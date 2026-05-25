Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov

Spoločnosť DHL denne doručuje obrovské množstvo balíkov už desaťročia. Málokto však vie, že za jej vznikom stojí kontroverzná postava. Larry Hillblom rozprávkovo zbohatol. Jedného dňa ale záhadne zmizol – jeho telo sa do dnešného dňa nenašlo.
Z nuly vytvoril jednu z najznámejších spoločností
Tak ako mnoho iných šikovných ľudí, Larry Hillblom sa k majetku musel dopracovať vlastnými silami. Krátko po tom, ako sa 12. mája v roku 1943 v Kalifornii narodil, jeho otec zomrel. Ako sa dozvedáme z webu All That Is Interesting, vychovávala ho jeho matka spolu s otčimom, ktorý rodinu živil pestovaním broskýň.
Už od mladosti sníval o tom, že jedného dňa sa odsťahuje ďaleko, už nikdy sa za sebou ani len neobzrie a dosiahne niečo veľké. Počas toho, ako študoval na univerzite právo, sa na čiastočný úväzok zamestnal v kuriérskej spoločnosti. Pomáhal pri preprave firemnej dokumentácie medzi Oaklandom a Los Angeles.
Práve vďaka tejto práci sa zrodil nápad založiť si vlastnú kuriérsku spoločnosť. Urobil tak v roku 1969 so spoluzakladateľmi Adrianom Dalseym a Robertom Lynnom, píše web LA Times. Názov spoločnosti DHL vznikol spojením začiatočných písmen ich priezvisk. Lynn zomrel krátko po založení spoločnosti a neskôr z nej Hillblom Dalseyho vytlačil.
Génius, ktorý zmenil svet doručovania
Niektorí označujú Hillbloma za génia, ktorý zmenil svet doručovania a komunikácie. Dokázal vraj nájsť medzery v systémoch a v zákonoch, ktoré iní prehliadali a využiť ich vo svoj prospech, uvádza New York Post. Hoci však bol Hillblom hlavným akcionárom podniku, ktorý sa zmenil na medzinárodný lukratívny biznis, na jeho chode sa príliš aktívne nepodieľal.
Web nadácie Larry Hillblom Foundation informuje, že z DHL sa stala tá najväčšia letecká prepravná spoločnosť, čo Hillblomovi umožnilo stať sa tiež akcionárom aj spoločnosti Continental Airlines a zachrániť ju pred krachom. Navonok sa zdalo, že Hillblomovi by sa už viac snáď ani dariť nemohlo. Pod pozlátkou sa však ukrývalo niečo temné.
Podľa All That Is Interesting Larry Hillblom nikdy nechcel viesť podnikanie v pravom zmysle slova. Chcel sa stať milionárom, ktorý sa môže stiahnuť do úzadia a žiť si život plný večierkov s významnými boháčmi, so ženami a s kokaínom.
Kráľ Larry zanechal temnú stopu
