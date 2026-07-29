Vodič mal v zákrute prejsť do protismeru: Pri čelnej zrážke sa zranilo 7 ľudí, zasahujú všetky záchranné zložky

Minúty rozhodovali o osude viacerých ľudí. Na miesto vážnej dopravnej nehody smerovali hasiči, záchranári, policajti aj vrtuľníky, ktoré zasahovali priamo na ceste pri Zlatých Moravciach.
Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste III/1614 v katastrálnom území obce Hosťovce v okrese Zlaté Moravce. Podľa prvotných informácií sa pri nehode zranilo sedem osôb, tri z nich boli prevezené na ošetrenie leteckou záchrannou službou.
Traja leteli do nemocnice vrtuľníkom
Úsek cesty je neprejazdný. O nehode informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Podľa vyjadrenia polície vodič vozidla BMW pravdepodobne išiel od obce Hosťovce smerom na Zlaté Moravce. Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prechode pravotočivou zákrutou prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim vozidlom VW Passat.
Vo vozidle BMW sa nachádzalo päť osôb, štyri z nich sa pri nehode zranili. Traja členovia posádky boli leteckou záchranou službou prevezení na ošetrenie. Vo vozidle VW Passat sa nachádzali tri osoby, podľa predbežných informácií sú všetky osoby z vozidla ošetrované.
Polícia vyšetruje príčiny nehody
Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Úsek cesty je momentálne neprejazdný. Premávka je v tomto úseku usmerňovaná príslušníkmi Policajného zboru a je vykonávaný odklon dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Niektorí vodiči stále nejazdia zodpovedne
Bratislavskí policajti v utorok (28. 7.) odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu vďaka oznámeniu vodičky iného vozidla. Opitému vodičovi namerali v organizme 3,48 promile alkoholu. Čelí obvineniu za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajnej kontrole predchádzalo telefonické oznámenie na linke 158 od duchaprítomnej vodičky iného motorového vozidla, pred ktorou toto vozidlo jazdilo zo strany na stranu, raz nižšou a raz vyššou rýchlosťou na Hradskej ulici,“ uviedla polícia. Vodička, ktorá podozrivú jazdu nahlasovala, si okrem toho všimla aj hliadku, pri ktorej zastavila a o svojej obave, že vodič môže mať zdravotné problémy alebo je pod vplyvom, informovala aj ju.
„Následnou kontrolou vodiča bolo zistené, že má od roku 2022 zadržaný vodičský preukaz a viedol motorové vozidlo v čase jeho zadržania. Počas komunikácie bolo z dychu vodiča cítiť požitie alkoholických nápojov, preto bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške,“ priblížili policajti.
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