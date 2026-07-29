Ponúkne finančnú stabilitu, no podmienky sú prísne. Čo musíte splniť pre predčasný dôchodok?

Dôchodky

Foto: Image by freepik / Pexels

Dana Kleinová
Dôchodky
Od 15. mája 2024 platia tri konkrétne podmienky.

Blíži sa vek odchodu do dôchodku, no práca je v nedohľadne, alebo vás nečakane zastihla strata zamestnania? Presne v takýchto situáciách prichádza na scénu predčasný starobný dôchodok. Táto dôležitá dávka zo starobného poistenia neslúži len ako predčasná bodka za pracovným životom, ale predovšetkým ako záchranná sieť pre ľudí, ktorí sa tesne pred dovŕšením penzie ocitnú bez príjmu a s minimálnou šancou na uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Keď sa dvere za zamestnaním zatvoria a iné východiská chýbajú, predčasný dôchodok ponúka nevyhnutnú finančnú stabilitu. Ako informuje Sociálna poisťovňa, na to, aby ste ho mohli poberať, musíte splniť niekoľko podmienok. Od 15. mája 2024 platia tri konkrétne podmienky.

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Hlavné piliere nároku na predčasný starobný dôchodok

Aby vám Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok priznala, musíte spĺňať základný trojlístok podmienok (platných od mája 2024):

  • Odpracované roky: Na konte musíte mať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
  • Časový horizont: Do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku vám chýbajú najviac dva roky (prípadne ste získali potrebné odpracované obdobie podľa špeciálnych pravidiel).
  • Finančný limit a dynamické minimum: Výška vášho vypočítaného predčasného dôchodku musí presahovať 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Eurá
Foto: Pexels

Pozor na poslednú spomenutú podmienku, práve tá sa totiž pravidelne každý rok mení. Keďže štát pravidelne upravuje výšku životného minima nahor, rastie aj finančná latka, ktorú musíte so svojím budúcim dôchodkom pokoriť. S rastúcim minimom sa tak celkové podmienky postupne sprísňujú – na úspešné získanie predčasnej penzie preto každý rok potrebujete o niečo vyššiu sumu než v tom predchádzajúcom.

Pravidlo ukončenej činnosti

Základným pravidlom predčasného dôchodku je, že ide o náhradu za stratený príjem, nie o prilepšenie k aktívnej práci.

Pred podaním žiadosti musíte mať definitívne ukončený pracovný pomer a nesmiete podnikať ako živnostník, pretože ak by ste k dňu vzniku nároku mali aktívne povinné dôchodkové poistenie ako zamestnanec či SZČO, penzia vám nebude vyplatená. Budúci dôchodok a bežná brigáda na dohodu o vykonaní práce či pracovnej činnosti idú navyše len málokedy dokopy. Ak ešte len žiadate o priznanie a nie ste poberateľom invalidného dôchodku, nemôžete pracovať ani na dohodu, keďže by vás urobila povinne poistenými. Na druhej strane, ak už invalidný dôchodok poberáte a pracujete na dohodu, pri ktorej využívate odvodovú úľavu, nárok na predčasnú penziu vám za splnenia ostatných podmienok vzniknúť môže, a to bez ohľadu na výšku vášho príjmu.

Skupina senioriek
FOTO TASR – Pavol Remiaš

Špeciálna výnimka: Vybrané slobodné povolania a SZČO

Zákonom stanovené pravidlá sa od 1. júla 2023 zmiernili pre špecifickú skupinu ľudí. Ak ste povinne poistená SZČO, ktorá podniká na základe špeciálneho oprávnenia pre špecifické povolanie (a nie ste poistení z iného dôvodu), môžete poberať predčasný dôchodok a zároveň ďalej vykonávať svoju činnosť.

Táto výnimka sa vzťahuje napríklad na:

  • Zdravotníckych pracovníkov, psychológov, očných optikov či zubných technikov.
  • Veterinárov a pracovníkov v šľachtiteľstve.
  • Advokátov, notárov, exekútorov a patentových zástupcov.
  • Znalcov, tlmočníkov, audítorov a daňových poradcov.
  • Samostatných finančných agentov, sprostredkovateľov, mediátorov či rozhodcov.
  • Autorizovaných architektov, stavebných inžinierov, geodetov a kartografov.
  • Reštaurátorov diel výtvarného umenia, audítorov bezpečnosti ciest či sociálnych pracovníkov.

Ak patríte do tejto kategórie a splníte zvyšné podmienky, Sociálna poisťovňa vám predčasný dôchodok schváli a jeho výplatu nestratíte ani vtedy, keď vám toto povinné poistenie vznikne až počas jeho poberania.

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