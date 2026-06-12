Do kín dorazil nový film Stevena Spielberga. Podľa niektorých je Deň odhalenia sklamaním

Nový film žijúcej režisérskej legendy Stevena Spielberga, na ktorý jeho fanúšikovia netrpezlivo čakali, je konečne tu. Prví diváci snímku Deň odhalenia (Disclosure Day) už videli a hodnotenia, ktoré zatiaľ získala, môžu byť pre niekoho nepríjemným prekvapením. No nenechajte sa nimi v žiadnom prípade odradiť.
Deň odhalenia prichádza po štyroch rokoch od premiéry posledného filmu Stevena Spielberga s názvom Fabelmanovci (The Fabelmans), ktorý si pripísal na účet dva Zlaté glóbusy.
Režisérska ikona sa v novinke vracia ku svojej obľúbenej téme, ktorej sa venoval aj v snímkach ako Blízke stretnutia tretieho druhu (Close Encounters of the Third Kind) z roku 1977, E. T. – Mimozemšťan (E.T. the Extra-Terrestrial) z roku 1982 či Vojna svetov (War of the Worlds) z roku 2005.
O čom je film Deň odhalenia?
Deň odhalenia má byť dňom, keď sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom? To zatiaľ tuší len hŕstka vyvolených vrátane dátového analytika Daniela (Josh O’Connor), ktorý drží v rukách kľúč k jej zverejneniu. Do cesty sa mu však stavia elitný tím s jasným cieľom: zabrániť úniku informácií za každú cenu. Ich motívy sú rôzne, no ten najzásadnejší je mrazivý – pravda by mohla definitívne rozvrátiť svetový poriadok.
Okrem Daniela sa do hľadáčika prenasledovateľov pod vedením Noaha Scanlona (Colin Firth) dostane aj Margaret (Emily Blunt), moderátorka počasia z malej lokálnej televízie. To, čo diváci pôvodne považovali za nervové zrútenie v priamom prenose, je však v skutočnosti…
Deň odhalenia rozdelil film do dvoch kategórií
Prví diváci už Deň odhalenia videli a dá sa očakávať, že mnohých ďalších pritiahne do kín počas otváracieho víkendu práve vďaka menu Stevena Spielberga. Hodnotenia filmu sú však zatiaľ rozporuplné. Kým niektorí snímke udeľujú suverénne 5 hviezdičiek z piatich, ďalší sú kritickí a z kina odchádzali domov nespokojní. Celkovo Dňu odhalenia zatiaľ na ČSFD svieti hodnotenie 67 % a na databáze IMDb rating 6,9/10.
V recenziách sme našli napríklad priznanie diváka, ktorý uviedol, že Deň odhalenia je pre neho veľkým sklamaním. Niekto iný zhodnotil, že Spielberg je mimo formy. Oproti tomu stoja fanúšikovia, ktorí mu udeľujú najvyššie možné hodnotenie a vyzdvihujú napríklad hudbu z dielne Johna Williamsa či herecký výkon Emily Blunt. Diváci ktorej skupiny budú prevládať, uvidíme už v nasledujúce dni a taktiež či sa filmu podarí naplniť kasy.
Spielberga inšpiroval moment s otcom
Ako sme vás už informovali, Steven Spielberg priznal, že za jeho fascináciou mimozemskými civilizáciami stojí spomienka na moment, ktorý zažil so svojím otcom.
„Spomínam si na jedno leto, keď ma otec vzal von pozrieť sa na každoročný meteorický roj Perzeidy, keď sme bývali v New Jersey,“ uviedol Spielberg. „Zo dňa na deň vo mne vzplanula zvedavosť, čo sa vlastne deje tam hore medzi hviezdami, na nejakej planéte obiehajúcej v niektorej z nespočetných slnečných sústav a či by na niektorej z nich mohla existovať civilizácia, ktorá by bola dostatočne vyspelá na to, aby cestovala vesmírom.“
Táto zvedavosť voči nadpozemským možnostiam bola hnacou silou na začiatku Spielbergovej filmárskej kariéry a vedie ho v podstate dodnes, až k aktuálnemu filmu Deň odhalenia. Ten začal písať – podobne ako film Blízke stretnutia – odzadu, teda od poslednej filmovej scény: „Začal som poslednou scénou a potom som sa vrátil späť a premýšľal, ako k tomuto záveru dospieť,” prezradil detaily o vzniku novinky, ktorú si môžete aktuálne pozrieť v kinách.
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