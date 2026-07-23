Na Slovensku zajtra otvoria najväčší nonstop supermarket. Nakúpite tu cez sviatky aj v noci

Ovocie a zelenina v supermarkete

Ilustračná foto: TS Coop Jednota

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Najväčšia slovenská nonstop prevádzka bude mať rozlohu tisíc metrov štvorcových a zákazníkom tak ponúkne komfort a široké nákupné možnosti.

Tradičný reťazec Coop Jednota rozširuje portfólio svojich automatizovaných 24/7 predajní. V piatok 24. júla na Orave otvorí svoj dosiaľ najväčší supermarket v nonstop režime a na zákazníkov čaká aj bohatý sprievodný program.

Podľa dostupných informácií bude mať supermarket v Zákamennom predajnú plochu tisíc metrov štvorcových.

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Slávnostný večer ponúkne návštevníkom jedinečný program, ktorý prepojí moderné nakupovanie s miestnymi tradíciami a ukáže, že inovácie a goralské dedičstvo môžu ísť ruka v ruke,“ uvádza na margo otvorenia Coop Jednota.

Pokus o rekord

Súčasťou otvorenia bude aj pokus o rekord v najväčšom počte zákazníkov nakupujúcich v krojoch. Ľuďom, ktorí prídu nakúpiť v kroji, reťazec taktiež sľubuje súťaže o zaujímavé odmeny. V rámci podujatia organizátori tiež vyžrebujú 20 výhercov, ktorí získajú nákupné poukážky Coop Jednota v hodnote až 200 eur, ďalšie poukážky v rôznych hodnotách a originálne darčekové koše plné slovenských výrobkov.

Koncept 24/7 predajní tak dostane zaujímavú posilu. Tradičný reťazec sa vďaka inovatívnemu prístupu v tomto smere odčlenil od konkurencie a na Slovensku otvoril viac ako tri desiatky takýchto pobočiek. A pribúdať by mali aj naďalej.

Skúsenosti ukazujú, že Coop Jednota 24/7 sa dokáže uplatniť nielen v malých obciach, kde posilňuje dostupnosť základného nákupu, ale aj v prevádzkach, ktoré fungujú ako obchodné centrá miest. Každá predajňa si pritom prirodzene nachádza svojich špecifických zákazníkov – od ľudí z okolia cez cestujúcich a študentov až po turistov,“ nedávno uviedla pre interez hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.

Supermarket Coop Jednota 24/7
Foto: SITA/COOP Jednota Slovensko

Reťazec tak reaguje na aktuálne trendy v maloobchode aj na potreby zákazníkov. Coop Jednota má u nás najväčšiu sieť kamenných predajní, pričom niektoré z nich sa nachádzajú aj v malých obciach, kde sú často jedinou nákupnou alternatívou. Pochopiteľne, nie všetky takéto prevádzky dokážu byť v dnešnej dobe rentabilné a automatizovaný koncept je pre prevádzkujúce spotrebné družstvá reálnym riešením, ako im pomôcť.

Nie je to však jediný dôvod, prečo sa k takýmto inováciám tradičný reťazec odhodlal.

Cieľom rozvoja ďalších služieb je postupne transformovať tradičný formát predajní Coop Jednota na moderný retail, ktorý zodpovedá súčasným očakávaniam zákazníkov. Súčasťou tohto prístupu je rozširovanie digitálnych riešení a nových nákupných kanálov,“ dodáva Kuklová.

Ako fungujú nonstop predajne?

Princíp fungovania 24/7 predajní sme si na vlastnej koži vyskúšali aj my. Celý proces sa zástupcovia reťazca snažili koncipovať tak, aby bol intuitívny, moderný a jednoduchý. Na začiatok je potrebné zriadiť si konto vo vernostnej aplikácii a overiť si v ňom totožnosť.

Samoobslužná pokladnica v 24/7 predajni
Ilustračná foto: Coop Jednota

Jednou z hlavných podmienok vstupu je vek aspoň 18 rokov, nakoľko sortiment v takýchto predajniach nie je limitovaný a možné je si zakúpiť tiež alkohol či tabakové výrobky. Pri vstupe do automatizovaného obchodu si zákazník vygeneruje unikátny QR kód, ktorý mu po naskenovaní umožní prístup do prevádzky a nakupovanie. Sortiment si následne nablokujete v samoobslužnej pokladnici a pomocou QR kódu pobočku opustíte.

Pribudnú aj ďalšie supermarkety

Ako samotný Coop prezentuje, na Slovensku sa v rámci svojej expanzie opiera o štyri piliere – otváranie nových lokálnych predajní, rozširovanie formátu 24/7 predajní, modernizáciu existujúcej siete a digitalizáciu.

Portálu interez sa podarilo zistiť, že počas aktuálneho roka by chcel reťazec sprístupniť až 10 nových supermarketov s označením Tempo. Ide o najväčší formát Coop Jednota na trhu, pričom šesť pobočiek čaká prestavba a takzvaný upgrade, štyri ďalšie predajne budú úplne nové.

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