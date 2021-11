Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho

Extravagantné a energické vystupovanie na pódiu, nezáujem o mediálny tlak, no hlavne ikonický nenahraditeľný hlas. Freddie Mercury sa za svoju tvorbu a odkaz môže právom zaradiť medzi najväčších hudobných revolucionárov všetkých čias, ktorý navždy ovplyvnil hudobný priemysel. Divoký život s famóznou kariérou skončil kvôli zákernej chorobe priskoro, pričom aj posledné dni života si Freddie napokon režíroval podľa seba.

“Keď vošiel do miestnosti, nevyzeral vôbec dobre. Bol v zlom stave. Ťažko sa mu chodilo, dokonca sa mu aj ťažko sedelo. Pýtal si len nalievať panáky vodky. Vypil jeden, poprosil si ďalší, podoprel sa a niekam odkráčal,” takto opisuje gistaritsta Brian May v novom dokumente záverečné obdobie života ikonického speváka kapely Queen.

Život Freddieho Mercuryho poznačila najmä veľkolepá kariéra, počas ktorej vydali so skupinou Queen desiatky známych a dodnes hrajúcich hitov. Medzi najzvučnejšie patria určite Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, Killer Queen, We Are the Champions, Love of My Life, Under Pressure či I Want to Break Free. Charizmatický rodák zo Zanzibaru sa počas aktívneho obdobia presadil aj na sólovej ceste, kedy pôsobil ako producent a hosťujúci hudobník pre iných spevákov.

Mercury, narodený v roku 1946 s menom Farrokh Bulsara, bol synom indických Parsov, ktorí sa z Indie cez Zanzibar dostali do Veľkej Británie. Samotný Farrokh navštevoval chlapčenskú strednú školu v Indii, pričom od narodenia mal aj britské občianstvo, keďže Zanzibar patril v tej dobe pod koloniálnu správu Spojeného kráľovstva, uvádza portál Rolling Stone. Mercury sa napokon presťahoval vo veku 18 rokov s rodinou na okraj Londýna, kde vyštudoval vysokú školu so zameraním na umenie a dizajn.

Kariéra a životný štýl, ktorý si vybral svoju daň

Bulsara od mladého veku vedel, že život chce zasvätiť hudbe a vystupovaniu pred davom ľudí. Po škole nastúpil do viacerých pracovných pozícií, pričom už v tej dobe spieval v kapele Smile s dlhodobými kolegami, bubeníkom Rogerom Taylorom a gitaristom Brianom Mayom. Kolotoč úspechov sa aj podľa Taylorovho rozhovoru pre Reader’s Digest rozkrútil v úvode 70. rokov. V tej dobe sa ku kapele pridal basgitarista John Deacon, zoskupenie zmenilo názov zo Smile na Queen a samotný Farrokh si úradne zmenil meno na Freddie Mercury.

Queen začal nahrávať albumy, pričom ich energia a nová vlna rockovej hudby im priniesla raketový vzostup na popredné priečky hitparád po celom svete. Veľké turné naprieč kontinentami a neustále koncerty sa v tej dobe často niesli v znamení divokých žúrov, na ktorých nechýbali drogy či alkohol. V tej dobe sa naplno prejavila aj Mercuryho orientácia, o ktorej sa už predtým viedlo množstvo diskusií. Freddie bol verejnosťou považovaný za bisexuála, no neskôr vyšla najavo jeho homosexualita a dlhý zoznam jednorazových partnerov.

AIDS ho nezastavil

Podľa autorov biografie o Mercurym s názvom Somebody to Love: The Life, The Death and Legacy of Freddie Mercury, boli prvé náznaky ochorenia už v roku 1982, kedy Freddie absolvoval viaceré tajné návštevy lekárov v New Yorku. Podľa spomienok jeho dlhodobého partnera Jima Huttona, mal Mercury pozitívny test na HIV v apríli 1987. V tom čase to spevák zatajoval, no o výsledku a chorobe informoval len úzky okruh najbližších ľudí.

