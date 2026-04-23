Kráľ popu opäť ožil v novom filme. Diváci ho označili za „plochú oslavnú ódu“

Ak ste mali radi kráľa popu Michaela Jacksona, nenechajte si ujsť nový film, ktorý rozpráva o zrode legendy. Film je nabitý hudobnými scénami a tými najslávnejšími skladbami. Kontroverznosť však nečakajte.
Včera mal v slovenských kinách premiéru nový životopisný film s názvom Michael, ktorý podrobne mapuje kariéru budúceho Kráľa popu od jeho prvých krokov v rodinnej skupine Jackson Five, kde od začiatku preukazoval najväčší talent, hoci bol najmladším členom kapely.
Film má plnú podporu spevákovej rodiny
Hudobný film sleduje nielen zrod speváckej legendy – Michaela Jacksona, ale aj jeho zložitý vzťah s despotickým otcom, ktorý bol zároveň aj tvrdým manažérom kapely.
Film by mal obsahovať až 30 Michaelových skladieb, takže fanúšikovia môžu očakávať, že zaznejú takmer všetky jeho najväčšie hity. Snímka má zároveň plnú podporu spevákovej rodiny aj jeho matky Katherine Jacksonovej.
Tvorcovia však museli pretočiť poslednú tretinu filmu. Dôvodom bolo porušenie právnej dohody z 90. rokov, ktorá zakazuje dramatizáciu príbehu rodiny Chandlerových a nesúhlas rodiny Jacksona so zakomponovaním kontroverzie ohľadom pedofílie, píše ČSFD.
Vraj je to „trefa úplne mimo terč“
Diváci ešte pred premiérou podľa ukážok tvrdili, že presnosť, s akou sú zobrazované Jacksonove vystúpenia a momenty zo života, sú priam až desivé. Krátko po premiére mu na portáli ČSFD udelili slušné hodnotenie – 75 % a na IMDb má rating 7.6/10. Tvrdia, že im pripomína film Bohemian Rhapsody.
Vyzdvihli skvelú hudbu, snahu o absolútnu presnosť v kostýmoch a choreografii. Ocenili tiež herecký výkon a tanečný talent Jaafara Jacksona, ktorý stvárnil Michaela. Film označili za svižný, nabúchaný úžasnou hudbou a vraj sa naň parádne pozerá.
No našli sa aj takí diváci, ktorým sa film nepáčil, údajne je to „trefa úplne mimo terč“. Tvrdia, že okrem skvelých koncertných scén vo filme nič viac nie je. Skritizovali najmä scenár a tiež, že sa film vyhýba akýmkoľvek kontroverziám. Nazvali ho „opatrnou a kontrolovanou poctou“ či dokonca „plochou oslavnou ódou“.
Nahlásiť chybu v článku