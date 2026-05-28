Takýto plat si nepredstavovali. Baterkáreň v Šuranoch štartuje nábor ľudí, mzdy vyvolali otázniky

Keď vláda predstavovala obrovskú investíciu čínskej baterkárne v Šuranoch, hovorilo sa najmä o tisíckach pracovných miest, modernom priemysle a platoch, ktoré mali patriť k nadpriemeru regiónu. Prvé zverejnené pracovné ponuky však vyvolali rozruch a na sociálnych sieťach aj v diskusiách spustili vlnu pochybností.
Spoločný podnik Gotion a InoBat plánuje vybudovať baterkáreň na ploche približne 65 hektárov. V prvej fáze má mať výrobnú kapacitu 20 GWh, pričom do budúcnosti sa počíta s jej zdvojnásobením až na 40 GWh. Začiatok výroby je plánovaný na druhý štvrťrok 2026, plná prevádzka by mala byť dosiahnutá v roku 2027.
Celková investícia vo výške 1,23 miliardy eur radí projekt medzi najvýznamnejšie priemyselné investície v histórii Slovenska a podľa investora má strategický význam nielen pre región, ale aj pre európsky batériový priemysel a konkurencieschopnosť automobilového sektora. Ako informoval portál Aktuality, niektoré pracovné ponuky vyvolali diskusie.
Práve preto od projektu v Šuranoch mnohí očakávali nielen tisíce nových pracovných miest, ale aj nadštandardné finančné ohodnotenie. Prvé zverejnené pracovné ponuky však vyvolali otázniky a medzi ľuďmi spustili búrlivú diskusiu.
1 050 eur a bonusy
Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia totiž na pracovnom portáli Profesia zverejnila inzerát na pozíciu operátora výroby, kde základná mzda dosahuje 1 050 eur mesačne v hrubom. Po pripočítaní bonusov sa suma dostáva približne na úroveň 1 200 eur, čo viacerí považujú za výrazne nižšie číslo, než aké očakávali pri príchode jednej z najväčších investícií posledných rokov.
V porovnaní s ponukou napríklad Jaguaru Land Rover v Nitre pôsobia aktuálne nástupné podmienky baterkárne v Šuranoch výrazne slabšie. Spoločnosť garantuje nástupnú mesačnú mzdu 1584 eur. Tá zahŕňa tarifný základ 1440 eur a osobný bonus do 144 eur.
V porovnaní s ponukou operátora SMT výroby vo fabrike Foxconn Nitra, kde základná mzda predstavuje 957 eur mesačne a spolu s príplatkami môže dosiahnuť približne 1260 eur hrubého, pôsobí aktuálna nástupná mzda v baterkárni v Šuranoch na úrovni okolo 1200 € hrubého len mierne nižšie až porovnateľne.
Foxconn však zároveň ponúka široké spektrum benefitov vrátane koncoročných odmien, náborovej prémie do 600 eur, príspevkov na dopravu, životného a úrazového poistenia hradeného firmou, závodného stravovania od 1,70 eura, ako aj rôznych zamestnaneckých výhod, školení a podporných programov. Pri fabrike v Šuranoch sa zamestnanecké prémie ešte len riešia.
Ostatné pozície sú na tom lepšie
Firma však zároveň pri pohľade na portál Profesia ponúka aj výrazne lepšie platené odborné a technické pozície, kde sa mzdy pohybujú úplne inde. Napríklad podľa aktuálnych inzerátov ide o pozície ako BOZP technik približne za 2200 eur mesačne, inžinier výrobnej kvality okolo 2200 eur, technik kvality pre laboratóriá okolo 1600 eur, vedúci zmeny výroby približne 1650 eur, programátor CNC strojov okolo 2300 eur, a ešte vyššie sú inžinierske pozície v oblasti výroby, údržby či automatizácie, kde sa mzdy pohybujú približne od 2300 eur až po 3500 eur mesačne.
Medzi najlepšie platené patria napríklad civilný a elektrotechnický inžinier pre greenfield projekt s nástupom okolo 3500 eur mesačne alebo stavebné a projektové riadiace pozície.
Očakávania boli výrazne vyššie
Projekt baterkárne od začiatku sprevádzali veľké sľuby. Politici aj predstavitelia investora hovorili o modernom závode, nových technológiách a kvalitných pracovných miestach, ktoré majú región ekonomicky posunúť dopredu. Práve preto prvé zverejnené mzdy vyvolali medzi Slovákmi sklamanie.
V období rastúcich cien a neustáleho nedostatku pracovníkov v priemysle pôsobí základný plat tesne nad hranicou tisíc eur na mnohých skôr ako priemerná výrobná pozícia než ako lukratívne miesto v strategickom projekte.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku