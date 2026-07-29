Vedci objavili úplne nový druh dinosaura: Prekvapila ich jeho štíhlosť, našli takmer celú kostru

Skúmanie kontry dinosaura

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe.

Medzinárodný tím paleontológov objavil v Zimbabwe nový druh dinosaura s názvom „Musango matusadonaensis“, ktorý žil približne pred 210 miliónmi rokov.

Vedci uviedli, že nález prináša nové poznatky o tom, ako sa dinosaury rozšírili do rôznych ekosystémov južnej Afriky. Nový druh bol identifikovaný na základe kostry vykopanej v roku 2018 na brehu jazera Kariba na severe Zimbabwe. Ide o piaty druh dinosaura objavený na území tejto krajiny.

Prepíše učebnice

„Musango matusadonaensis“ žil v období neskorého triasu, keď sa dinosaury začínali rozširovať po Zemi, no ešte nepatrili medzi dominantné suchozemské živočíchy. Na rozdiel od obrovských dlhokrkých dinosaurov, ktoré sa vyvinuli o milióny rokov neskôr, bol tento druh pomerne štíhly. Meral približne 4,5 metra a vážil odhadom 222 kilogramov.

Názov „Musango“ pochádza z miestneho jazyka šona a znamená „žijúci v buši“. Podľa výskumníka Paula Barretta z Prírodovedného múzea v Londýne sa donedávna predpokladalo, že dinosaury v celej južnej Afrike boli veľmi podobné. Nový objav však naznačuje, že región tvorilo viacero odlišných ekosystémov, v ktorých žili rozdielne druhy dinosaurov. „Naznačuje to, že to, čo sme doteraz objavili, je len špička ľadovca,“ uviedol Barrett.

Skúmanie kontry dinosaura
Foto: SITA/AP

Výsledky výskumu boli zverejnené v odbornom časopise Journal of Systematic Palaeontology. Objavená fosília patrí medzi najkompletnejšie kostry dinosaurov z tohto obdobia nájdené v Zimbabwe. Zachovali sa časti chrbtice, rebier, predných aj zadných končatín a chodidiel.

Vedci odhadujú, že jedinec mal približne osem rokov a bol takmer dospelý. Kosti zároveň ukazujú, že počas života prekonal vážne zranenie alebo infekciu. Hoci sa lebka nenašla, výskumníci sa domnievajú, že „Musango“ bol pravdepodobne bylinožravec alebo všežravec a živil sa rastlinami rastúcimi pri riekach a potokoch.

V Zimbabwe pritom v roku 2022 objavili aj pozostatky doteraz najstaršieho známeho afrického dinosaura „Mbiresaurus raathi“, ktorý žil približne pred 230 miliónmi rokov. Bol vysoký len asi jeden meter, mal dlhý chvost a vážil až 30 kilogramov.

Významný objav aj v Thajsku

Iba v máji pritom došlo k významnému objavu aj v Thajsku, vedci identifikovali nový druh obrovského dinosaura. Podľa štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports išlo o bylinožravého sauropóda s dlhým krkom, ktorý meral približne 27 metrov a vážil okolo 27 ton.

Skúmanie kontry dinosaura
Foto: SITA/AP

Výskumníci odhadujú, že dinosaurus žil na území dnešného Thajska pred 100 až 120 miliónmi rokov a je najväčším dinosaurom, aký bol doteraz objavený v juhovýchodnej Ázii. Svojou hmotnosťou sa údajne vyrovnal deviatim dospelým ázijským slonom. Vedúci výskumu Thitiwoot Sethapanichsakul uviedol: „Náš dinosaurus je podľa väčšiny ľudí obrovský – pravdepodobne vážil najmenej o desať ton viac než diplodocus Dippy.“ Tým narážal na známu repliku dinosaura vystavenú v Prírodovednom múzeu v Londýne.

Thajský doktorand označil nového sauropóda za „posledného titana“, pretože fosílie boli objavené v jednej z najmladších horninových formácií v Thajsku, kde sa našli dinosaury. „Región sa neskôr zmenil na plytké more, takže to môže byť posledný alebo najnovší veľký sauropód, akého v juhovýchodnej Ázii objavíme,“ vysvetlil podľa University College London.

Druh dostal názov Nagatitan chaiyaphumensis podľa mytologického hada z juhovýchodnej Ázie, obra gréckej mytológie a provincie Chaiyaphum, kde boli fosílie objavené. Prvé pozostatky našli miestni obyvatelia už pred desiatimi rokmi, no vykopávky boli dokončené až v roku 2024. Rekonštrukcia v životnej veľkosti je vystavená v Thainosaur Museum v Bangkoku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Medveď vliezol do odomknutého auta a celú noc trúbil. Ľudia ráno neverili vlastným očiam

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac