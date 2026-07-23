O prácu prídu stovky ďalších ľudí. Veľká firma pokračuje v prepúšťaní, skončia aj dlhoroční zamestnanci

Foto: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Spoločnosť tento rok začala so zoštíhľovaním zamestnaneckých stavov a škrty by mali pokračovať aj v blízkej dobe.

Optimalizácia procesov spojená s rušením pracovných miest v uplynulých mesiacoch neobchádza ani tie najväčšie svetové spoločnosti. Týka sa to aj Disney, ktorá začiatkom tohto roka začala s reštrukturalizáciou a prepúšťaním pracovníkov. Ako sa zdá, gigant ešte nepovedal posledné slovo a v zoštíhľovaní bude pokračovať.

O najnovšej vlne prepúšťania informoval portál The Hollywood Reporter.

Zmeny by mali postihnúť štúdiá ESPN, Disney Entertainment Television, ale tiež Pixar a National Geographic.

Prepustia stovky ľudí

Ako vyplýva z medializovaných informácií, škrty by sa mali dotknúť stoviek ďalších zamestnancov. O prácu dokonca prídu aj niektoré dlhoročné osobnosti vrátane moderátorov a analytikov, no väčšina dotknutých miest bude „zo zákulisia“. Prepúšťanie v divízii ESPN by malo súvisieť s tohtoročnou akvizíciou NFL Network.

V dôsledku toho sme museli urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí s vplyvom na pracovné miesta, o ktorých budeme dnes informovať,“ povedal predseda ESPN Jimmy Pitaro zamestnancom v utorkovom rannom memorande, ktoré získala agentúra THR.

Hoci väčšina vplyvov na pracovné miesta súvisí s uvedenou akvizíciou, dnes budeme informovať aj kolegov v iných častiach spoločnosti, ktorých pozície budú zasiahnuté. Sme odhodlaní zaobchádzať so zamestnancami s rešpektom a poskytovať im podporu pri zvládaní tohto prechodu,“ dodal.

Foto: Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dokopy ide už o tretie kolo prepúšťania, ktoré súvisí s nastavenou filozofiou Disney. Výraznou zmenou prešli napríklad jednotlivé marketingové oddelenia, ktoré spoločnosť zlúčila a budú fungovať ako jednotný a efektívnejší celok s menším počtom zamestnancov. Takéto kroky by mali čakať aj ďalšie firemné štruktúry, pričom ide o pomerne bežný jav, ktorý uplatňujú viaceré americké popredné spoločnosti.

Kompetentní avizovali, že štrukturálne zmeny sa v prvej fáze dotknú zhruba tisícky pracovníkov, súčasné kolo prepúšťania by malo byť v menšom rozsahu. Ako manažment dodáva, Disney musí reagovať na meniaci sa trh či inovácie s cieľom budovať stabilnú a agilnú značku schopnú reagovať na nové výzvy.

Prepúšťanie ako skloňované slovo

Podobných správ sa v uplynulých týždňoch objavilo hneď niekoľko. Iba počas júla sme vás informovali o škrtoch v spoločnostiach ako O2 Telefónica Germany, Volkswagen či Microsoft. Rádovo tu hovoríme o tisícoch, ak nie o desaťtisícoch pracovných miest.

Napríklad, výkonný riaditeľ nemeckej automobilky Volkswagen Oliver Blume v internom rozhovore uviedol, že na udržanie konkurencieschopnosti firmy bude možno potrebné prepustiť ďalších 50 000 ľudí. Šéf automobilky tak fakticky potvrdil, že firma nevylučuje zrušenie až 100 000 pracovných miest.

Výroba v spoločnosti Volkswagen
Ilustračná foto: TASR – Jakub Kotian

Technologický gigant Microsoft už v minulosti prepúšťal vo viacerých vlnách. Najnovšie škrty pracovných miest by sa mali dotknúť predovšetkým hernej divízie Xbox. Rušenie pracovných miest by malo zasiahnuť tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj práve v hernej divízii Xbox. Teraz už je zrejmé, že o prácu by malo prísť až 4 800 ľudí.

V rámci reštrukturalizácie zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti po prudkom zhoršení svojej finančnej výkonnosti ohlásila prepúšťanie aj spoločnosť O2 Telefónica Germany. Dcérska spoločnosť španielskej firmy Telefónica potvrdila, že so zástupcami zamestnancov rokuje o rôznych opatreniach, ale odmietla sa vyjadriť k rozsahu plánovaného prepúšťania.

Zdroje oboznámené s problematikou uviedli, že sa očakáva zrušenie viac ako 1 000 pracovných miest. Na začiatku tohto roka O2 Telefónica Germany zamestnávala 6 820 ľudí.

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