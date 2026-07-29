John Cena si oholil hlavu pre vlasovú premenu. Podstúpil transplantáciu vlasov a ľutuje jediné

Ženy si nechávajú zväčšovať pery, muži sa skôr sústredia na svoje vlasy. Hoci botox dnes vyhľadávajú obe pohlavia, pričom sa špekuluje, že si ho nechávajú aplikovať aj veľké mená ako Cristiano Ronaldo či Neymar, stále sú zákroky, ktoré sú viac preferované jedným z pohlaví. U žien to zvyknú byť pery či nos, u mužov transplantácia vlasov.
Najnovšie o tejto téme prehovoril John Cena, ktorý má za sebou dve transplantácie vlasov, ktoré mu podľa jeho slov zmenili život. Operáciami pritom strávil desiatky hodín, no rozhodne to neľutuje. Cena bol už predtým otvorený o svojej ceste za obnovou vlasov a podelil sa o to, že podstúpil extrakciu folikulárnych jednotiek, čo je forma operácie transplantácie vlasov, píše magazín PEOPLE.
Oholil si hlavu pre lepší výsledok
Počas rozhovoru pre magazín PEOPLE na podujatí San Diego Comic-Con (25. júla) 49-ročný niekdajší šampión WWE priblížil, ako vyzerá jeho nový oholený vzhľad po druhej vlne liečby. Podľa jeho slov sa mu darí skvele. Na odporúčanie svojho lekára Kena Andersona, ktorý vedie Anderson Center for Hair v Georgii, si musel hlavu oholiť, čo celkový proces výrazne uľahčilo.
Cena na adresu svojho lekára nešetril chválou: „Tohto chlapíka zbožňujem. Úplne mi zmenil život.“ Výsledky prvého zákroku ho nadchli natoľko, že sa po 15 mesiacoch vrátil na drobnú kontrolu. Keď sa lekára opýtal, či by sa dala vylepšiť ešte jedna malá časť, Anderson súhlasil pod podmienkou, že pacient bude ochotný ísť dohola. Vďaka oholenej hlave totiž dokáže lekár vlasové folikuly transplantovať oveľa rýchlejšie.
Zatiaľ čo prvá operácia trvala úctyhodných trinásť a pol hodiny, druhá zabrala osem hodín. Svojho lekára preto Cena bez váhania označil za „majstra“. V súčasnosti nosí oholenú hlavu s dôverou, že liečba prinesie ovocie a dosiahne vďaka nej svoj vytúžený vzhľad.
Najradšej by to spravil už dávno
K téme starostlivosti o vlasy sa dostal aj v rozsiahlom rozhovore pre PEOPLE z augusta 2025. Priznal, že k zmene prístupu ho dokopali samotní fanúšikovia wrestlingu. „Ženú ma k zodpovednosti. Nedovolia vám odbiť to len tak napoly, pretože by vás zjedli zaživa,“ vysvetlil. Práve vtipkujúce publikum a transparenty s nápismi ako „Plešatý John Cena“ ho prinútili prestať strachovať sa a začať študovať zdravie pokožky hlavy a folikulov.
Dnes má pevne zavedenú rutinu, ktorá zahŕňa terapiu červeným svetlom, minoxidil, vitamíny, šampóny, kondicionéry a spomínanú transplantáciu. Jediné, čo dnes herec ľutuje, je fakt, že sa na tento krok neodhodlal skôr: „Nenávidím fakt, že keby okolo toho nebolo toľko hanby, dal by som si to spraviť už pred 10 rokmi.“ Zároveň priznal, že zistil, že v tom nie je sám a tento problém s vlasmi je oveľa bežnejší, než by ste si mysleli. „Myslel som si, že som v tom sám, ale sedem alebo osem z 10 mužov trpí rednutím alebo plešatením,“ odhalil.
Zmenilo mu to život
Práve preto je taký zapálený pre túto tému, keďže verí, že môže byť vzorom a nemyslí si, že by mal byť tento zákrok tabu. „Ak ma za to chce niekto súdiť, nemyslím si, že je za to nejaká hanba. Úplne to zmenilo smerovanie môjho života,“ povedal.
Podľa jeho slov mu pohyb vlasov z jedného miesta na druhé vrátil stratené sebavedomie a celkovo mu to otvorilo dvere k novým hereckým úlohám, vďaka ktorým môže stvárňovať širšiu škálu postáv. „Iný účes môže vystihnúť postavu, vďaka ktorej môžem získať viac práce a robiť to, čo milujem,“ uzavrel.
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