Vodiči, pozor: Tento úsek diaľnice už od augusta nebude zadarmo. Môže za to otvorenie mosta v Seredi

Ilustračný záber na diaľnicu a na most v Seredi

Foto: foto: Midnight Runner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Facebook - Mesto Sereď (fotografia vľavo je ilustračná)

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi.

Sú to už vyše tri roky, odkedy bol z technických dôvodov uzavretý most ponad železnicu v Seredi a doprava v meste sa výrazne skomplikovala. Keďže však žijeme na Slovensku a všetkým bolo jasné, že situácia sa tak skoro nevyrieši, príslušné orgány vyňali zo spoplatnených úsekov časť rýchlostnej cesty R1, ktorá ide okolo Serede, aby obyvateľom aspoň takýmto spôsobom zjednodušila život. Tomu je však koniec, pretože most sa ide konečne otvárať.

Ministerstvo dopravy SR preto upozorňuje všetkých vodičov, že od pondelka 3. augusta budú pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave. Informovala o tom hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.

Išlo o dočasné riešenie

„Týmto krokom sme chceli aspoň trochu uľahčiť motoristom nepriaznivú situáciu v doprave, ktorú mali vo svojom meste. Teraz sa už môžu tešiť na nový most ponad železničnú trať, na ktorom Slovenská správa ciest finišuje práce,“ povedal minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Nový most v Seredi
Foto: Facebook – Mesto Sereď

Toto dočasné vyňatie zo spoplatnenia nebolo jediné – aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 pri hraniciach s Českom (Brodské – Kúty), na D1 na Liptove (Liptovský Mikuláš – Liptovský Peter) a D1 pri Poprade (Poprad Východ – Spišský Štvrtok).

Most nad železnicou na ulici Dionýza Štúra v Seredi je už od 11. mája 2023 úplne uzavretý pre motoristov aj chodcov. „O okamžitom a úplnom uzavretí mosta sa rozhodlo na dnešnom stretnutí, ktoré zvolala Slovenská správa ciest. Podľa vyjadrenia statika je totiž stav mosta kritický a nebezpečenstvo môže hroziť nielen vodičom áut, ale aj cyklistom a chodcom,“ vysvetlila vtedy polícia.

Obyvatelia sa však po troch rokoch konečne dočkali. Slávnostné otvorenie mosta je naplánované na 3. augusta. Ešte predtým prebehne záverečná kontrola stavby na mieste zo strany príslušných orgánov, ktorá je posledným krokom pred jej odovzdaním do užívania. Informoval o tom seredský primátor Ondrej Kurbel.

S uzavretým mostom sa dva roky nič nerobilo

„Ďakujem zhotoviteľovi aj Slovenskej správe ciest za doterajšiu spoluprácu. Verím, že už čoskoro bude most opäť slúžiť všetkým obyvateľom a skončí sa obdobie obchádzok, ktoré nás sprevádzalo počas výstavby,“ podčiarkol primátor.

Je pritom až ťažko uveriteľné, že most bol uzavretý v máji 2023, no stavba nového sa začala až v júni 2025. Práce sú v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH. Od roku 2019 bola dokonca na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli. Trvalo teda neuveriteľných takmer 8 rokov, kým sa situácia s mostom dala do poriadku.

Stav mostov na Slovensku je pritom celkovo katastrofálny. Ako píše portál Topspeed, z viac ako 8 500 mostov je 3 046 v nevyhovujúcom stave, z toho 68 je v havarijnom stave. Ide o situáciu, do ktorej sme sa dostali dlhoročným a vlastne stále pokračujúcim zanedbávaním týchto komunikácií. Len pre predstavu, v roku 2023 štát opravil alebo zrekonštruoval 20 nevyhovujúcich mostov, no ďalších 143 spadlo do nevyhovujúcich kategórií.

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