Lenka Šóošová ukázala 21 rokov starú fotografiu. Vyzerá na nej ako filmová hviezda Angelina Jolie

Lenka Šóošová

Reprofoto: Instagram.com/lenkasoosova, Instagram.com/michalamajernikova

Jana Petrejová
Spomienka na obdobie, keď začala písať ďalšiu kapitolu kariéry.

Sociálne siete občas ponúknu poriadny návrat v čase. Postarala sa o to bývalá markizácka moderátorka, ktorá svojich fanúšikov potešila archívnou fotografiou starou viac než dve desaťročia. 

Záberom z roku 2005 si pripomenula obdobie, keď vzniklo jedno z jej výrazných fotení. O spomienku sa podelila na svojom Instagrame a priznala, že sama nemôže uveriť, koľko času už od fotenia prešlo. Za objektívom vtedy stál fotograf Martin Fridner a výsledkom bola séria tituliek inšpirovaných filmovým svetom.

Náhodný objav v knižnici oživil spomienku

Na jednom zo záberov sa Lenka Šóošová premenila na Olympias, postavu z historického filmu Alexander, ktorú vo filmovej verzii stvárnila hollywoodska herečka Angelina Jolie. “Písal sa rok 2005. Ani sa mi nechce veriť, že od tohto fotenia ubehlo už 21 rokov,“ napísala Lenka k záberu, ktorý vtedy vznikol pre známy slovenský časopis.

Ako ďalej vysvetlila, zábery vznikli počas tematického fotenia. “Pred objektívom fotografa @martin_fridner vznikla séria tituliek inšpirovaných filmovým plátnom a ja som stvárnila Olympias z filmu Alexander, ktorú hrala Angelina Jolie,” pokračovala Lenka.

K fotografiám sa však nedostala úplnou náhodou. O ich opätovné objavenie sa postaral kamarát, ktorý starý časopis našiel v knižnici. V jeho prípade už možno hovoriť o zhode okolností, že natrafil na tento magazín, ktorého titulku zdobila Lenka. “Túto fotku nám poslal kamarát @branislavsanta, ktorý časopis objavil v knižnici. Ďakujem za pripomenutie… a zároveň za dôkaz, že do knižnice sa naozaj oplatí chodiť,“ poznamenala bývalá moderátorka so štipkou humoru.

Lenka Šóošová
Reprofoto: Instagram.com/lenkasoosova

Fotografia vyvolala obdivné reakcie

Pri pohľade na záber je zjavné, že Lenka pôsobila ako filmová hviezda a dokonale zapadla do atmosféry hollywoodskeho príbehu. Fotografia tak nie je obyčajným módnym záberom, ale vyznieva skôr ako filmový plagát. Výrazný styling, dramatický pohľad a celkové spracovanie fotografie vytvorili snímok, ktorý ani po rokoch nestratil svoju silu.

Fotografia okamžite upútala pozornosť. Mnohí ocenili predovšetkým Lenkino prirodzené čaro a eleganciu. Komentáre sa zaplnili pochvalami a viacerí fanúšikovia priznali, že je rovnako krásna. U niektorých dokonca vyvolala nostalgiu. “Ale aká bola dobrá doba vtedy, neboli sociálne siete ešte, ľudia doma pozerali televízor a čítali noviny, aj časopis Markíza bol populárny vtedy,” uviedla komentujúca.

Ako bolo spomenuté, väčšina reakcií smerovala na jej krásu. “Navždy krásna! Lebo duša je krásna! A tvár je zrkadlom tej duše! Lenka!” venovala hnedovláske príjemné slová jedna žena. “Krásna vtedy, aj teraz! A tá podoba s Angelinou je neskutočná!” nevie sa vynadívať na titulku časopisu ďalšia žena. “Vôbec žiadna zmena, krásna,” dodala iná komentujúca.

Záber neunikol ani pozornosti známych tvárí slovenského šoubiznisu. Medzi reakciami sa objavili komplimenty od ľudí z televízneho a mediálneho prostredia, ktorí ocenili Lenkino fotenie aj jej vzhľad, ktorý sa rokmi príliš nezmenil. “Stále krásna,” napísala bývalá moderátorka Telerána Andy Timková. “Jéj, to si pamätám,” vrátil sa v čase späť módny fotograf Lukáš Kimlička. “Moja Angelina,” poznamenala moderátorka Barbora Krajčírová.

Lenka Šóošová
Reprofoto: Instagram.com/lenkasoosova

Krásny návrat do minulosti

Fanúšikovia tak mali možnosť nahliadnuť do obdobia, keď ich obľúbená tvár budovala svoju kariéru a zažívala významné pracovné momenty. Lenka sa vtedy prihovárala divákom z Telerána, pričom po boku mala svojho kolegu a kamaráta Romana Juraška.

Zaujímavým detailom je spôsob, akým sa fotografia po rokoch opäť dostala na svetlo sveta. Jeden starý časopis v knižnici stačil na to, aby sa vrátila spomienka, ktorá potešila nielen samotnú Lenku, ale aj mnoho iných. Niektoré fotografie nestarnú. Len časom získajú ešte väčšiu hodnotu.

Zdá sa, že návraty do minulosti sú pre Lenku Šóošovú v poslednom období čoraz častejšie. Okrem archívnej fotografie z roku 2005 sa so svojimi fanúšikmi podelila nedávno aj o spomienku z detstva, ktorou pri príležitosti svojho jubilea vyvolala množstvo reakcií.

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