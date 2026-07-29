Vedci objavili úplne nový druh dinosaura: Prekvapila ich jeho štíhlosť, našli takmer celú kostru

Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura s názvom „Musango matusadonaensis“, ktorý žil približne pred 210 miliónmi rokov.
Vedci uviedli, že nález prináša nové poznatky o tom, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych ekosystémov južnej Afriky. Nový druh bol identifikovaný na základe kostry vykopanej v roku 2018 na brehu jazera Kariba na severe Zimbabwe. Ide o piaty druh dinosaura objavený na území tejto krajiny.
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„Musango matusadonaensis“ žil v období neskorého triasu, keď sa dinosaury začínali rozširovať po Zemi, no ešte nepatrili medzi dominantné suchozemské živočíchy. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny rokov neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 222 kilogramov.
Názov „Musango“ pochádza z miestneho jazyka šona a znamená „žijúci v buši“. Podľa výskumníka Paula Barretta z Prírodovedného múzea v Londýne sa donedávna predpokladalo, že dinosaury v celej južnej Afrike boli veľmi podobné. Nový objav však naznačuje, že región tvorilo viacero odlišných ekosystémov, v ktorých žili rozdielne druhy dinosaurov. „Naznačuje to, že to, čo sme doteraz objavili, je len špička ľadovca,“ uviedol Barrett.
Výsledky výskumu boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Systematic Palaeontology. Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe. Zachovali sa časti chrbtice, rebier, predných aj zadných končatín a chodidiel.
Vedci odhadujú, že jedinec mal približne osem rokov a bol takmer dospelý. Kosti zároveň ukazujú, že počas života prekonal vážne zranenie alebo infekciu. Hoci sa lebka nenašla, výskumníci sa domnievajú, že „Musango“ bol pravdepodobne bylinožravec alebo všežravec a živil sa rastlinami rastúcimi pri riekach a potokoch.
V Zimbabwe pritom v roku 2022 objavili aj pozostatky doteraz najstaršieho známeho afrického dinosaura „Mbiresaurus raathi“, ktorý žil približne pred 230 miliónmi rokov. Bol vysoký len asi jeden meter, mal dlhý chvost a vážil až 30 kilogramov.
Významný objav aj v Thajsku
Iba v máji pritom došlo k významnému objavu aj v Thajsku, vedci identifikovali nový druh obrovského dinosaura. Podľa štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports išlo o bylinožravého sauropóda s dlhým krkom, ktorý meral približne 27 metrov a vážil okolo 27 ton.
Výskumníci odhadujú, že dinosaurus žil na území dnešného Thajska pred 100 až 120 miliónmi rokov a je najväčším dinosaurom, aký bol doteraz objavený v juhovýchodnej Ázii. Svojou hmotnosťou sa údajne vyrovnal deviatim dospelým ázijským slonom. Vedúci výskumu Thitiwoot Sethapanichsakul uviedol: „Náš dinosaurus je podľa väčšiny ľudí obrovský – pravdepodobne vážil najmenej o desať ton viac než diplodocus Dippy.“ Tým narážal na známu repliku dinosaura vystavenú v Prírodovednom múzeu v Londýne.
Thajský doktorand označil nového sauropóda za „posledného titana“, pretože fosílie boli objavené v jednej z najmladších horninových formácií v Thajsku, kde sa našli dinosaury. „Región sa neskôr zmenil na plytké more, takže to môže byť posledný alebo najnovší veľký sauropód, akého v juhovýchodnej Ázii objavíme,“ vysvetlil podľa University College London.
Druh dostal názov Nagatitan chaiyaphumensis podľa mytologického hada z juhovýchodnej Ázie, obra gréckej mytológie a provincie Chaiyaphum, kde boli fosílie objavené. Prvé pozostatky našli miestni obyvatelia už pred desiatimi rokmi, no vykopávky boli dokončené až v roku 2024. Rekonštrukcia v životnej veľkosti je vystavená v Thainosaur Museum v Bangkoku.
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