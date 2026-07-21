Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko

Pavlína Tomášiková na Malorke

Foto: osobný archív Pavlíny Tomášikovej

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
„Ubytovanie je drahé, ale potraviny sú výrazne lacnejšie než na Slovensku,“ hovorí Pavlína.

Mali ste niekedy na dovolenke pri mori pocit, že tam chcete zostať už navždy? Pavlína si tento sen splnila. Presťahovala sa na slnečnú Malorku a život si tam úplne zamilovala. Tvrdí, že by tam najradšej zostala žiť už navždy. 

Pavlína Tomášiková pochádza zo Slovenska, ale šesť rokov žila a pracovala vo vnútrozemí Španielska. V súčasnosti žije na Malorke, kde pracuje ako sprievodkyňa pre slovenských a českých dovolenkárov. Nájdete ju aj na sociálnych sieťach, pod prezývkou paulanamallorce, kde sa s vami podelí o tie najkrajšie miesta na tomto slnečnom ostrove.

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Príspevok, ktorý zdieľa Paula na Mallorce 🇪🇸 (@paulanamallorce)

Prečo ste sa rozhodli odísť na Malorku, ako dlho tam ste a ako dlho plánujete zostať?

Vždy bolo mojím snom bývať pri mori. Tým najväčším. Viete, ako si všetci hovoria na dovolenke, že tam chcú ostať žiť? Tak ja som si sľúbila, že to aj urobím. Malorka sa mi však skôr „stala“. A nemohlo sa stať lepšie!

V Španielsku som predtým žila šesť rokov, no na severe a vo vnútrozemí. To more a teplo mi však stále nejako chýbali. Po pár rokoch na Slovensku som sa rozhodla, že je čas vrátiť sa do Španielska, tentoraz už naozaj k moru. Nemala som však vybranú konkrétnu destináciu.

Asi rok po tom, čo som si hľadala prácu, okrem iného aj vo facebookových skupinách, mi napísalo jedno dievča, že by mi rado ponúklo prácu tu na Malorke. Ja som si medzičasom zariadila svoj život na Slovensku a v momente, keď som to najmenej čakala, sa mi ozvala. Chvíľu som váhala, no potom mi bolo jasné, že keď to nezoberiem, navždy to budem ľutovať. No a už by som najradšej nikdy neodišla. Uvidíme, či sa mi to podarí.

Čomu sa na ostrove pracovne venujete?

Sprevádzam Slovákov a Čechov na výletoch po celom ostrove. Je to veľmi zábavná práca a úplne iná, než som bola doteraz zvyknutá, keďže posledné štyri roky som sa venovala reklame a sociálnym sieťam a pracovala v kancelárii. Je super, že sme celé dni vonku a veľa toho vidíme.

Zároveň to však vie byť niekedy celkom náročné, mnoho dní pracujeme aj viac ako 12 hodín. No sú medzi tým aj prestávky na pláž! (smiech) Okrem toho rozbieham svoje sociálne siete, kde šírim travel tipy a lifestyle content zo života na Malorke. Mám na starosti aj sprostredkovanie výletov, takže ak sa sem niekto chystá, nech sa mi určite ozve.

Čo sa vám na Malorke páči najviac?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa Pavlíne na Malorke páči najviac;
  • čo ju na Malorke prekvapilo a čo jej nevyhovuje;
  • akí sú Malorčania;
  • aké rady a tipy by dala ľuďom, ktorí sa na Malorku chystajú na dovolenku;
  • ktoré pláže na Malorke sú podľa Pavlíny tie najkrajšie;
  • aké sú na Malorke ceny;
  • koľko peňazí by ste si mali pripraviť na 7-dňovú dovolenku na Malorke.

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