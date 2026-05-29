Prehľad slovenských akvaparkov: Ceny rastú, niekde rodina zaplatí aj 238 eur, dá sa však ušetriť

Pri výbere ideálneho akvaparku rozhoduje hneď niekoľko faktorov. Ľudia najčastejšie zohľadňujú cenu vstupného, jednoduchú dostupnosť či ponuku atrakcií a služieb, ktoré areál ponúka. Kvalitné kúpalisko alebo vodný park pritom nájdete takmer v každom regióne Slovenska.
Do nášho výberu sme zaradili osem obľúbených miest z rôznych častí krajiny, takže na svoje si prídu návštevníci zo západu, z juhu, zo stredu, severu aj z východu Slovenska. Západ a juh reprezentujú Termálne kúpalisko Podhájska a Thermal Resort Štúrovo. Zo stredného Slovenska sa do zoznamu dostali Aqualand Banská Bystrica, Vodný park Bešeňová a Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Sever krajiny zastupuje Meander Oravice a na východe nechýbajú AquaCity Poprad či Thermal Šírava.
Naším modelovým príkladom bola rodina s dvoma deťmi (12 a 17 rokov) a pohľad na to, koľko ich jednotlivé akvaparky vyjdú.
* základné porovnávanie cien vyplýva z oficiálnych cenníkov zverejnených na webových stránkach jednotlivých akvaparkov, nezahŕňa zľavy, prednostné vstupy, rodinné vstupy, počíta s kúpou lístka v pokladnici a ak je to možné identifikovať, s čo najširším variantom vstupu (bazény, atrakcie, wellness). Ceny sú platné k 1. júnu 2026.
** naša modelová situácia počíta so vstupom pre 4 osoby, 2 dospelí a 2 deti (12 a 17 rokov).
*** všetky možnosti vstupov, ich ceny, akcie a rôzne benefity odporúčame overiť ešte pred cestou.
Začíname pod Tatrami
Ako vyplýva z oficiálneho cenníka AquaCity Poprad, celodenný vstup v rámci balíka Wellness Packet stojí pri online kúpe od 38 eur pre dospelú osobu. Deti od 12 rokov, študenti, seniori či držitelia preukazu ŤZP zaplatia od 33 eur. Pri pokladnici si prichystajte 44 eur za dospelého a 39 eur za dieťa od 12 rokov.
V ponuke je aj trojhodinový vstup, ktorého cena začína od 35 eur pre dospelých a od 31 eur pre zvýhodnené kategórie návštevníkov. Akvapark zároveň ponúka aj ďalšie zľavy pre členov AquaCity Clubu (2 eurá z každého lístka) či pri kúpe vstupeniek vopred cez internet. Pri plánovaní návštevy sa preto oplatí sledovať aktuálne akcie a balíky, keďže podľa prevádzkovateľa je možné takto ušetriť niekoľko eur z ceny vstupného.
Aquacity Poprad:
Počet bazénov: 13
Tobogany a atrakcie: áno
Cena vstupu pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 18 rokov (Wellness packet bez akcií a špeciálnych balíkov) – 166 eur
Veľkej návštevnosti sa tešia aj vodné parky z dielne TMR, konkrétne Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová. Podľa aktuálneho cenníka na webe Tatralandie stojí pri nákupe pri pokladnici celodenný aqua ticket (bazény + tobogany) 40 eur pre dospelú osobu a 35 eur pre juniora (od 12 do 17 rokov). Pri online nákupe cez platformu GoPass je cena 38 eur.
Ak by ste chceli kompletný zážitok, musíte si priplatiť Spa ticket. V ňom získate 90-minútový samostatný vstup do saunového sveta. Cena lístka je rovnaká v prípade dospelého aj juniora, 22 eur. Pre rodinu s dvoma deťmi by pri pokladnici vyšiel celodenný vstup na 150 eur, spolu so saunou by výsledná suma bola 238 eur.
Hlavný rozdiel v letnej sezóne je teda v spôsobe zakúpenia. Online cez GoPass je lacnejšie. TMR využíva túto platformu ako hlavný predajný kanál pre letnú aj zimnú sezónu. V praxi patria akvaparky Tatralandia a Bešeňová k najdrahším na Slovensku, no na oplátku ponúkajú najväčší výber atrakcií, toboganov a bazénov v celej krajine.
Tatralandia/Bešeňová:
Počet bazénov: 14/18 letných bazénov, 9 celoročných
Tobogany a atrakcie: áno
Cena vstupu pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 18 rokov (spolu so saunou): 238 eur
