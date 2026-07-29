Kosatky opäť útočia v európskych vodách. Vedci si nad ich správaním lámu hlavy a prišli s teóriou

Kosatky

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Čo sa zvieratá snažia dosiahnuť?

Malá skupina ohrozených kosatiek pri pobreží Španielska a Portugalska potopila od roku 2020 najmenej osem lodí. Len pred niekoľkými dňami im padla za obeť ďalšia. Odborníci sa snažia zistiť, čo ich k tomuto správaniu vedie. Je to pomsta?

Kosatky opäť útočia

Ako informuje web Live Science, pri pobreží Španielska skupinka kosatiek potopila ďalšiu loď. Ide o zvláštne správanie, ktoré sa opakuje už najmenej 6 rokov. Posledný incident bol zaznamenaný v piatok 24. júla. Kosatky poškodili kormidlo 14-metrovej jachty so švédskou vlajkou pri pobreží Galície. Na palube sa nachádzali dvaja ľudia, ktorí boli nútení vyslať núdzový signál. Na pomoc im prišla španielska pobrežná stráž, ktorá jachtu musela odtiahnuť do bezpečia.

V tých istých vodách došlo v priebehu posledných dní aj k ďalším incidentom. Počas jedného z nich sa potopilo rekreačné plavidlo. Aj v tomto prípade kosatky poškodili kormidlo a pobrežná stráž zachraňovala dvoch pasažierov. Od roku 2020 bolo celkovo zaznamenaných viac ako 700 interakcií medzi plavidlami a kosatkami, no našťastie potopením lode to končí zriedkavo. V niektorých prípadoch ide len o jemné postrčenie, inokedy však kosatka naráža do lode aj celé hodiny.

Vedci majú niekoľko teórií

V oblasti žije skupina kosatiek pozostávajúca z asi 50 jedincov. Do zvláštneho správania sa však podľa odborníkov zapája asi len 15 z nich. Skupina týchto kosatiek je natoľko malá, že Medzinárodná únia pre ochranu prírody ich zaradila medzi kriticky ohrozené druhy. Živí sa prevažne tuniakom modroplutvým z Atlantiku.

Vedci sa domnievajú, že kosatky tvoria rodinu, pričom na jej čele stojí samica, ktorej dali odborníci meno White Gladis. Jedna z prvých teórií, s ktorou experti prišli, hovorila, že White Gladis mala možno nepríjemnú skúsenosť, kedy jej loď spôsobila traumu. To malo zmeniť jej správanie, stala sa prvou kosatkou, ktorá začala v oblasti potápať lode.

Biológ Alfredo López Fernandez však poukazuje na to, že je rozdiel medzi obranným a pomstychtivým správaním. Väčšina odborníkov však nesúhlasí ani s teóriou, že ide o akúsi pomstu. Hoci sa teda zvláštny vzorec správania opakuje už niekoľko rokov, vedci si do dnešného dňa nie sú istí, čo ho spôsobuje.

Kosatky
Ilustračná foto: Pexels

Ide o trend?

Teória, ku ktorej sa odborníci prikláňajú najviac, hovorí, že kosatky patria medzi najviac sociálne zvieratá na svete. A v skupinách sociálnych zvierat sa zvyky a trendy šíria rovnako ako v skupinách ľudí. Pred časom sme vás napríklad informovali o trende, v rámci ktorého kosatky nosili na hlave mŕtveho lososa.

V tomto prípade mladšie jedince vidia, ako tie staršie narážajú do lodí, a jednoducho to chcú vyskúšať tiež. Štúdia, ktorá bola v roku 2022 uverejnená v časopise Marine Mammal Science, informovala, že kosatky sa zvyčajne zameriavali na plachetnice a často stratili záujem po tom, ako narazili do kormidla a loď zastavila.

Bez ohľadu na to, čo správanie kosatiek spôsobuje, isté je, že to neostáva bez napáchaných škôd. Experti preto vydali inštrukcie, ktorých sa majú ľudia držať, ak sa v blízkosti ich lode vyskytne kosatka. Základom je okrem iného vypnúť motor a pustiť kormidlo. Po strete s kosatkou sú pri dodržaní pravidiel škody zvyčajne menšie. Každý, kto príde do kontaktu s kosatkou, by tiež mal zhromaždiť údaje a poslať ich odborníkom. Vedci dúfajú, že raz sa im vďaka tomu záhadu podarí rozlúsknuť.

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