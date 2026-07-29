Veľká rana pre hudobný svet: Vo veku 50 rokov zomrel legendárny DJ Kavinsky, autor hitu Nightcall

Vo veku 50 rokov zomrel francúzsky hudobný producent a DJ Vincent Belorgey, známy ako DJ Kavinsky. Jeho telo našli v utorok večer v jeho byte v Paríži. O smutnej správe ako prvý informoval denník Le Pariesien a následne to pre AFP potvrdila parížska prokuratúra.
Parížska prokuratúra začala v tejto veci vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu smrti 50-ročného hudobníka a dodala, že zasahujúce zložky na mieste nezistili žiadne podozrivé skutočnosti smrti muža, ktorý by 31. júla oslávil 51. narodeniny. Denník uviedol, že ako jedna z možných hypotéz hudobníkovej náhlej smrti je zvažovaná mozgová príhoda, pretože sa v posledných dňoch údajne sťažoval na časté bolesti hlavy.
Vincent Belorgey sa narodil v roku 1975 a stal sa jednou z najvýraznejších postáv modernej elektronickej scény. Do povedomia širšej verejnosti sa začal dostávať začiatkom tisícročia, ako kľúčový predstaviteľ vlny známej ako „French Touch“, v rámci ktorého tvoril a formoval žáner po mien ako Daft Punk, Justice, Cassius či DJ Mehdi.
Nightcall
Najväčší úspech mu však priniesla pieseň Nightcall, ktorá sa stala obrovským celosvetovým hitom a objavila sa v oceňovanom filme Drive z 2011, s Ryanom Goslingom. Ide o pomalú synthwaveovú skladbu s temnou atmosférou. Internetovú popularitu získala pieseň aj v roku 2023, a to vďaka filmu Barbie. Hoci v tejto snímke sa pieseň neobjavila, Kena stvárnil práve Ryan Gosling a pieseň sa stala populárnom vďaka meme formátom.
Jej popularita sa ešte zvýšila v lete 2024, keď ju Kavinsky uviedol na štadióne Stade de France počas záverečného ceremoniálu letných olympijských hier v Paríži spolu s belgickou speváčkou Angèle a skupinou Phoenix.
Kavinsky, ktorý bol samouk v hre na klavíri a pochádzal z departementu Seine-Saint-Denis v parížskej metropolitnej oblasti, začal svoju kariéru začiatkom 21. storočia. Bol „predskokanom“ na koncerte skupiny Daft Punk a vystupoval aj s ďalšími predstaviteľmi novej vlny elektronickej hudby.
„Francúzsko prišlo o jeden zo svojich najvýraznejších hlasov,“ uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová v príspevku na sociálnej sieti X. „Jeho hudba, zároveň tanečná aj nostalgická, bude žiť ďalej naprieč generáciami a hranicami,“ doplnila.
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