Najskôr kamene, potom fyzický útok: Slovák mal v Chorvátsku napadnúť novinára počas nakrúcania reportáže

Kontrola nelegálnych apartmánov na chorvátskom ostrove Vir sa zmenila na dramatický incident s medzinárodným presahom. Muž, ktorý je podľa miestnych médií občanom Slovenska, mal počas zásahu Štátnej inšpekcie cestovného ruchu zaútočiť na televízny štáb, ktorý celý priebeh dokumentoval do pripravovanej reportáže.
O incidente informoval chorvátsky portál Morski.hr. Chorvátska štátna inšpekcia cestovného ruchu v utorok ráno zapečaťovala apartmány a ďalšie turistické objekty, pri ktorých zistila nelegálne podnikanie. Na mieste boli aj štáby viacerých celoštátnych televízií.
Najskôr kamene, potom fyzický útok
Celá situácia sa vyostrila počas nakrúcania reportáže. Podľa chorvátskych médií sa terčom útoku stal novinár Ivan Krznarić a kameraman David Šimičić.
👇DIVLJAŠTVO NA VIRU 👇Slovački iznajmljivač napao novinare i snimatelje tijekom pečačenja od stranje Državnog inspektorata! 👇https://t.co/fAvmb6517R pic.twitter.com/tO8K5mhPA0
— Morski.hr (@Morski_hr) July 28, 2026
Muž mal najskôr po televíznom štábe hádzať kamene. Následne podľa portálu fyzicky napadol jedného z novinárov. Podľa neoficiálnych informácií ide o občana Slovenska. Prípadom sa zaoberá polícia.
Chorvátski predstavitelia útok ostro odsúdili
Na incident reagoval starosta obce Vir Marino Radović, ktorý útok označil za neprípustný. Zdôraznil, že obec už približne dve desaťročia spolupracuje s turistickou inšpekciou a pravidelne vyzýva majiteľov ubytovacích zariadení, aby podnikali legálne a riadne prihlasovali svojich hostí.
„Sme zdesení týmto útokom na novinárov, ktorí si len robili svoju prácu. Šedá zóna v cestovnom ruchu musí zmiznúť. Len tak môžeme chrániť poctivých prenajímateľov a zabezpečiť dodržiavanie chorvátskych zákonov. Podporujeme ešte intenzívnejšie kontroly, aby sa podobné prípady nelegálneho podnikania odstránili,“ uviedol Radović.
Rovnaký postoj zaujal aj riaditeľ miestnej turistickej organizácie Srđan Liverić. Vyjadril presvedčenie, že polícia prípad dôkladne vyšetrí a páchateľ bude niesť zodpovednosť. „Verím, že polícia vykoná svoju prácu a páchateľ bude postavený pred súd a prísne potrestaný. Skutočnosť, že ide o cudzieho štátneho príslušníka, robí celú situáciu ešte vážnejšou. Takéto správanie je absolútne neprípustné. Už budúci týždeň budeme pokračovať v zatváraní nelegálnych ubytovacích zariadení,“ povedal Liverić.
Podľa chorvátskych predstaviteľov budú kontroly nelegálneho ubytovania na ostrove Vir pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Ich cieľom je obmedziť nelegálne podnikanie v cestovnom ruchu a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých prenajímateľov.
Nie je to prvý prípad, keď sa v Chorvátsku rieši občan Slovenska
Incident na ostrove Vir nie je jediným prípadom z tohtoročnej letnej sezóny, v ktorom v Chorvátsku figurujú občania Slovenska nie v práve pozitívnom svetle. Len začiatkom júla zadržala chorvátska polícia na Istrii 63-ročného Slováka, ktorého podozrieva z tajného nakrúcania nahých detí pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou.
Podľa portálu Index.hr, o prípade informovala aj TASR, si podozrivé správanie muža všimol pracovník bezpečnostnej služby v jednom z turistických zariadení. Zadržal ho do príchodu polície, ktorá následne vykonala vyšetrovanie. Vyšetrovatelia u muža zaistili materiál, ktorý podľa chorvátskych úradov súvisí s podozrením zo sexuálneho zneužívania detí na účely výroby pornografického obsahu.
Rodičov vyzvali na obozretnosť
Po ukončení vyšetrovania skončil Slovák vo väzbe Istrijského policajného riaditeľstva. Chorvátska polícia zároveň po incidente vyzvala rodičov, aby boli na plážach obozretní, sledovali svoje deti a pri akomkoľvek podozrivom správaní okamžite kontaktovali políciu.
Hoci oba prípady spolu nijako priamo nesúvisia, v priebehu niekoľkých týždňov ide už o druhý medializovaný incident v Chorvátsku, v ktorom figurujú občania Slovenska. V čase vrcholiacej letnej turistickej sezóny tak ide o ďalšie udalosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť obraz Slovákov v jednej z ich najobľúbenejších dovolenkových destinácií.
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