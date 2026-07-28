Českí seniori by si mohli prilepšiť o 20 až 40 eur. Podobné zvyšovanie sa zvažuje aj na Slovensku

Dôchodky

Foto: TASR – Pavol Remiaš / Pexels

Dana Kleinová
TASR
Dôchodky
Na Slovensku by sa mali sumy zvyšovať ešte viac.

Český a slovenský dôchodkový systém vychádzajú z podobných historických základov, no dnes sa v mnohom líšia. Kým na Slovensku zohráva veľkú úlohu počet vychovaných detí či odpracované roky, v Česku sa systém silnejšie opiera o pevnú základnú výmeru pre každého a silnejšiu solidaritu medzi nízkymi a vysokými zárobkami. Rozdiely nájdete aj v podmienkach nároku, nastavení dôchodkového veku či spôsobe každoročného zvyšovania penzií.

V Česku sa schyľuje k výrazným úpravám dôchodkového systému, informoval portál iROZHLAS. Vláda v pondelok schválila novelu zákona, ktorú na sociálnej sieti X predstavil minister práce a sociálnych vecí Aleš Juchelka. Návrh teraz zamieri na prerokovanie do Poslaneckej snemovne a prináša hneď niekoľko kľúčových noviniek vrátane pravidelného prilepšenia pre starších seniorov či obnovenia zásluhovosti za prácu v dôchodku.

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Vyššie penzie pre ľudí nad 80 rokov

Jednou z hlavných zmien je rozšírenie existujúceho príplatku k dôchodku podľa veku. Od budúceho roka by si mali polepšiť najmä seniori, ktorí dovŕšia 80, 90 a 95 rokov, pričom štát im plánuje pridávať každých päť rokov.

  • O 800 až 500 korún viac: Pre ľudí v 80. a 90. roku života by sa zásluhový percentuálny diel penzie zvýšil o 500 korún (približne 20 eur), zatiaľ čo pre ľudí s vekom 95 rokov by vzrástol o tisíc korún (približne 41 eur).
  • Storoční a osemdesiatpäťroční bez zmeny: Pre ľudí vo veku 85 rokov a 100 rokov zostávajú zachované doterajšie sumy (tisíc korún pre 85-ročných, dvetisíc korún pre storočných), nakoľko tí už v minulosti poberali vyššie čiastky, a tak pre nich novela nič nemení.
  • Automatická úprava: Zvýšenie sa dotkne aj seniorov, ktorí tento vek už dosiahli. Dôchodok by sa im budúci rok upravil podľa správnosti. Čo sa týka tých, ktorých tento vek ešte len čaká, vyššiu penziu dostanú v mesiaci, kedy oslávia svoje okrúhle či polookrúhle narodeniny.
Seniori
Foto: Pexels

Ministerstvo túto úpravu obhajuje rastúcimi finančnými nákladmi na starostlivosť o seniorov vo vysokom veku. Kým v roku 2027 by toto opatrenie malo štátnu kasu stáť 2,6 miliardy korún, do roku 2060 by táto suma mala vzrásť až na 6,4 miliardy korún.

Prilepšenie pre pracujúcich dôchodcov

Dobré správy priniesla novela aj pracujúcim dôchodcom. Tým by sa mal navýšiť dôchodok vždy od januára, a to po prvýkrát od roku 2028. Zamestnancom by sociálna správa pridala automaticky, živnostníci by museli požiadať. Za každý odpracovaný rok sa zásluhová percentuálna výmera zvýši o 1,5 percenta (pri kratšom čase pomerne).

Súčasné opatrenie, pri ktorom pracujúci dôchodcovia neplatia 6,5-percentné odvody zo zárobku, zostáva v platnosti. Podľa ministra sa totiž nepotvrdili obavy, že by ľudia tieto ušetrené peniaze iba minuli – cieľom je, aby im dlhodobá práca priniesla istotu vyššieho zabezpečenia v starobe.

Podobný nápad aj na Slovensku

Čo sa týka zvyšovania dôchodkov najstarším penzistom, podobný nápad padol aj na Slovensku. Poslanci za Slovenskú národnú stranu predložili návrh, podľa ktorého by seniori po dosiahnutí určitého veku mali garantovaný dôchodok najmenej vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku, pričom by nový systém mohol platiť už od roku 2027.

Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá sa pôvodne mala v máji dostať v NR SR do druhého čítania, navrhovala SNS zvýšiť dôchodok pre takmer 26 000 seniorov nad 90 rokov na 824 eur.

Eurobankovky
Ilistračná foto: Pexels

V júni prišla informácia, že ak nebudú mať všetci dôchodcovia nad 90 rokov dôchodok minimálne 824 eur, koaličná Slovenská národná strana (SNS) nepodporí štátny rozpočet na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová v súvislosti s návrhom o zvýšení dôchodku pre ľudí nad 90 rokov.

V súčasnosti je podľa SNS priemerný dôchodok 90-ročných dôchodcov na úrovni 560 eur a vzhľadom na to strana požaduje, aby ľudia, ktorí sa dožijú 90 rokov, poberali dôchodok vo výške dvojnásobku minimálneho dôchodku bez ohľadu na to, aký dôchodok im bol priznaný pri odchode do starobného dôchodku.

O tom, či nakoniec novela prejde, sa rozhodne v druhom čítaní až v septembri.

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