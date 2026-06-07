Netflix uviedol seriál o procese s Michaelom Jacksonom. Divákom sa nepáči, dostal len 45 %

Michael Jackson počas živého vystúpenia

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Klaudia Oselská
Tip na seriál
Neprišli mu na chuť, ako streamovací gigant dúfal.

Hudobný film Michael, ktorý ukazuje životný príbeh kráľa popu Michaela Jacksona, sa stal v kinách absolútnym hitom. Dokonca sa špekulovalo o tom, či pokorí štatistiky životopisnej hudobnej drámy Bohemian Rhapsody. Ako to už býva, Netflix nezaháľal a načasovanie svojho nového dokumentu si naplánoval dokonale a povedzme si, asi to nebola náhoda. Aj keď divákov priťahuje, sú k nemu poriadne kritickí. 

Koncom apríla dorazil do kín film s názvom Michael a diváci si ho zamilovali. Niektorí dokonca priznali, že si ho boli pozrieť viackrát alebo že skladby kráľa popu už nemôžu dostať z hlavy. Ubehlo niekoľko týždňov a Netflix uviedol dokumentárny seriál s názvom Michael Jackson: Verdikt (Michael Jackson: The Verdict). Zatiaľ čo Michael sa tešil priaznivému prijatiu, tu to až tak neplatí.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
The Boroughs je nový seriál, ktorý divákom pripomína Strangers Things. Stal sa okamžite hitom
2.
Seriál zo sveta Money Heist, ktorý sa vrátil po 3 rokoch, je lepší ako jeho prvá séria. Nie každý súhlasí
3.
Nový romantický seriál prirovnávajú k známemu hitu. Má hodnotenie vysokých 80 %
Zobraziť všetky články (209)

Má slabé hodnotenia, ale vysokú sledovanosť

Michael Jackson: Verdikt vo svojich troch častiach prináša výpovede kľúčových aktérov procesu, v ktorom bol obvinený zo sexuálneho zneužívania. Viacerým divákom sa nepáči, že vyšiel v čase úspechu filmu Michael a obviňujú ho z účelovosti zo strany Netflixu.

Na ČSFD dokumentu svieti len slabé hodnotenie 45 % a na databáze IMDb ešte slabší rating 4,4/10. Pre porovnanie, Michael obstál na ČSFD na hodnotenie 77 % a na IMDb získal rating 7,7/10.

Na druhej strane, čísla Flixpatrolu jasne ukazujú, že je aktuálne na Netflixe najsledovanejším, a to prakticky v krajinách po celom svete. Diváckemu záujmu sa teší aj u nás, na Slovensku a podľa rebríčka sledovanosti mu aktuálne patrí druhá pozícia. Najsledovanejším seriálom na Netflixe je v našich končinách dráma The Witness. Je nakrútená podľa skutočných udalostí a sleduje dvojročného chlapca, ktorý je jediným svedkom vraždy svojej matky Rachel, pričom jej partner sa ho snaží chrániť pred tlakom a chybami vyšetrovateľov.

Film Michael zatiaľ získal plnú podporu spevákovej rodiny. No tiež má svoje „ale“

Ako sme vás informovali, hudobný film sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely.

Záber z filmu Michael
Záber z filmu Michael, foto: MovieStillsDB

obsahovať až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.

Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.

Vraj je to „trefa úplne mimo terč“

Diváci ešte pred premiérou podľa ukážok tvrdili, že presnosť, s akou sú zobrazované Jacksonove vystúpenia a momenty zo života, sú priam až desivé. Krátko po premiére mu na portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 75 % a na IMDb má rating 7.6/10. Tvrdia, že im pripomína film Bohemian Rhapsody.

Záber z filmu Michael
Foto: MovieStillsDB

Vyzdvihli skvelú hudbu, snahu o absolútnu presnosť v kostýmoch a choreografii. Ocenili tiež herecký výkon a tanečný talent Jaafara Jacksona, ktorý stvárnil Michaela. Film označili za svižný, nabúchaný úžasnou hudbou a vraj sa naň parádne pozerá.

No našli sa aj takí diváci, ktorým sa film nepáčil, údajne je to „trefa úplne mimo terč“. Tvrdia, že okrem skvelých koncertných scén vo filme nič viac nie je. Skritizovali najmä scenár a tiež, že sa film vyhýba akýmkoľvek kontroverziám. Nazvali ho „opatrnou a kontrolovanou poctou“ či dokonca „plochou oslavnou ódou“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová česká komédia dorazila do kín. Podľa niektorých divákov sa vraj smiala celá sála

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac