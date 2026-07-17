Vieme, ktoré nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento víkend. Divákov pohltili

Nové seriály, ktoré nebudete vedieť prestať pozerať, režisérsky debut slávnej herečky, pokračovanie seriálového hitu, zatiaľ najlepší seriál tohto roka, aktuálne najväčší seriálový hit, nové české komédie a dlhoočakávaná premiéra. Inšpirujte sa naším prehľadom a urobte si filmový večer, pre ktorý je víkend ako stvorený.
Pravidelne vám prinášame tipy na nové filmy a seriály, tentoraz sme sa však rozhodli, že vám prinesieme zoznam filmov a seriálov, ktoré sa oplatí vidieť tento víkend. Náš zoznam tvoria čerstvé filmové a seriálové novinky, ktoré aktuálne patria medzi najsledovanejšie tituly na obľúbených streamovacích platformách alebo sú hitom na veľkých plátnach.
Režisérsky debut Scarlett Johansson
Naším prvým tipom je nový film s názvom Eleanor Veľká (Eleanor the Great), ktorý je režisérskym debutom známej herečky Scarlett Johansson. Snímka sa radí medzi žánre komédia a dráma. Rozpráva o 94-ročnej žene Eleanor Morgenstein, ktorá sa po smrti svojej najlepšej priateľky a spolubývajúcej Bessie presťahuje do New Yorku, k svojej dcére Lise, kde náhodne nadviaže na nečakané priateľstvo s len 19-ročnou študentkou žurnalistiky Ninou.
Hlavnú postavu Eleanor stvárnila June Squibb, ktorá mala v čase natáčania filmu 95 rokov. Film si môžete pozrieť na HBO Max a Apple TV+.
2 nové české komédie ovládli streamovacie služby
Ak ste fanúšikmi českého humoru, máme niečo aj pre vás. Až dve nové české komédie ovládli streamovacie služby. Prvou je Želanie k narodeninám: Krstiny, ktorá je hitom na Netflixe. Nájdete ju však aj na Voyo a Apple TV+. Druhou komédiou je Nečakané leto, ktorá zas prevalcovala rebríčky sledovanosti na Voyo.
Seriál s Colinom Farrellom
Ak máte chuť na seriálový maratón, Sugar s dvomi sériami po osem epizód je na to ako stvorený. Prvá séria z roku 2024 získala aj niekoľko prestížnych nominácií a ocenení, má hodnotenie 76 %. Druhá séria mala premiéru len minulý mesiac a na ČSFD jej svieti hodnotenie 70 %. Podľa divákov je seriál originálny, nazvali ho „trefou do čierneho“.
Príbeh seriálu ponúka žánrovo prelomový súčasný pohľad na súkromný detektívny príbeh odohrávajúci sa v Los Angeles. Sleduje záhadného Johna Sugara, súkromného vyšetrovateľa, ktorého si najal bohatý filmový producent, aby vyšetril zmiznutie jeho vnučky.
Seriál si môžete pozrieť na Apple TV+.
Pokračovanie seriálového hitu
Na Apple TV+ nedávno dorazila aj tretia séria seriálového hitu Silo, ktorý vás zavedie do fiktívneho futuristického sveta, v ktorom sa život odohráva v uzavretom sile hlboko pod zemou. Začnú sa však diať zvláštne veci a jeho obyvatelia záhadne umierať. Strojníčka Juliette sa preto rozhodne vziať situáciu do vlastných rúk a prísť na to, čo sa vlastne deje.
Aktuálne najväčší hit
No aktuálne najväčším hitom na Apple TV+ je celkom nový seriál Lucky, ktorý má na ČSFD hodnotenie 76 %. Nová krimi dráma ponúka sedem epizód, ale dostupné sú zatiaľ len dve.
Seriál rozpráva o tom, ako sa multimiliónová lúpež zvrtne, preto je podvodníčka Lucky nútená dať sa na útek. Prenasledovaná FBI aj bezohľadným kriminálnym bossom, Lucky musí bojovať o svoj život a nájsť cestu von.
Nolanova Odysea
Ak by ste ale mali skôr chuť zájsť do kina, na veľkom plátne si tento víkend môžete pozrieť úplnú novinku – film Odysea (The Odyssey) od Christophera Nolana. Podľa prvých reakcií divákov to vyzerá na poriadny filmový zážitok. Jeden z divákov dokonca tvrdí, že ak by si mal vybrať iba jeden film, ktorý za svoj život uvidí na veľkom plátne, tak je to práve Nolanova Odysea. Snímka má zatiaľ hodnotenie 82 %.
Najlepší seriál prvého polroka 2026
Naším bonusovým tipom je seriál, ktorý obsadil prvú priečku v našom rebríčku najlepších seriálov za prvý polrok 2026.
Shrinking je úspešný komediálno-dramatický seriál, ktorý vytvorili televízny producent Bill Lawrence, herec a komik Brett Goldstein, ktorého môžete poznať z úlohy Roya Kenta zo seriálu Ted Lasso a herec Jason Segel, ktorý stvárnil aj hlavnú postavu, preslávila ho však rola Marshalla Eriksena v obľúbenom seriáli How I Met Your Mother. Okrem Jasona Segela sa môžete tešiť aj na skvelý herecký výkon filmovej ikony – Harrisona Forda.
Ústrednou témou seriálu je smútiaci terapeut, ktorého si zahral už spomínaný Jason Segel. Seriál zároveň získal dve nominácie na cenu Emmy a druhú sériu Americký filmový inštitút uznal za jeden z desiatich najlepších televíznych programov roka.
Seriál si môžete pozrieť na Apple TV+.
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