Michael Jackson prišiel kvôli liekom o rozum: Elton John opísal, ako sa z rozkošného dieťaťa stala duševne chorá osoba

Osobnosť Michaela Jacksona aj roky po jeho smrti prináša množstvo otáznikov. Kráľ popu sa spája so sexuálnym zneužívaním malých chlapcov, čo vyvolalo medzi verejnosťou pobúrenie. Doplňujúci pohľad na jeho život priniesol aj spevák Elton John, uvádza Unilad.

Keď Elton John vydal svoju knihu memoárov s názvom Ja, Elton John, spomenul v nich okrem ďalších známych osobností aj Michaela Jacksona, s ktorým sa zoznámil ešte ako s dieťaťom. A opísal obrovskú zmenu, ktorou Jackson prešiel.

Z rozkošného dieťaťa duševne chorá osoba

„Michaela som poznal od obdobia, kedy mal 13 alebo 14 rokov. Bol tým najrozkošnejším dieťaťom, aké si len viete predstaviť,“ napísal Elton. Ďalej pokračoval v opise toho, ako sa začal postupne izolovať od sveta a reality. Elton dáva túto radikálnu zmenu na svedomie liekom, ktoré Jackson užíval.

„Vždy, keď som ho videl v jeho neskorších rokoch, pomyslel som si, že úplne stratil rozum,“ uviedol Elton. „Nemyslím to v ľahkom slova zmysle. Bol skutočne duševne chorý.“

Napriek tomu, že priamo k obvineniam o sexuálnom zneužívaní detí Jacksonom sa Elton nevyjadril, naznačil, že Kráľ popu mal problém s dospelou spoločnosťou.

Obvinenia o sexuálnom zneužívaní

Michael Jackson sa stal hudobnou ikonou a zapísal sa do dejín nezameniteľnou stopou. Fanúšikovia po celom svete speváka milujú, no na druhej strane sa okolo neho vznáša kauza zaoberajúca sa sexuálnym násilím, z ktorého bol obvinený v roku 1993, a ktorú by sme nemali za žiadnych okolností prehliadať. Množstvo ľudí týmto fámam neverilo, no práve v dokumente Leaving Neverland z roku 2019 sa dvaja chlapci rozhodli prehovoriť a odhalili tak intímne tajomstvá.

Podľa jedného z nich sa s ním dokonca Jackson aj zosobášil. A to aj napriek tomu, že mal iba desať rokov. James Safechuck prehovoril a uviedol v dokumente, že má dôkazy. „V tej dobe som bol na šperky, tak ma nimi odmenil za sexuálne činy.“

Programátor a otec dvoch detí sa rozhodol vyjsť s celou pravdou na povrch a ukázať tak svetu aj temnú Jacksonovu stránku.

„Takže sme boli ako ženatý pár. Hovorím „ženatý,“ pretože sme mali falošný svadobný obrad. Urobili sme to v jeho spálni, povedali sme si sľuby, ako keby sme mali byť spolu navždy.“ A ako po rokoch opísal Safechuch, nechýbal ani pravý svadobný prsteň s diamantom.