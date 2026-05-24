Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“

Boli sme na „českom Hyroxe“
Hyrox fenomén dobýja svet a teší sa obrovskej popularite. Jedným z jeho lákadiel je, že za ním môžeme cestovať rôzne po svete, no zároveň to môže byť pre niekoho aj prekážkou. Na Slovensku sa tieto preteky nekonajú, no u našich susedov nájdeme ich alternatívu, ktorú účastníci vo svojich videách na internete nazývajú „českou verziou Hyroxu“, aj keď ide o úplne samostatné preteky. Zúčastnili sme sa českého Bcross Runu, ktorý je kombináciou bežeckej súťaže s workout prekážkami a porovnali ho s Hyroxom.
Je pravda, že tieto dva preteky majú niečo spoločné, no v mnohom sa aj líšia. Podľa Hyrox nášiviek umiestnených na ruksakoch niektorých súťažiacich bolo zrejmé, že sa pravidelne zúčastňujú oboch. My sme si vyskúšali preteky Bcross už minulý rok, dokonca dvakrát – v Brne a v Prahe. Uplynulý víkend sme sa ich zúčastnili opäť, tentoraz v Českých Budějoviciach. Zatiaľ čo disciplíny sú pri Hyroxe všade na svete úplne totožné, organizátori Bcrossu ich obmieňajú a hrajú sa aj s dĺžkou behu, ktorá tu nie je stanovená striktne na 1000 metrov pri každej jednej súťaži. A práve toto ozvláštnenie niektorí vnímajú ako pozitívum.
Súťažili sme vo dvojici v kategórii Mix Sport a naším realistickým cieľom bolo zvládnuť preteky do 1 hodiny a 10 minút. Napokon sme boli príjemne prekvapení.
Bola som na „českom Hyroxe": Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho
Nie každý má žalúdok na to, čo dokázal muž menom Wilhelm Brasse. Svojím fotoaparátom zachytával tváre ľudí prežívajúcich peklo druhej svetovej vojny. Odmietol sa pridať k nemeckému vojsku, a tak sám skončil v koncentračnom tábore. Stal sa známym ako fotograf z Osvienčimu.
Wilhelm Brasse sa narodil v roku 1917 v meste Živiec, jeho otec bol pôvodom z Rakúska a matka zase z Poľska. Prvé roky života strávil v poľských Katoviciach a práve tu v sebe objavil lásku k fotografovaniu. Ako píše portál Culture, remeslu sa priúčal v ateliéri svojej tety v Katoviciach a bol považovaný za talentového portrétneho fotografa. Venoval sa najmä fotografovaniu portrétov, ale aj fotkám na identifikačné doklady. Pred sebou mal sľubnú kariéru, všetko sa však zmenilo v septembri v roku 1939, kedy sa odohral nacistický útok na Poľsko.
Podľa portálu War History Online sa mladý Brasse ocitol v krutých pazúroch gestapa, poslušnosť však odmietol. Za žiadnu cenu sa k nemeckému vojsku pridať nechcel. Odmietol tiež podpísať Deutschen Volksliste, zoznam osôb nemeckého pôvodu, ktorý by mu zabezpečil lepšie zaobchádzanie.
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku
Túžite po dovolenke v Španielsku, no neviete, kde začať a na čo si dať pozor? Slovenka, ktorá tu žije už niekoľko rokov, sa s nami podelila o svoje skúsenosti s touto krajinou. Zároveň nám ponúkla množstvo praktických tipov. Porozprávala nám tiež, kedy sa sem oplatí vycestovať, ktoré miesta nevynechať, ako sa vyhnúť turistickým pasciam a ako ušetriť peniaze.
S Nikolou Novekovou, ktorá chcela opustiť Slovensko len na pár mesiacov, no Španielsko si ju získalo natoľko, že sa tam usadila natrvalo – najprv žila na Malorke, neskôr na Tenerife a dnes žije v Madride –, sme sa nedávno rozprávali o jej živote v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii. Prezradila nám, že Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím.
Španielsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov, dokonca je vraj tou najlepšou voľbou v Európe pre tento rok. Preto sme sa Nikoly tentoraz pýtali na to, ako na dovolenku v Španielsku. Odhalila nám, ktoré obdobie roka je najideálnejšie na návštevu, ktoré konkrétne oblasti odporúča navštíviť, na aké turistické pasce si dať pozor, ako ušetriť peniaze, ale aj koľko zaplatíte v reštauráciách, kaviarňach či za prehliadky pamiatok.
