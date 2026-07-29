Muž pri kontrole vtipkoval o tom, že je terorista. Z pražského letiska na dovolenku neodletel

Ilustračná foto: Flickr - harry_nl

Jakub Baláž
TASR
Pomerne bizarný incident sa udial na Letisku Václava Havla v Prahe.

Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vyhlásil, že je terorista. Následne tvrdil, že to bol len pokus o vtip. Hoci cudzinecká polícia ani pyrotechnici uňho nič nebezpečné nenašli, letecká spoločnosť mu odletieť neumožnila a muž sa aj s rodinou musel vrátiť domov.

V stredu o incidente informoval hovorca cudzineckej polície Josef Urban, ktorý cestujúcich zároveň upozornil, že podobné vyhlásenia na letisku vždy vedú k zásahu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zakázané slová

Situácia sa stala na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe, odkiaľ muž plánoval odletieť na tureckého Istanbulu. Pri bezpečnostnej kontrole však pracovníci letiska zistili, že jeho powerbanka nespĺňa povolené limity pre leteckú prepravu.

Keď ho na to upozornili, reagoval podľa polície podráždene a vyhlásil, že je terorista. Na miesto bezodkladne dorazila hliadka cudzineckej polície z miestneho inšpektorátu a následne aj pyrotechnici.

Pyrotechnici vykonali dôkladnú prehliadku muža aj jeho osobnej batožiny s negatívnym výsledkom. Medzitým bola o situácii informovaná letecká spoločnosť, ktorá sa na základe bezpečnostného rizika rozhodla cestujúceho okamžite vylúčiť z prepravy. Vzhľadom na to, že muž cestoval so svojimi dvomi neplnoletými deťmi, znamenal tento skrat okamžitý koniec plánovanej dovolenky pre celú rodinu,“ uviedol na webe polície Urban s tým, že rodina následne v sprievode polície letisko opustila.

Kontrola na letisku
Ilustračná foto: Pexels

Hovorca zdôraznil, že slová ako bomba, terorista, výbušnina alebo zbraň vyslovené v priestoroch letiska automaticky spúšťajú bezpečnostné postupy. „Policajti ani letisková bezpečnostná služba nemôžu a nesmú vyhodnocovať, či ide o zveličenie, frustráciu alebo vtip. Akékoľvek podobné vyhlásenie vedie k zásahu pyrotechnikov, meškaniu a spravidla okamžitému zrušeniu dovolenky na náklady cestujúceho,“ podotkol Urban.

Pražské letisko smeruje na burzu

Český premiér Andrej Babiš v júli opäť hovoril o zámere uviesť časť akcií Letiska Václava Havla Praha na pražskú burzu. Po výkupe akcionárov spoločnosti ČEZ by to podľa Babiša bola dobrá príležitosť pre investorov. Ešte uplynulý utorok pritom česká ministerka financií Alena Schillerová upokojovala letiskové odbory, ktoré vyhlásili štrajkovú pohotovosť, že takýto krok sa nechystá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babiš uviedol, že jeho vláda podporuje kapitálový trh.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Vzhľadom na to, že jedným z našich záväzkov je vykúpiť akcionárov ČEZ-u, to znamená, že potom ČEZ odíde z burzy, tak sme dospeli k názoru, že úpis akcií letiska na pražskú burzu by bol veľmi dobrou príležitosťou pre týchto investorov, ktorí investujú do českých akcií. Úvaha je taká, že by sme urobili IPO približne na 40 % a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak k tomu pristúpime – ja si myslím, že áno, tak by sme to smerovali niekde na rok 2028,“ načrtol možný scenár český premiér.

Zároveň však podotkol, že letisko je strategické aktívum štátu, ktoré bude štát naďalej kontrolovať. „A keď sú teraz nejaké pochybnosti o nominácii nového riaditeľa, tak v momente, keď to bude na burze, akcionári to všetko ešte lepšie postrážia než samotný štát. Ale to aktívum je určite strategické a štát sa ho nikdy nevzdá,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z Bratislavy sa bude lietať do exotiky: Nové linky pribudnú už čoskoro, nepotrebujete ani víza

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac