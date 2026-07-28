Niektorí seniori si v auguste prilepšia: Dôchodky sa im zvýšia o desiatky eur, záleží to od ich detí

Niektorým dôchodcom už čoskoro pribudnú na účet peniaze navyše, iní sa ich však nedočkajú. Sociálna poisťovňa v auguste začne vyplácať podiel z dane pracujúcich detí, ktorý nahradil niekdajší rodičovský dôchodok. Mnohí seniori si pritom kladú otázku, prečo im nárok vznikol alebo naopak zanikol. Odpoveď podľa poisťovne nehľadajte u nej.
Sociálna poisťovňa začne od augusta vyplácať seniorom podiel zo zaplatenej dane ich detí, takzvanú asignáciu dane. Pripomína, že o tom, komu nárok na 2 % dane vznikol alebo nevznikol, prípadne v akej výške, rozhoduje výlučne Finančné riaditeľstvo SR. Informovala o tom Sociálna poisťovňa.
Ide o niekdajší rodičovský dôchodok
Sociálna poisťovňa priblížila, že čoraz viac poistencov sa zaujíma, prečo im nevznikol nárok na asignáciu dane. Pripomenula, že ide o niekdajší rodičovský dôchodok, ktorý sa zmenil na asignáciu dane poberateľom dôchodkov od pracujúcich detí. Seniori sa o tejto skutočnosti dozvedajú z oficiálnych oznámení o zániku nároku, ktoré im do schránok doručujú priamo daňové úrady.
„Posúdenie, či boli splnené všetky zákonné podmienky na poukázanie 2 % z dane rodičom, patrí výlučne do kompetencie Finančného riaditeľstva SR. Sociálna poisťovňa splnenie týchto podmienok zo zákona neposudzuje a slúži len ako technický vykonávateľ, ktorý peniaze na konci celého procesu vypláca,“ pripomenula poisťovňa.
Peniaze prídu automaticky
Pri splnení podmienok na asignáciu dane, poberateľ dôchodku dostane peniaze automaticky. Sociálna poisťovňa ich začne vyplácať počas augusta. Platba by mala prísť v rovnakom výplatnom termíne ako pravidelný dôchodok. „Môžu nastať aj ojedinelé situácie, kedy Finančné riaditeľstvo SR doručí údaje Sociálnej poisťovni o niečo neskôr. Ak z technických dôvodov nebude možné spracovať výplatu spoločne s dôchodkom, peniaze poisťovňa vyplatí ešte v priebehu augusta 2026, avšak v samostatnom, mimoriadnom termíne,“ spresnila poisťovňa.
Podiel zo zaplatenej dane bude Sociálna poisťovňa vyplácať v auguste tým poberateľom, ktorých deti, daňovníci, podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca. Septembrový výplatný termín sa týka tých poberateľov, za ktorých deti (zamestnanci) podali vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla. Ostatné platby bude poisťovňa vyplácať priebežne v nadväznosti na zákonné lehoty a dodanie údajov z Finančného riaditeľstva SR v prípadoch, kedy si deti (daňovníci) uplatnili odklad daňového priznania.
Asignáciu dane bude Sociálna poisťovňa dôchodcom doručovať rovnako ako dôchodok, pôjde však o samostatnú platbu, označená bude textom „2 percentá dane“ a to ako pri bankovom prevode na účet, tak aj pri hotovostnej výplate na pošte. „Sociálna poisťovňa opätovne zdôrazňuje, že sumy a zoznamy osôb pre výplatu asignácie dane iba preberá od daňových orgánov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výšky vyplatenej sumy alebo toho, za ktoré konkrétne dieťa boli 2 % pripísané, je potrebné obrátiť sa priamo na daňové úrady,“ dodala poisťovňa.
Prečo niektorým seniorom nárok nevznikne
Finančná správa vysvetlila, že pri spracovaní vyhlásení overuje splnenie zákonných podmienok a zoznam uvedených rodičov zasiela Sociálnej poisťovni. „Sociálna poisťovňa potom overuje najmä to, či rodič k 31. decembru 2025 dovŕšil dôchodkový vek a bol poberateľom niektorého zo zákonom stanovených dôchodkov. Po overení poskytne výsledok finančnej správe. Ak sú splnené všetky podmienky, finančná správa prevedie príslušnú sumu Sociálnej poisťovni, ktorá ju následne vyplatí rodičovi spolu s dôchodkom. Rodič nemusí o vyplatenie podielu dane osobitne žiadať,“ uviedla.
Dôvodom, prečo nevznikne nárok na asignáciu dane môže byť napríklad to, že rodič k rozhodujúcemu dátumu ešte nedovŕšil dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Príčinou môže byť aj nesplnenie podmienok na strane daňovníka. Finančná správa spresnila, že môže ísť napríklad o daňový nedoplatok nad 5 eur, ktorý daňovník v stanovenej lehote nesplatil, alebo o nesprávne či oneskorené vysporiadanie dane vyplývajúce z ročného zúčtovania.
„Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasností obrátil na naše call centrum. Konzultanti mu vysvetlia význam uvedeného dôvodu a usmernia ho, aký ďalší postup môže v konkrétnej situácii využiť,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
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