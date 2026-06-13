Film Michael sa stal najziskovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias. Porazil Bohemian Rhapsody

Filmu Michael sa to podarilo a prepísal rekord, ktorý si na svojom konte držala mnohými obľúbená a oslavovaná snímka Bohemian Rhapsody. Po niekoľkých týždňoch od svojej kinopremiéry ju zosadil z trónu a stal sa absolútnym kráľom svojho žánru.
Prakticky od uvedenia nového filmu Michael, ktorý vychádza zo života kráľa popu Michaela Jacksona, sa vo filmových kuloároch viedli búrlivé diskusie o tom, či sa mu podarí tromfnúť úspech snímky Bohemian Rhapsody o vzostupe Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.
Stal sa filmom s najvyššími tržbami vôbec vo svojej kategórii
Najprv si začal na svoje konto pripisovať “menšie” víťazstvá, ako napríklad to, že zažil najúspešnejší otvárací víkend v žánri hudobných životopisných filmov vôbec. Teraz sa stal aj hudobným životopisným filmom s najvyššími tržbami vôbec a hovorovo dostal prívlastok najziskovejší.
Bohemian Rhapsody doteraz viedol v tomto rebríčku s celosvetovými tržbami 911 miliónov dolárov, teda v prepočte necelých 800 miliónov eur. Ako najnovšie informoval magazín Deadline, Michael aktuálne túto sumu práve prekonal a jeho celosvetové tržby dosiahli 911,9 milióna dolárov, teda o niečo viac. Dáta Box Office Mojo ukazujú, že je krátko pred týmto tromfom, no dôvodom môže byť, že len nemá aktualizované najnovšie údaje.
Týmto však Michael nekončí, a keďže len teraz prichádza do Japonska, môže skutočne atakovať vysnívanú hranicu miliardy dolárov.
Film Michael už má na svojom konte niekoľko rekordov. Stal sa najziskovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias, zažil najúspešnejší otvárací víkend svojho žánru v histórii, no taktiež nechýbajú tieto rekordy ani na domácej pôde – je najziskovejším hudobným životopisným filmom z hľadiska tržieb v USA a patrí mu aj najúspešnejší otvárací víkend v USA vo svojom žánri.
Film má plnú podporu spevákovej rodiny
Ako sme vás informovali, hudobný životopisný film Michael sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely.
Obsahuje až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia, ktorí ho ešte nevideli, môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.
Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.
Netflix uviedol seriál o procese s Michaelom Jacksonom. Divákom sa nepáči
Zatiaľ čo si Michael pripisuje na svoje konto jeden rekord za druhým, Netflixu sa na tento úspech nadviazať nepodarilo. Streamovací gigant uviedol dokumentárny seriál s názvom Michael Jackson: Verdikt (Michael Jackson: The Verdict) a s priaznivým prijatím sa nestretol.
Michael Jackson: Verdikt vo svojich troch častiach prináša výpovede kľúčových aktérov procesu, v ktorom bol obvinený zo sexuálneho zneužívania. Viacerým divákom sa nepáči, že vyšiel v čase úspechu filmu Michael a obviňujú ho z účelovosti zo strany Netflixu.
Na ČSFD dokumentu svieti len slabé hodnotenie 45 % a na databáze IMDb ešte slabší rating 4,4/10. Pre porovnanie, Michael obstál na ČSFD s hodnotením 77 % a na IMDb získal rating 7,7/10.
Film Michael mal premiéru koncom apríla, no aj po približne mesiaci a pol si snímku stále môžete pozrieť aj v slovenských kinách.
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