Takto vyzerá budúcnosť dopravy: Airbus zvládol rekordný let, čoskoro spojí Austráliu s Európou bez prestupu

Viac ako 24 hodín vo vzduchu bez jediného medzipristátia. Airbus A350-1000ULR práve prepísal históriu letectva rekordným skúšobným letom, počas ktorého preletel viac než 23-tisíc kilometrov naprieč tromi kontinentmi a dvoma oceánmi. Ak pôjde všetko podľa plánu, už o niekoľko mesiacov by podobné lety mohli absolvovať aj bežní cestujúci na trase medzi Austráliou, Európou a Spojenými štátmi.
Špeciálne upravené lietadlo Airbus A350-1000ULR pristálo vo Francúzsku po rekordnom skúšobnom lete z Austrálie, ktorý trval 24 hodín a 24 minút. Let predstavoval dôležitý krok pred zaradením stroja do flotily austrálskej leteckej spoločnosti Qantas.
Lietadlá umožnia priame lety z Austrálie do Európy
Počas letu lietadlo prekonalo vzdialenosť 23 076 kilometrov naprieč tromi kontinentmi a dvoma oceánmi. Trasa zahŕňala aj dva západy a dva východy slnka. Let patril medzi najsledovanejšie na portáli Flightradar24.
The #A350-1000ULR is just back from its longest flight ever from Melbourne 🇦🇺 to Toulouse 🇫🇷! That’s a 12,460NM (23,075.92 km) hop 🦘 in 24 hours 24 minutes!
And for the crew, that meant flying from winter to summer, crossing 2 oceans, 3 continents, and seeing 2 sunrises + 2… pic.twitter.com/Xk3Gbfq3HL
— Airbus (@Airbus) July 28, 2026
Qantas má prvý stroj A350-1000ULR prevziať v apríli budúceho roka. Celkovo objednala 12 lietadiel tohto typu, ktoré budú schopné zabezpečovať priame lety z Austrálie do Európy a Spojených štátov bez medzipristátia. Označenie ULR znamená „ultra long range“ (ultradlhý dolet). Lietadlo je vybavené dodatočnou palivovou nádržou s objemom 20-tisíc litrov umiestnenou v zadnej časti trupu, ktorá umožňuje výrazne predĺžiť jeho dolet.
Na palube testovali viacero systémov
Počas cesty z francúzskeho Toulouse do austrálskeho Melbourne minulý týždeň testovací stroj preletel približne 17-tisíc kilometrov za 19 hodín a 12 minút. Spiatočný let simuloval budúcu komerčnú trasu. Qantas plánuje od októbra 2027 spustiť priame spojenie medzi Londýnom a Sydney, neskôr chce bez medzipristátia lietať aj medzi Sydney a New Yorkom.
Na palube bolo osem členov skúšobnej posádky Airbusu, dvaja piloti spoločnosti Qantas a dvaja inžinieri Airbusu. Počas letu testovali okrem iného úpravy súvisiace s prídavnou palivovou nádržou, opatrenia na zníženie hluku v kabíne a systém cirkulácie vzduchu.
Projekt pripravujú už deväť rokov
Projekt ultradlhých letov Qantas s názvom Project Sunrise pripravuje austrálska letecká spoločnosť už deväť rokov, jeho realizáciu však opakovane odložili. V súčasnosti je najdlhším pravidelným komerčným letom na svete spojenie spoločnosti Singapore Airlines medzi Singapurom a New Yorkom, ktoré meria 15 350 kilometrov a trvá viac ako 18 hodín.
Akcie Airbusu výrazne posilnili
Akcie európskeho výrobcu lietadiel Airbus v stredu stúpli o viac ako 7 % po tom, ako firma odštartovala spätné nákupy akcií v hodnote päť miliárd eur a predstavila nové strednodobé ciele vrátane takmer zdvojnásobenia zisku do roku 2029. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Akcie Airbusu v dopoludňajšom obchodovaní v Paríži vzrástli o 7,1 %. Firma totiž uviedla, že v budúcom roku chce zvýšiť produkciu úzkotrupých prúdových lietadiel na 70 až 75 mesačne zo súčasných približne 60. Riaditeľ divízie komerčných lietadiel Airbusu Lars Wagner analytikom povedal, že spoločnosť má v úmysle tento rok rozhodnúť aj o vyššej produkcii strojov A350.
Airbus v utorok (21. 7.) večer uviedol, že jeho cieľom je dosiahnuť v roku 2029 jadrový zisk v sume 12 až 13 miliárd eur. Vlani bol tento zisk firmy v objeme 7,13 miliardy eur. V tomto roku chce Airbus dosiahnuť jadrový zisk na úrovni 7,5 miliardy eur.
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