvapilo?
Priateľskosť Austrálčanov, ich pozitivita a to, ako sa na vás vždy a všade usmievajú. Taktiež ma prekvapilo, akí sú Austrálčania scestovaní a ako milujú cestovanie po Európe. Nejeden Austrálčan, s ktorým som sa rozprávala, navštívil už aj Česko.
Akým najväčším mýtom podľa vás ľudia o Austrálii veria?