Kedy je podľa vás najideálnejšie obdobie na návštevu Španielska?
To závisí od lokality. Kanárske ostrovy môžete navštíviť celoročne, no najteplejšie, aj v zimných mesiacoch, je na Tenerife a v Gran Canarii. Mesiace január až marec zvyknú byť daždivejšie a veternejšie, no môžete „vychytať“ naozaj pekné teplé dni.
Upršané počasie zvykne byť aj na severe krajiny, tam to počasie potom pripomína skôr také anglické než španielske. V zime sa v Španielsku oplatí vidieť napríklad aj vianočnú výzdobu, a to či už v Madride, Barcelone, Seville alebo v Malage.
V letných mesiacoch jún až august poradím vyhnúť sa miestam ako Madrid, Sevilla a ich okolitým mestám, keďže letá tam bývajú veľmi horúce a suché a nie je tam ani veľa možností schladiť sa, nakoľko to nie sú pobrežné mestá. Počas leta tiež odporúčam navštíviť sever Španielska, práve toto obdobie je najvhodnejšie na návštevu severu. Určite vás nesklamú ani pobrežné miesta či ostrovy, aj keď teploty tu môžu byť vyššie.
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Matka si zo syna urobila otroka
V roku 2023 médiá obletela správa o tom, že sa našiel Rudy Farias. Chlapec bol podľa jeho matky nezvestný 8 rokov. Zmizol počas venčenia psov. Avšak z informácií, ktoré postupne vyšli na povrch, boli zhrození aj vyšetrovatelia.
Web CNN v roku 2023 napísal, že sa našiel Rudolph „Rudy“ Farias IV., ktorý zmizol ako tínedžer 6. marca v roku 2015. Jeho prípadom sa zaoberalo aj texaské centrum pátrajúce po nezvestných osobách. 29. júna toho roka ale houstonská polícia prijala telefonát a vybrala sa overiť totožnosť osoby, ktorá ležala na schodisku pred texaským kostolom.
Všetci si mysleli, že sa stal zázrak a po viac ako 8 rokoch sa podarilo nájsť nezvestného Rudyho. Jeho matka Janie Santana sa pre médiá vyjadrila, že sa celé tie roky modlila, aby sa našiel. Je rada, že chlapec je už v bezpečí a tím profesionálov sa o neho stará po traumatických zážitkoch. Rudy, ktorý mal v čase nájdenia údajne 25 rokov, bol totiž zbitý, na tele mal modriny aj popáleniny a bol zanedbaný. K tomu, kde bol Rudy dovtedy, sa matka ani policajti nevyjadrovali. Čoskoro sa ale začala vynárať otázka: Bol Rudy Farias naozaj nezvestný?
Ako informuje web The Independent, správa, že sa chlapec našiel po 8 rokoch, susedov šokovala. Podľa nich totiž nezvestný vôbec nebol a pravidelne ho vídali, dokonca sa chodieval hrať s ich deťmi. Navyše, Janie tvrdila, že Rudy nerozpráva (čo očividne nie je pravda), trpí duševnými chorobami a v detstve prežil množstvo traumy.
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Slováci prehliadajú krásne letoviská Nemecka
Premýšľali ste už nad dovolenkou pri Baltskom a Severnom mori? Môže mať svoje špecifické čaro, no nemusí byť pre každého.
Pri plánovaní letnej dovolenky pri mori možno uvažujete nad milovaným Chorvátskom, Talianskom plným úžasných chutí alebo azúrovým Gréckom. Okrem týchto najpopulárnejších prímorských destinácií sa v Európe ukrývajú aj miesta, ktoré pre Slovákov často nie sú prvou voľbou. Dokonca ani druhou či treťou. Napadlo vám niekedy vyraziť k moru do Nemecka? Pozreli sme sa na najobľúbenejšie miestne ostrovy a ich pláže a hľadali najnižšie ceny ubytovania počas letných prázdnin.
Ak ste o nemeckých ostrovoch nikdy nepočuli, zostanete veľmi príjemne prekvapení. Ich nevýhodou však pre niektorých dovolenkárov môže byť oproti takému vyhriatemu Chorvátsku nižšia teplota vody na kúpanie a veterné počasie. No keď ich spoznáte, možno sa im predsa len rozhodnete dať šancu.
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Stephanie pomáha ľuďom, ktorí chcú žiť v Austrálii
Pri zmienke o Austrálii nejednému človeku prídu na um koaly, pavúky, kengury, horúčavy a sucho. Ukrýva však toho omnoho viac a o jej pestrosti a kráse sa na vlastnej koži môžete presvedčiť aj vy.