“Robili sme asi najväčšie koncertné šnúry našich životov. Bolo to skvelé a boli sme šťastní. Freddie však prišiel a povedal, že už nevládze, že už to ďalej nemôže robiť. On chcel stále nahrávať, mal celkom dosť energie, no často odbehoval preč a vracal sa s popáleninami a kožnými problémami na rukách. Nechceli sme sa veľa pýtať, lebo to preňho určite bolo nepríjemné. Pokračovali sme v nahrávaní, ale bol to sebaklam,” cituje Mayovu spoveď Independent.

Odchod do úzadia a zatajovanie do poslednej chvíle

Mercury aj jeho blízki síce tajili ťažký priebeh ochorenia a blížiacu sa smrť, no v tej dobe to bolo už očividné. “Stiahol sa z diania, neukazoval sa, to nebolo u neho zvykom. Vedelo sa, že je homosexuál s promiskuitným životom, za toto si mohol sám,” opisuje ďalej gitarista. V júni 1991 sa Freddie presunul do svojho domu v Londýne, kde sa priamo chystal umrieť. Odmietol všetky lieky a fungoval len na alkohole a tabletkách proti bolesti.

V pokročilej fáze ochorenia mal Freddie stále pozitívny vzťah aj ku kokaínu. “Polícia v Kensingtone (kde mal Mercury dom) vedela, že Freddie berie a prechováva kokaín. Neriešili to. V tej dobe nebol problém zohňať to kdekoľvek v Londýne. Freddie však nebol závislý. Kokaín si dal tak 4-krát týždenne, vždy mu niečo ostalo aj na ďalší deň,” spomína v rozhovre pre Vice na drogové tíšenie bolesti Mercuryho osobný asistent Peter Freestone.

Začiatkom novembra si do domu zavolal okruh najbližších ľudí, vrátane bývalej snúbenice a životnej priateľky Mary Austinovej. Na posledné chvíle s Freddiem spomínajú v rozhovore aj ďalší prítomní v dome, Peter Freestone a David Clark: “Niesli sme jeho vyschnuté a slabé telo dole po schodoch, pretože chcel ešte vidieť svoju zbierku umenia a spomienok na kariéru.”

Freddie a blízke okolie tajilo jeho ochorenie fakticky do posledného dňa jeho života. 22. novembra totiž vydal Mercuryho agent, Jim Beach, oficiálne stanovisko o chorobe a stave 45-ročnej hudobnej legendy.

“Aj kvôli obrovskému tlaku médií za posledné týždne by som vám chcel oznámiť, že som pozitívne testovaný na HIV, a teda mám AIDS. Považoval som za správne držať si túto informáciu v súkromí. Teraz však prišiel čas, drahí priatelia a fanúšikovia. Dúfam, že sa spojíme a všetci budeme spoločne bojovať proti tejto otrasnej chorobe. Moje súkromie bolo pre mňa vždy prioritou. Prosím, aby ste to chápali aj v týchto časoch.”

Vyhlásenie obehlo svet o deň neskôr. Freddie Mercury nakoniec zomrel v kruhu najbližších 24. novembra 1991 v Londýne na zápal pľúc spôsobený vírusom HIV. Mercuryho telo prešlo podľa rodinných tradícií kremáciou a bol pochovaný pod rodným menom. Aj napriek tomu, že posledných zhruba 7 rokov žil s partnerom Jimom Huttonom, celý svoj majetok v hodnote približne 9,5 milióna eur a tiež 50 % všetkých akcií a mediálnych práv prepísal na svoju životnú lásku Mary Austinovú. Zvyšok akcií a finančej hotovosti odkázal partnerovi, rodičom a sestre.

O živote a kariére Freddyho Mercuryho veľa napovie aj filmový hit Bohemian Rhapsody, kde sa hlavnej úlohy geniálne zhostil Rami Malek. Pred 30 rokmi tak kvôli vtedajšej nedostatočne rozvinutej liečbe vírusu HIV prišiel svet o obrovskú kultúrnu a hudobnú ikonu, ktorá ovplyvnila celé generácie a priniesla hity, ktoré vďaka ich originalite pravdepodobne prežíjú aj večnosť.