Takýto plat si nepredstavovali. Baterkáreň v Šuranoch štartuje nábor ľudí, mzdy vyvolali otázniky

Foto: TASR - Martin Baumann

Martin Cucík
Baterkáreň v Šuranoch je jedna z najvýznamnejších investícií v histórii Slovenska. Ponuka platov pre operátorov však vyvolala otázky a sklamanie.

Keď vláda predstavovala obrovskú investíciu čínskej baterkárne v Šuranoch, hovorilo sa najmä o tisíckach pracovných miest, modernom priemysle a platoch, ktoré mali patriť k nadpriemeru regiónu. Prvé zverejnené pracovné ponuky však vyvolali rozruch a na sociálnych sieťach aj v diskusiách spustili vlnu pochybností.

Spoločný podnik Gotion a InoBat plánuje vybudovať baterkáreň na ploche približne 65 hektárov. V prvej fáze má mať výrobnú kapacitu 20 GWh, pričom do budúcnosti sa počíta s jej zdvojnásobením až na 40 GWh. Začiatok výroby je plánovaný na druhý štvrťrok 2026, plná prevádzka by mala byť dosiahnutá v roku 2027.

Celková investícia vo výške 1,23 miliardy eur radí projekt medzi najvýznamnejšie priemyselné investície v histórii Slovenska a podľa investora má strategický význam nielen pre región, ale aj pre európsky batériový priemysel a konkurencieschopnosť automobilového sektora. Ako informoval portál Aktuality, niektoré pracovné ponuky vyvolali diskusie.

Foto: TASR – Henrich Mišovič

Práve preto od projektu v Šuranoch mnohí očakávali nielen tisíce nových pracovných miest, ale aj nadštandardné finančné ohodnotenie. Prvé zverejnené pracovné ponuky však vyvolali otázniky a medzi ľuďmi spustili búrlivú diskusiu.

1 050 eur a bonusy

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia totiž na pracovnom portáli Profesia zverejnila inzerát na pozíciu operátora výroby, kde základná mzda dosahuje 1 050 eur mesačne v hrubom. Po pripočítaní bonusov sa suma dostáva približne na úroveň 1 200 eur, čo viacerí považujú za výrazne nižšie číslo, než aké očakávali pri príchode jednej z najväčších investícií posledných rokov.

V porovnaní s ponukou napríklad Jaguaru Land Rover v Nitre pôsobia aktuálne nástupné podmienky baterkárne v Šuranoch výrazne slabšie. Spoločnosť garantuje nástupnú mesačnú mzdu 1584 eur. Tá zahŕňa tarifný základ 1440 eur a osobný bonus do 144 eur.

Foto: TASR – Jaroslav Bublinec

V porovnaní s ponukou operátora SMT výroby vo fabrike Foxconn Nitra, kde základná mzda predstavuje 957 eur mesačne a spolu s príplatkami môže dosiahnuť približne 1260 eur hrubého, pôsobí aktuálna nástupná mzda v baterkárni v Šuranoch na úrovni okolo 1200 € hrubého len mierne nižšie až porovnateľne.

Foxconn však zároveň ponúka široké spektrum benefitov vrátane koncoročných odmien, náborovej prémie do 600 eur, príspevkov na dopravu, životného a úrazového poistenia hradeného firmou, závodného stravovania od 1,70 eura, ako aj rôznych zamestnaneckých výhod, školení a podporných programov. Pri fabrike v Šuranoch sa zamestnanecké prémie ešte len riešia.

Ostatné pozície sú na tom lepšie

Firma však zároveň pri pohľade na portál Profesia ponúka aj výrazne lepšie platené odborné a technické pozície, kde sa mzdy pohybujú úplne inde. Napríklad podľa aktuálnych inzerátov ide o pozície ako BOZP technik približne za 2200 eur mesačne, inžinier výrobnej kvality okolo 2200 eur, technik kvality pre laboratóriá okolo 1600 eur, vedúci zmeny výroby približne 1650 eur, programátor CNC strojov okolo 2300 eur, a ešte vyššie sú inžinierske pozície v oblasti výroby, údržby či automatizácie, kde sa mzdy pohybujú približne od 2300 eur až po 3500 eur mesačne.

Medzi najlepšie platené patria napríklad civilný a elektrotechnický inžinier pre greenfield projekt s nástupom okolo 3500 eur mesačne alebo stavebné a projektové riadiace pozície.

Očakávania boli výrazne vyššie

Projekt baterkárne od začiatku sprevádzali veľké sľuby. Politici aj predstavitelia investora hovorili o modernom závode, nových technológiách a kvalitných pracovných miestach, ktoré majú región ekonomicky posunúť dopredu. Práve preto prvé zverejnené mzdy vyvolali medzi Slovákmi sklamanie.

V období rastúcich cien a neustáleho nedostatku pracovníkov v priemysle pôsobí základný plat tesne nad hranicou tisíc eur na mnohých skôr ako priemerná výrobná pozícia než ako lukratívne miesto v strategickom projekte.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tesco prichádza s ďalšou veľkou novinkou. Buduje novú sieť prevádzok, konkurovať chce lacným diskontom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac