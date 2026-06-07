Netflix uviedol seriál o procese s Michaelom Jacksonom. Divákom sa nepáči, dostal len 45 %

Hudobný film Michael, ktorý ukazuje životný príbeh kráľa popu Michaela Jacksona, sa stal v kinách absolútnym hitom. Dokonca sa špekulovalo o tom, či pokorí štatistiky životopisnej hudobnej drámy Bohemian Rhapsody. Ako to už býva, Netflix nezaháľal a načasovanie svojho nového dokumentu si naplánoval dokonale a povedzme si, asi to nebola náhoda. Aj keď divákov priťahuje, sú k nemu poriadne kritickí.
Koncom apríla dorazil do kín film s názvom Michael a diváci si ho zamilovali. Niektorí dokonca priznali, že si ho boli pozrieť viackrát alebo že skladby kráľa popu už nemôžu dostať z hlavy. Ubehlo niekoľko týždňov a Netflix uviedol dokumentárny seriál s názvom Michael Jackson: Verdikt (Michael Jackson: The Verdict). Zatiaľ čo Michael sa tešil priaznivému prijatiu, tu to až tak neplatí.
Má slabé hodnotenia, ale vysokú sledovanosť
Michael Jackson: Verdikt vo svojich troch častiach prináša výpovede kľúčových aktérov procesu, v ktorom bol obvinený zo sexuálneho zneužívania. Viacerým divákom sa nepáči, že vyšiel v čase úspechu filmu Michael a obviňujú ho z účelovosti zo strany Netflixu.
Na ČSFD dokumentu svieti len slabé hodnotenie 45 % a na databáze IMDb ešte slabší rating 4,4/10. Pre porovnanie, Michael obstál na ČSFD na hodnotenie 77 % a na IMDb získal rating 7,7/10.
Na druhej strane, čísla Flixpatrolu jasne ukazujú, že je aktuálne na Netflixe najsledovanejším, a to prakticky v krajinách po celom svete. Diváckemu záujmu sa teší aj u nás, na Slovensku a podľa rebríčka sledovanosti mu aktuálne patrí druhá pozícia. Najsledovanejším seriálom na Netflixe je v našich končinách dráma The Witness. Je nakrútená podľa skutočných udalostí a sleduje dvojročného chlapca, ktorý je jediným svedkom vraždy svojej matky Rachel, pričom jej partner sa ho snaží chrániť pred tlakom a chybami vyšetrovateľov.
Film Michael zatiaľ získal plnú podporu spevákovej rodiny. No tiež má svoje „ale“
Ako sme vás informovali, hudobný film sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely.
Má obsahovať až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.
Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.
Vraj je to „trefa úplne mimo terč“
Diváci ešte pred premiérou podľa ukážok tvrdili, že presnosť, s akou sú zobrazované Jacksonove vystúpenia a momenty zo života, sú priam až desivé. Krátko po premiére mu na portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 75 % a na IMDb má rating 7.6/10. Tvrdia, že im pripomína film Bohemian Rhapsody.
Vyzdvihli skvelú hudbu, snahu o absolútnu presnosť v kostýmoch a choreografii. Ocenili tiež herecký výkon a tanečný talent Jaafara Jacksona, ktorý stvárnil Michaela. Film označili za svižný, nabúchaný úžasnou hudbou a vraj sa naň parádne pozerá.
No našli sa aj takí diváci, ktorým sa film nepáčil, údajne je to „trefa úplne mimo terč“. Tvrdia, že okrem skvelých koncertných scén vo filme nič viac nie je. Skritizovali najmä scenár a tiež, že sa film vyhýba akýmkoľvek kontroverziám. Nazvali ho „opatrnou a kontrolovanou poctou“ či dokonca „plochou oslavnou ódou“.
Nahlásiť chybu v článku