Rodáčka z Česka Stephanie pomáha ľuďom, ktorí by to na vzdialenom kontinente chceli skúsiť na vlastnej koži. Poradí, ako sa vyhnúť chybám, ktoré robia mnohí, keď sem prídu prvýkrát. Odvážlivcom však pomáha aj prežiť prvé mesiace, ktoré na novom mieste v neznámom svete môžu byť najnáročnejšie a najchaotickejšie.
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Nový zákon prinesie revolúciu v odmeňovaní, firmy čakajú veľké zmeny. Koľko zarába kolega, ktorý robí rovnakú prácu? Prečo dostal vyšší plat, aj keď máte podobné skúsenosti? A prečo sa ženy po materskej dovolenke často vracajú do horších podmienok alebo dokonca o prácu prídu?
Tieto otázky sa na Slovensku riešia roky, no často len potichu alebo na káve s kamarátkou. O platoch sa vo firmách nehovorí, mnohé ženy sa boja ozvať a diskriminácia býva skrytá za slovami ako „organizačné dôvody“, „flexibilita“ či „nevhodná pozícia pre matku s malými deťmi“.
To sa má zmeniť. Slovensko prijalo nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý výrazne zasiahne pracovný trh. Nové pravidlá sa dotknú pracovných pohovorov, pracovných zmlúv, interných platových systémov aj samotného fungovania firiem.
Zákon č. 76/2026 Z. z. o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty nadobudne účinnosť 7. júna 2026. Vychádza zo smernice Európskej únie o transparentnosti odmeňovania. Praktické dosahy zákona rozoberal aj Denník E, ktorý upozornil aj na to, ako veľmi sú na Slovensku stále tabu platy.
Nejde pritom len o čísla na výplatnej páske. Nová legislatíva reaguje aj na problémy, ktoré ženy na Slovensku opisujú dlhé roky. Týkajú sa návratu po materskej dovolenke, pracovných pohovorov, kariérneho rastu či toho, že starostlivosť o domácnosť a deti stále zostáva najmä na nich.
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Poniektoré exotické destinácie zažívajú turistický nápor. Spomeňme napríklad Bali či thajské ostrovy ako Phuket alebo Koh Samui. Pre niektorých dovolenkárov zostávajú Filipíny v ich tieni, aj keď, samozrejme, nemôžeme hovoriť o nejakej tajnej destinácii. No svojou pestrosťou a plážami vyrážajúcimi dych môžu príjemne prekvapiť tých, ktorí o ich návšteve doteraz neuvažovali. Jedným z ich klenotov je ostrov Siargao, ktorý sa v poslednej dobe objavuje aj na bucket liste viacerých Slovákov. Navštívila som ho s vysokými očakávaniami a realita ich ešte ďaleko prekročila.
Cestovatelia hovoria o kliatbe ostrova Siargao – prídu sem na pár dní, zamilujú si miestnu atmosféru a pri odchode pocítia zvláštny smútok. Dostať sa zo Slovenska na tento malý ostrovček sa dá bez problémov, no musíte sa pripraviť na niekoľko prestupov, pretože priame spojenie neexistuje.
Americký cestovateľský magazín Travel + Leisure hovorí, že ostrov Siargao je často prirovnávaný k Bali spred 50 rokov. Opisuje, že stále zostáva do určitej miery nerozvinutým a divokým surferským rajom. A má pravdu.
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali", za 6 dní som utratila do 200 eur
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy
Najväčším zločinom ženy v Osvienčime bolo byť tehotnou. Keď sa Anjel smrti objavil na ženskom oddelení koncentračného tábora, medzi väzenkyňami zavládla hrôza. „Jeho návštev sme sa báli viac, než čohokoľvek iného,“ opísala Gisella Perl, ktorá do tábora bola tiež deportovaná ako väzenkyňa a zároveň vykonávala prácu gynekologičky pod nacistickým dohľadom.
Rodenú Židovku si vybral samotný Josef Mengele, ukrývala však v sebe obrovskú odvahu – v tajnosti sa jeho príkazom postavila a pomohla tak stovkám žien. No za cenu obrovského utrpenia, cez ktoré sa ani ona sama nedokázala preniesť.
Začala vykonávať potraty. V niektorých prípadoch išlo o ženy, ktoré boli v ranom štádiu tehotenstva, no pod jej ruky sa dostali aj také, ktoré čoskoro čakal pôrod. Práve tie uprednostňovala, pretože vedela, že im nezostáva veľa času.
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
