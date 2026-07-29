Muž pri kontrole vtipkoval o tom, že je terorista. Z pražského letiska na dovolenku neodletel

Muž na pražskom letisku pri bezpečnostnej kontrole vyhlásil, že je terorista. Následne tvrdil, že to bol len pokus o vtip. Hoci cudzinecká polícia ani pyrotechnici uňho nič nebezpečné nenašli, letecká spoločnosť mu odletieť neumožnila a muž sa aj s rodinou musel vrátiť domov.
V stredu o incidente informoval hovorca cudzineckej polície Josef Urban, ktorý cestujúcich zároveň upozornil, že podobné vyhlásenia na letisku vždy vedú k zásahu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zakázané slová
Situácia sa stala na Termináli 1 Letiska Václava Havla v Prahe, odkiaľ muž plánoval odletieť na tureckého Istanbulu. Pri bezpečnostnej kontrole však pracovníci letiska zistili, že jeho powerbanka nespĺňa povolené limity pre leteckú prepravu.
Keď ho na to upozornili, reagoval podľa polície podráždene a vyhlásil, že je terorista. Na miesto bezodkladne dorazila hliadka cudzineckej polície z miestneho inšpektorátu a následne aj pyrotechnici.
„Pyrotechnici vykonali dôkladnú prehliadku muža aj jeho osobnej batožiny s negatívnym výsledkom. Medzitým bola o situácii informovaná letecká spoločnosť, ktorá sa na základe bezpečnostného rizika rozhodla cestujúceho okamžite vylúčiť z prepravy. Vzhľadom na to, že muž cestoval so svojimi dvomi neplnoletými deťmi, znamenal tento skrat okamžitý koniec plánovanej dovolenky pre celú rodinu,“ uviedol na webe polície Urban s tým, že rodina následne v sprievode polície letisko opustila.
Hovorca zdôraznil, že slová ako bomba, terorista, výbušnina alebo zbraň vyslovené v priestoroch letiska automaticky spúšťajú bezpečnostné postupy. „Policajti ani letisková bezpečnostná služba nemôžu a nesmú vyhodnocovať, či ide o zveličenie, frustráciu alebo vtip. Akékoľvek podobné vyhlásenie vedie k zásahu pyrotechnikov, meškaniu a spravidla okamžitému zrušeniu dovolenky na náklady cestujúceho,“ podotkol Urban.
Pražské letisko smeruje na burzu
Český premiér Andrej Babiš v júli opäť hovoril o zámere uviesť časť akcií Letiska Václava Havla Praha na pražskú burzu. Po výkupe akcionárov spoločnosti ČEZ by to podľa Babiša bola dobrá príležitosť pre investorov. Ešte uplynulý utorok pritom česká ministerka financií Alena Schillerová upokojovala letiskové odbory, ktoré vyhlásili štrajkovú pohotovosť, že takýto krok sa nechystá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš uviedol, že jeho vláda podporuje kapitálový trh.
„Vzhľadom na to, že jedným z našich záväzkov je vykúpiť akcionárov ČEZ-u, to znamená, že potom ČEZ odíde z burzy, tak sme dospeli k názoru, že úpis akcií letiska na pražskú burzu by bol veľmi dobrou príležitosťou pre týchto investorov, ktorí investujú do českých akcií. Úvaha je taká, že by sme urobili IPO približne na 40 % a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak k tomu pristúpime – ja si myslím, že áno, tak by sme to smerovali niekde na rok 2028,“ načrtol možný scenár český premiér.
Zároveň však podotkol, že letisko je strategické aktívum štátu, ktoré bude štát naďalej kontrolovať. „A keď sú teraz nejaké pochybnosti o nominácii nového riaditeľa, tak v momente, keď to bude na burze, akcionári to všetko ešte lepšie postrážia než samotný štát. Ale to aktívum je určite strategické a štát sa ho nikdy nevzdá,“ dodal.
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