Historický dom v centre Trenčína zrazu zmizol, prípad pokračuje: Pamiatkari tvrdia, že majiteľ nesplnil nariadenia

Prípad, ktorý začiatkom roka pobúril celé Slovensko, má ďalší vývoj. Historická budova v centre Trenčína síce zmizla zo dňa na deň, no povinnosti jej majiteľa tým neskončili. Pamiatkari teraz skontrolovali, či plní nariadené opatrenia, a výsledok ich kontroly je jednoznačný.
Vlastník neoprávnene zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne splnil iba jedno z bezodkladných opatrení, ktoré mu nariadili vykonať pamiatkari. Počas kontrolného dňa o tom v stredu informovala riaditeľka Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trenčín Veronika Masárová.
Nesplnenie povinností môže viesť k sankcii
„KPÚ v Trenčíne vykonal štátny pamiatkový dohľad zameraný na kontrolu plnenia opatrení uložených vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky právoplatným rozhodnutím úradu. Z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolaných osôb prostredníctvom oplotenia. Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnôt, splnené neboli,“ povedala Masárová.
Ako dodala, KPÚ vyhodnotí zistenia zo štátneho pamiatkového dohľadu a bude ďalej postupovať v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu a ďalšími právnymi predpismi. „Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení musí rozhodnúť správny orgán v riadnom správnom konaní, preto nemôžeme jeho výsledok vopred prejudikovať,“ doplnila riaditeľka KPÚ.
Historickú budovu zbúrali bez povolenia
Meštiansky dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkari podali trestné oznámenie na políciu, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.
KPÚ Trenčín vydal po troch mesiacoch od zbúrania rozhodnutie, na základe ktorého musí majiteľ (spoločnosť DA Agency) postaviť repliku asanovanej časti budovy. Úrad takúto povinnosť uložil prvýkrát v histórii. V prípade nepostavenia repliky hrozí majiteľovi pokuta od 300 000 do 1 milióna eur.
Podľa právneho zástupcu vlastníka budovy Ivana Rajníčka, KPÚ uložil majiteľovi v marci úlohy, rozhodnutie nadobudlo platnosť 3. júla. Pamiatkari si skontrolovali plnenie uložených úloh. „My sme argumentovali čo sa splnilo, čo sa nesplnilo. Problém však nie je v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je stavba národná kultúrna pamiatka a či má KPÚ právo zadávať povinnosti, ktoré nemôže zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky,“ doplnil Rajníček.
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín vydal tri rozhodnutia, ktorými sa snažil docieliť opravu odkrytej časti strešnej konštrukcie, aby sa zastavila degradácia pamiatky. Vlastník prekrytie chýbajúcej časti strechy nezabezpečil. Všetky rozhodnutia KPÚ boli zo strany postupne sa meniacich vlastníkov pamiatky napadnuté odvolaniami, ktorými sa následne zaoberal Pamiatkový úrad SR ako odvolací orgán.
Rozhodol o dvoch odvolaniach, pričom o treťom – poslednom – nebol v čase demolácie pamiatky tento proces ešte riadne ukončený.
Porušil zákon
„Posledný vlastník zbúraním objektu jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. KPÚ Trenčín preto v zmysle pamiatkového zákona môže uložiť vlastníkovi pokutu od 300 do jedného milióna eur. KPÚ Trenčín podal 19. januára trestné oznámenie v sídle obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu. V stredu 21. januára bude na mieste vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý zvolal Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín aj na základe podnetu zo strany KPÚ Trenčín,“ doplnili pamiatkari.
Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková TASR informovala, že polícia prijala v pondelok (19. 1.) v prípade zbúrania historickej budovy na Palackého ulici trestné oznámenie. „Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. V tejto veci bola vykonaná obhliadka miesta činu a naďalej sú vykonávané ďalšie procesné úkony po začatí trestného stíhania,“ doplnila hovorkyňa.
Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej je to, čo svojvoľne urobil majiteľ budovy, smutné a nepochopiteľné a centrum mesta prišlo o historickú budovu. „Žiadosť o nariadenie odstránenia stavby, ktorá mala byť v zlom stave, sme na mestskom úrade prijali v piatok 16. januára napoludnie. Žiadateľ začal s búracími prácami hneď na druhý deň bez toho, aby mal v rukách akékoľvek stanovisko alebo rozhodnutie kompetentnej inštitúcie,“ doplnila hovorkyňa.
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