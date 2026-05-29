Šutaj Eštok dostane exekučný príkaz: Po prehratom súde mu môžu z účtu strhnúť peniaze

Súd právoplatne zamietol návrh ministra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie exekúcie v prípade policajtov okolo Jána Čurillu. Exekútor mu teraz môže siahnuť na peniaze.
Ako informuje Denník N, Šutaj Eštok prehral spor kontumačne po tom, ako si neprevzal rozhodnutie z elektronickej schránky. Šiestim odstaveným policajtom mal na základe rozhodnutia vyplatiť 90 000 eur, pričom ďalších 23 000 patrí exekútorovi.
Exekútor siahne ministrovi na financie
Advokát policajtov Peter Kubina na sociálnej sieti informoval, že súd zamietol návrh ministra na zastavenie exekúcie. Podľa Kubinu sa to ministrovi predraží o 40 000 eur. „Súd nám dal opäť v celom rozsahu za pravdu. Keď zrátame všetky úroky z omeškania, súdne trovy a trovy exekúcie, povinnému sa v dôsledku jeho síce kvantitou rozsiahlej ale obsahovo pomerne prázdnej snahy zvrátiť nezvratné tento proces dosiaľ predražil o približne 40 tisíc eur,“ vysvetlil.
Už minulý rok pritom exekútor na jeho účte zablokoval 120 000 eur. Uznesenie podľa Kubinu nadobudne platnosť najneskôr do dvoch týždňov, teda doručením obom stranám. „Túto sumu, ktorá vzhľadom na prebiehajúce odvolacie konania proti kontumačnému rozsudku ešte nie je konečná, možno pokojne nazvať spotrebnou daňou z obštrukcií,“ dodal.
