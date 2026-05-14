Tržby filmu o Michaelovi Jacksonovi v bitke prekonali Bohemian Rhapsody. Vojna ešte nie je vyhraná

Životopisná hudobná dráma Bohemian Rhapsody o vzostupe Freddieho Mercuryho a skupiny Queen, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2018, zožala vo svojom žánri taký úspech, že odvtedy keď sa objaví film tohto charakteru, je s ňou porovnávaný. Aktuálne o priazeň divákov v kinách bojuje hudobný film Michael, ktorý ukazuje životný príbeh kráľa popu Michaela Jacksona. Pozrime sa na to, čo hovoria čísla.
Rami Malek sa svojím výkonom v Bohemian Rhapsody stal senzáciou a do svojej roly Freddieho Mercuryho sa doslova vžil. V novinke stvárňuje Michaela Jacksona jeho synovec Jaafar Jackson, syn spevákovho brata. Snímka Michael mala premiéru v druhej polovici apríla a vyzerá to tak, že sa jej na strieborných plátnach darí.
Slovákov pritiahol do kín
Podľa najnovších dát Únie filmových distribútorov si film Michael na Slovensku zatiaľ pozrelo cez 84-tisíc divákov, čo mu vynieslo tržby prekračujúce 700-tisíc eur. Aktuálne sa u nás nachádza v rebríčku sledovanosti v kinách na druhom mieste. Prvé patrí pokračovaniu obľúbenej klasiky Diabol nosí Pradu 2, ktorej tržby u nás siahajú k miliónu.
V celosvetovom meradle sa však karty obrátili a snímka Michael film Diabol nosí Pradu 2 predbehla. V rebríčku celosvetových tržieb za rok 2026 sa Michael nachádza na štvrtom mieste a Diabol nosí Pradu 2 na piatom. Michael zatiaľ dosiahol celosvetovo tržby cez 589 miliónov dolárov (viac ako pol milióna eur).
Bitku nad Bohemian Rhapsody vyhral, podarí sa mu uspieť aj v celej „vojne“?
Kým Bohemian Rhapsody, s ktorým ho mnohí porovnávajú, pri premiére zarobil 124 miliónov dolárov (asi 106 miliónov eur), tak film Michael o 93 miliónov dolárov (necelých 80 miliónov) viac, uvádza web Newsweek. Dodáva, že Michael sa tak môže pochváliť najúspešnejším otváracím víkendom v žánri hudobných životopisných filmov vôbec.
Tržby slávneho Bohemian Rhapsody vystrelili na 911 miliónov dolárov (necelých 800 miliónov eur) a vyzerá to tak, že Michael sa na túto snímku postupne doťahuje. Či sa mu to podarí, ukáže čas.
Čo sa týka hodnotení divákov, vedie Bohemian Rhapsody, no ešte sa to môže zmeniť. Na ČSFD mu svieti vysoké hodnotenie 87 %, zatiaľ čo Michael dosiahol o niečo menej, 77 %, čo však stále nie je vôbec zlé.
Dáta IMDb ukazujú ešte tesnejší rozdiel. Snímka o Freddiem Mercurym dosiahla rating 7,9/10 a novinka o kráľovi popu 7,7/10.
Film má plnú podporu spevákovej rodiny
Ako sme vás informovali, nový hudobný film sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely.
Film by mal obsahovať až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.
Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu Chandlerovcov a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie.
