Vymeňte horúce pláže za chladnejšie miesta. Hitom Európy sa stávajú nezvyčajné destinácie

Hoci sa na leto mnoho ľudí teší, horúčavy nám vedia dať poriadne zabrať. Možno aj vás láka slnko a more. Prezradíme vám však, kam sa naozaj oplatí vyraziť, ak sa chcete namiesto úpeku trochu schladiť.
Vymeňte horúce pláže za chladnejšie miesta
Ako informuje web Euronews, čoraz väčšiu popularitu si získavajú dovolenky, ktorým sa hovorí „coolcations“. Ide o opak klasickej letnej dovolenky pri mori. Namiesto do trópov ľudia idú na miesta, kde je o niečo chladnejšie, aby sa popasovali s neznesiteľnými horúčavami.
Aplikácia pre cestovateľov Polarsteps zverejnila svoj prvý „Index úniku pred letnými horúčavami“. Analyzuje v ňom 25 európskych krajín z hľadiska šiestich rôznych faktorov, počnúc dennými a nočnými teplotami až po podmienky na kúpanie sa v mori. Sleduje aj to, aká je v krajine hustota obyvateľstva, aká plocha je pokrytá lesmi a aké miesta sú prístupné na kempovanie.
Polarsteps vykonala prieskum vo Veľkej Británii, ktorý ukázal, že 35 % ľudí plánujúcich letnú dovolenku tento rok zvolí radšej chladnejšiu destináciu. Jeden z piatich respondentov sa pre tento krok rozhodol pri plánovaní dovolenky prvýkrát.
Na prvom mieste je Island
Nejedného z vás zrejme neprekvapí, že prvú priečku obsadil Island. Priemerné denné teploty v auguste dosahujú iba 10,7 °C, pričom v noci sa teploty pohybujú na úrovni okolo 8,1 °C. Kempovanie v prírode je tu povolené a krajina má najnižšiu hustotu obyvateľstva v Európe. Krajina núka aj jedny z najchladnejších miest na kúpanie v mori na celom kontinente, pričom priemerná teplota vody v okolí Akureyri je iba 9,5 °C.
Na druhom mieste sa umiestnilo Fínsko, pričom najväčším plusom tejto krajiny je príroda. Takmer tri štvrtiny pokrývajú lesy. Augustové teploty sa pohybujú v priemere na úrovni okolo 17 °C, čo je ideálne na turistiku. Na tretej priečke v rebríčku je Nórsko, kde si taktiež môžete užiť dokonalý kemping.
V priemerných teplotách 17 °C sa ochladíte aj vo Švédsku, ktoré sa umiestnilo na štvrtom mieste. Platí tu pravidlo známe ako „allemansrätten“, čo znamená právo na voľný pohyb v prírode, a v krásnych švédskych lesoch veru aj je kde. V rebríčku nájdete aj Estónsko, Litvu a Lotyšsko pre prípad, ak by náhodou Škandinávia nebola vašou šálkou kávy. Top desiatku uzatvárajú Švajčiarsko, Írsko a Veľká Británia.
Alpské leto
Trendom, ktorý stojí za zmienku, je tento rok aj tzv. „alpské leto“. Priveľa vysvetľovania zrejme tento pojem nepotrebuje. Základom alpského leta je počas tých najhorúcejších mesiacov namiesto mora vyraziť do hôr. My sme vám napríklad nedávno predstavili 5 turistických trás v poľských Tatrách s tými najkrajšími výhľadmi.
Za zmienku stojí napríklad vrch Giewont. Má nadmorskú výšku 1 894 metrov, takže je nižší než napríklad obľúbený Kriváň alebo Jahňací štít v slovenských Tatrách, no ide o veľmi peknú turistiku. Jedna z najpopulárnejších trás začína v Zakopanom, konkrétne v jeho časti Kuźnice, a na vrchole na vás čaká železný kríž, ktorý síce môže byť pre turistov lákadlom, no v prípade búrky sa snažte od neho držať čo najďalej.
Počas zdolávania dlhej, 6-kilometrovej trasy na vrchol, s prevýšením 890 metrov, sa pripravte na prudké stúpanie a záverečný úsek istený reťazami. Odmenou za vertikálne metre v nohách vám bude okrem iného aj výhľad na Vysoké Tatry.
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